São Paulo y Atlético Nacional empataron 1-1 en la Copa Libertadores

São Paulo y Atlético Nacional empataron 1-1 en el estadio MorumBIS este martes 19 de agosto, en un partido de la jornada 14 de la Copa Libertadores. Para São Paulo el gol fue marcado por André Oliveira Silva (a los 3 minutos). Para Atlético Nacional el gol fue marcado por Alfredo Morelos (a los 70 minutos).

No hay próxima fecha programada.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.