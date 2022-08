Sarmiento - Gimnasia: la picante respuesta de Israel Damonte a Néstor Gorosito luego de un tenso y polémico empate 0-0

Sarmiento y Gimnasia empataron 0-0 en el estadio Eva Perón este domingo 28 de agosto, en un partido de la jornada 16 de la Liga Profesional Argentina. Fue un empate sin goles, pero con polémicas durante el encuentro (hubo un gol anulado por el VAR) y porque en la semana Néstor Gorosito, DT del Lobo, había criticado a su colega Israel Damonte y su estilo de juego al frente del conjunto de Junín.

El DT de Sarmiento no le contestó pero durante el partido se quejó del “tiempo” que hizo el arquero Rodrigo Rey antes de cada saque de meta durante el primer tiempo.

¿Qué había dicho Gorosito? “Vamos a enfrentar a un rival con jugadores que se van a tirar, van a hacer tiempo, van a tirar la pelota afuera… Van a desaparecer las pelotas. Pero todas esas cosas no nos tienen que sacar del partido”, lanzó el técnico tripero. Fueron 15 segundos sin vacilar, con palabras que salieron con claridad, como un ataque punzante de sus delanteros luego de una habilitación de las que suele ejecutar con precisión Brahian Alemán. El martes pasado, al recibir a Aldosivi, el gol no llegó y el 0-0 con los marplatenses que lo distanció en la persecución del Decano en las posiciones sirvió de alarma. “Vamos a tener que estar mentalizados tres veces más, porque será otro partido difícil”, comparó Pipo.

A los dos días de la polémica generada por sus declaraciones, Gorosito buscó bajar los decibeles, intentó redireccionar sus intenciones primarias: ”Se armó un quilombo bárbaro en las redes con lo que dije sobre Sarmiento” dijo el DT, quien sostuvo “yo no miento, digo la verdad. Es otro tipo de partidos. La última vez nos han ganado y bien. Es un equipo que juega y trata de sacar merito de un montón de otras cosas aparte del partido”, manifestó. ”Cada técnico hace lo que quiere, yo lo que digo es que todas esas cosas no nos tiene que sacar del partido” y agregó que “no hay que confrontar con los de afuera, si los alcanza pelotas no dan la pelota, si los jugadores de ellos se empiezan a caer”.

Tras el partido, Damonte opinó en conferencia de prensa: “Con respecto a lo que declaró Gorosito, quedo demostrado todo lo contrario, vengo de una escuela que me enseñó que el camino es el trabajo y el respeto, a mí nunca van a encontrar nada raro en mi trayectoria...”

Y luego en declaraciones a ESPN contragolpeó más todavía: “Lo de Gorosito fueron declaraciones desafortunadas porque somos un cuerpo técnico trabajador, tratamos de dar lo mejor. Puedo tener errores y tratamos de hacernos cargo, pero tratando de mejorar día a día. Entonces no... Sus palabras no ayudaron. Le dio de comer a mucha gente que está esperando algo así como para pegarnos. Es fácil hablar de Sarmiento o de mí, que hace dos años que estoy en esto, trabajando como entrenador. Pero la gente se equivoca, debe ser eso”.

Sarmiento y Gimnasia igualaron 0-0 en Junín Prensa Sarmiento

Y siguió: “Yo vengo de Estudiantes. Y se habló mucho de dónde vengo... de la trampa, de bilardista, de... Y Estudiantes es otra cosa. Es el trabajo, la humildad, sobre todo eso, humildad; es seguir insistiendo cuando las cosas no se dan; el compañerismo; hay un montón de cosas. Es una escuela de vida. Equipos grandes, cuando ganaron la primera Copa Libertadores, mi equipo (Estudiantes) tenía tres. ¡Diez años antes! O 20. O 50... Y eso es por trabajo, no es por la trampa. En mi escuela no ganas tantas cosas porque sos tramposo, sino porque trabajás. Yo soy respetuoso de todos los entrenadores que vienen a Junín para jugar con Sarmiento, pero en esta oportunidad no lo quise hacer para no dramatizar; quizás si iba y no me saludaba...”

Y fue más allá: “También me enteré que no pudimos usar una camiseta con determinados colores para el partido de hoy porque alguien llamó... A veces en el mundo del Twitter, que es donde mucha gente anda dando vueltas. Y yo no tenía nada que ver; yo no manejo los colores de la institución”.

¿Qué pasó en los 90 minutos? El local tuvo las chances más claras para abrir el marcador y tuvo la oportunidad de hacerlo con el gol que marcó Luciano Gondou , a los 31 minutos del segundo tiempo. No obstante, el VAR detectó una mínima posición adelantada del delantero juvenil y el árbitro Echavarría anuló el gol. Hace dos fechas contra Vélez en Liniers, el Lobo también había recibido un guiño del VAR con la anulación de un gol por una fina posición adelantada de Lucas Pratto.

Lo mejor del partido

La asistencia a Gondou había sido de David Gallardo, quien había protagonizado las dos jugadas de peligro de Sarmiento con dos tiros desde afuera del área. El primero, a los 44 minutos del primer tiempo, se estrelló en el travesaño y después, a los 8′ del segundo, encontró bien ubicado al arquero Rey. El buen arquero del Lobo acumula diez vallas invictas y es uno de los responsables de la gran campaña del equipo platense.

Sobre el final, Gorosito reclamó un penal no cobrado para Gimnasia. Iban 52 minutos (el árbitro había adicionado 9) y el DT visitante pidió falta dentro del área de Federico Andueza sobre Franco Soldano. Pablo Echavarría dijo “siga” y desde el VAR no llamaron al juez. Se ve que, en el intento de cruce, hay un contacto entre el jugador de Sarmiento y el centrodelantero del Lobo.

En la próxima fecha, Sarmiento se medirá con Aldosivi, mientras que Gimnasia tendrá como rival a Independiente.

En los siguientes gráficos se pueden observar las formaciones de los equipos, los cambios, las principales incidencias del partido y la tabla de posiciones.

Clasificación a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2023

Argentina dispone de seis lugares para la Copa Libertadores 2023. Boca ya obtuvo el primer boleto por haber ganado la Copa de la Liga Profesional. El campeón del Torneo 2022 se clasificará de manera directa. Lo mismo conseguirá el equipo que se quede con la Copa Argentina. Los restantes lugares los obtendrán los tres primeros equipos de la tabla general anual, que contempla los puntos obtenidos en la fase de grupos de la Copa de la LPF (13 partidos) y el torneo 2021 (total: 40 encuentros). En este caso, el tercer equipo accederá al Repechaje de la Copa.

En tanto, a la Sudamericana 2023 irán otros seis equipos, que saldrán de esa misma tabla general y serán los seis ubicados después de los clasificados a la Copa Libertadores. Si se repite un equipo ya clasificado por otra instancia, el lugar será para el siguiente conjunto de esta misma tabla.