Sarmiento de La Banda, entre árbitros sospechados y su cancha como el “Far West”: el club santiagueño que asciende a fuerza de escándalos

Los clubes de Santiago del Estero suben la pirámide del fútbol argentino por ascensor. El pionero fue Central Córdoba, que pasó del Federal A a la entonces Superliga entre 2018 y 2019. Luego, Güemes subió del Regional Amateur a la Primera Nacional entre 2019 y 2021. A ellos se está por sumar Sarmiento de La Banda, un equipo centenario de aquella ciudad, a ocho kilómetros de la capital provincial. Al igual que Güemes, está a un partido de pegar el salto a la segunda categoría tras una campaña plagada de polémicas arbitrales, denuncias de jugadores y equipos rivales y la eterna sospecha de favores hacia el poder de turno de la AFA: Santiago del Estero es Pablo Toviggino. Y Toviggino es el tesorero de la AFA.

Sarmiento de La Banda fue fundado en abril de 1909, juega en un pequeño estadio con capacidad para 8000 espectadores que además supo ser sede del festival Nacional de La Salamanca, un convocante evento que dura cinco días y reúne a cantantes de todo el país. Al equipo le dicen “El Profe”, un apodo que nació en 1971 cuando en las tribunas se oyó el “Dale Profe”, como una manera de referirse a Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación argentina. Está a punto de hacer historia: jugará con un equipo de la B Metropolitana por un ascenso a la Primera Nacional, categoría en la que jamás estuvo. Llegó a una final similar en 1996, pero perdió contra Brown de Arrecifes.

Gerardo Zamora (derecha), junto a Pablo Rojo, presidente de Sarmiento de La Banda; en abril de este año, el gobernador de Santiago del Estero recibió al plantel y a los dirigentes del equipo para festejar su ascenso al Torneo Federal A Prensa Santiago del Estero

Sarmiento -como Güemes- llegó hasta acá envuelto en polémicas arbitrales, con videos que se repiten en loop en redes sociales y árbitros que deben abandonar el estadio Ciudad de La Banda escoltados por la policía. No porque los hinchas les quieran pegar, sino porque los enardecidos son los futbolistas -y los dirigentes- que visitan aquella ciudad. Los resultados hablan por sí solos: “El Profe” está invicto en el año ante su gente. No perdió ninguno de los 18 partidos que jugó de local. Eso sí: la mayoría de sus partidos no fueron televisados en vivo ni por streaming. Y cuando en noviembre lo visitó Olimpo de Bahía Blanca, por las instancias decisivas del Federal A, ni siquiera dejaron que las páginas partidarias del club bahiense pudieran transmitir las instancias del juego.

“No nos dejaron jugar ni transmitir. Tenían a un patovica que mandaba a callar a los que querían filmar o relatar. ‘Shhhh... cuídense de lo que hablan’. ¡Los apretaron!”, cuenta a LA NACION un allegado al conjunto bahiense, que prefiere el anonimato para evitar represalias. La fuente agrega: “Uno quiso sacar el teléfono para grabar lo que pasaba. ¡Se lo sacaron! Y al DT nuestro lo expulsaron y no lo dejaron salir del vestuario. Nos tiraron cohetes en la previa... Como en la Libertadores, pero sin glamour y sin plata. Es el Far West”.

Quienes conocen el Torneo Federal coinciden en que el plantel de Sarmiento no estuvo armado para ascender. “Era de mitad de tabla para abajo, pero cuando tenés viento a favor eso ni siquiera importa. Nadie se va a animar a hablar”, protesta un directivo de la categoría ante la consulta de LA NACION. El ascenso es el principal proveedor de votos de Claudio “Chiqui” Tapia. Y Toviggino, presidente ejecutivo del Consejo Federal, su canciller en el interior del país. Rosarino de nacimiento, pero santiagueño por adopción, resulta inevitable que los reflectores apunten hacia él cuando un club de aquella provincia sube como la espuma y se vale de errores arbitrales, que los rivales señalan con adjetivos muchos más duros.

“No vamos a responder a operaciones”, responde a LA NACION el periodista Juan Cruz Sanz, flamante encargado de comunicaciones del Consejo Federal ante la consulta sobre quiénes están detrás de Sarmiento. En la entidad saben que se habla de ese club por la provincia a la que representa. Y, sobre todo, por lo que ocurrió en su cancha en los últimos partidos. “Yo no dirijo nunca más, pero este hijo de p... [por el árbitro del partido ante Villa Mitre de Bahía Blanca, Pablo Núñez) no puede dirigir más. Sarmiento no merece estar en otra categoría porque robó todos los partidos”, denunció el entrenador de los bahienses, Carlos Mungo, en TyC Sports.

Federico Mancinelli no pudo retirarse del fútbol profesional en paz con la camiseta de Villa Mitre. El defensor bahiense, de 42 años y una gran trayectoria en clubes de primera -tuvo un recordado paso por Huracán- y del ascenso jugó su último partido en La Banda contra Sarmiento. Quedó eliminado de la lucha por el ascenso. Más allá del resultado deportivo, su bronca es otra. “Me siento triste. Desilusionado. Cuando uno arranca en esto lo único que quiere es jugar al fútbol. En el partido contra Sarmiento sentí la desilusión de no poder siquiera hacerlo”, responde ante la pregunta de LA NACION. Y agrega: “Nunca me pasó [lo del partido con Sarmiento] en toda mi carrera. A veces uno sabe cómo son las localías y los arbitrajes, pero que no te permitan ni siquiera jugar... es difícil. Uno cree en la honestidad y en los buenos valores, que son los que trato de transmitirle a mis hijos, pero no todos pensamos igual”, se lamenta. Y dice que no tuvo ningún contacto con el árbitro Núñez tras el partido en Santiago del Estero: “No hablamos. No tuvimos oportunidad de cruzarnos ni de dialogar”.

Mancinelli cree que el club bahiense -que también perdió una final contra otro rival santiagueño, Güemes, en 2021, y con un polémico arbitraje de Lucas Novelli Sanz- se merece subir de categoría. “Yo estoy siendo transparente: Villa Mitre está haciendo las cosas de buena manera y con una idea totalmente acertada. Por eso ha peleado dos finales. Sería bueno y una linda oportunidad que esté en otra categoría. Está preparado y capacitado”.

Federico Mancinelli, con la camiseta de Villa Mitre en el partido de la discordia frente a Sarmiento de La Banda Club Sarmiento

En el Consejo Federal -y más allá de las acusaciones- recuerdan que Sarmiento de La Banda dejó en el camino a Germinal de Rawson. Si de bancas se trata, el equipo chubutense es el club de toda la vida de Javier Treuque. Y el dirigente, que fue delegado del club y más tarde secretario del Consejo Federal, acaba de ser designado vicepresidente de la AFA en el nuevo comité ejecutivo que encabeza Tapia. “Era imposible que perjudicaran a Germinal. No hubo nada oscuro adentro de la cancha. Y pasó Sarmiento porque fue mejor. Como debe ser”, dicen desde el Consejo Federal para disipar la polémica en torno al equipo bandeño.

En el banco de suplentes de Sarmiento hay una figura muy famosa en el fútbol santiagueño. Se trata de Pablo Martel, ex futbolista y actual entrenador que incluso fue condenado en 2019 a un año de prisión en suspenso tras un juicio abreviado por amenazas a su mujer. Según informó el portal Visión Santiago, Martel tenia una empresa llamada Bramar que concentraba los servicios de limpieza de la mayor parte de los edificios públicos santiagueños, por montos millonarios. Dicho de otro modo, era proveedor del Estado. Le pagaba el Ejecutivo de Gerardo Zamora.

El gobernador santiagueño, primero radical y más tarde ultrakirchnerista, está a punto de cumplir 20 años en el poder. Desde su asunción, en 2005, considera al deporte como “una cuestión de Estado”. Por eso auspicia a todos los equipos de fútbol de la provincia, que llevan el logo “Santiago” en su camiseta. Sarmiento de La Banda es uno de tantos. Sus futbolistas y algunos dirigentes, como su presidente, Pablo Rojo, posaron junto a Zamora en la Casa de Gobierno provincial en abril pasado, tras conseguir el ascenso al Torneo Federal A. El caudillo mostró la casaca blanca y azul del conjunto bandeño. Tenía los auspicios de la gobernación y de la municipalidad de La Banda. A ellos se les sumaría otro, para la temporada actual: la constructora Mijovi.

Gerardo Zamora junto al plantel de Sarmiento de La Banda tras su ascenso al Torneo Federal Gobierno de Santiago del Estero

Mijovi pertenece a la familia Sarquiz y apareció en la famosa causa de los cuadernos de la corrupción, desvelada en las páginas de LA NACION. Además, intervino en la construcción del estadio Madre de Ciudades, en la capital provincial. “Zamora necesita equipos para esa cancha. Si Sarmiento asciende lo harán jugar ahí”, anticipa una fuente de aquella provincia que conoce los entresijos del poder político provincial. Mijovi ganó primero un contrato por $984 millones en obras en el estadio y luego esa cifra fue ampliada en otros $470 millones, según consta en el Boletín Oficial de la provincia. El diario Clarín reportó que la constructora se encargará de construir la costanera en el margen izquierdo del Río Dulce (en La Banda, la ciudad de Sarmiento) y nuevos accesos al aeropuerto de Santiago del Estero , entre otras obras. En total, más de $24 mil millones.

Entre los auspiciantes del equipo y el apoyo estatal al fútbol hay quienes ven una apuesta electoral en el presente de Sarmiento de La Banda. “El poder político se acercó al club como lo ha hecho en años anteriores con otros clubes de la provincia”, explica un ex directivo de la institución que también habla en off por miedo. “Hay gente que está ahora que nunca hizo nada por Sarmiento. Y no es uno solo: hay dos o tres”, agrega, sin nombrarlos. Y postula: “Sarmiento no es diferente a Central Córdoba, Mitre o Güemes. En una actitud oportunista, quieren conseguir un rédito político en las elecciones del año que viene”. Según la fuente, la mayoría de los hinchas “están contentos”. Pero advierte: “Los que tienen un poco de conocimiento del paño dicen que les da vergüenza lo que pasa”. Y cita el caso de un ex jugador del club que comentó lo ocurrido con Villa Mitre el último fin de semana: “Nos dieron tres offsides a nuestro favor que sólo el asistente vio”.

Panorámica del estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero FB Estadio único Madre de Ciudades

“En Santiago el deporte y la política se han fusionado, casi todos los clubes profesionales ya sea de fútbol o básquet son conducidos por funcionarios, legisladores o jueces que tienen en común dos cualidades: no entender nada del deporte y ser empleados del gobernador”, denuncia el diputado provincial Alejandro Parnás (UCR) ante la consulta de LA NACION. Y agrega: “En todos estos años el zamorismo ha copado la dirigencia de los clubes y eso lo ha logrado a través del reparto de decenas de miles de millones de pesos en subsidios y publicidad oficial”.

Ajeno a todo, el plantel de Sarmiento de La Banda verá por televisión la ida de la final del Reducido de la B Metropolitana. Este sábado jugarán Argentino de Quilmes y Los Andes. El que se imponga en la serie se medirá a los santiagueños en una final única que se disputará en un estadio neutral. Será el partido más importante de la historia del “Profe” de La Banda. Si se produce, el ascenso vendrá acompañado de una nueva invitación a la Casa de Gobierno provincial, como en abril pasado, tras la llegada al Federal A. Hace un año, apenas, los bandeños militaban en el Regional Amateur. Un conocedor del fútbol santiagueño pone todo este progreso de los últimos años en palabras simples: “Pensar que Sarmiento era el emblema de la rebelión: nunca estuvo vinculado al poder. Mirá dónde vino a parar”.

