Sarmiento-Banfield: dos goles en tiempo de descuento, el show de Galoppo y Lisandro López en toda la cancha

Sarmiento y Banfield regalaron un final a puro gol en el estadio Eva Perón. Empataron 2-2, pero dos de esas cuatro conquistas se dieron en tiempo de descuento. El partido estaba 1-1 gracias a los goles de Marcelino Galoppo y Julián Brea, pero el colombiano Harrinson Mansilla, primero, y el propio Galoppo, convirtieron sobre el epílogo y terminaron de dar forma al resultado. Así, el equipo local no pudo continuar en la senda del triunfo y tiene cuatro puntos. El Taladro, por su parte, volvió a sumar de a uno tras el empate en el debut con San Lorenzo.

Estaban parejos en todo. Sarmiento y Banfield no se sacaban ventajas en un partido que iba y venía siempre en la zona de transición. Julián Brea, con una gran jugada a la salida de un lateral (hecho por Lisandro López, mucho más que un jugador franquicia para los de Junín) había neutralizado el gol anotado en el primer tiempo por Galoppo. El marcador mostraba un 1-1 que parecía saciar a los dos equipos. Pero Sarmiento, empujado por los cambios ofensivos que ensayó su entrenador, Israel Damonte, fue con mucha gente al área del Taladro. El partido había entrado hacía un rato en zona de definición y se habían sobrepasado los 45 minutos. Parecía un típico caso de “mete el gol, gana”.

El resumen del partido

Sarmiento lo metió, porque la pelota le quedó servida a Mansilla para una volea en el área grande ante la que Enrique Bologna no pudo hacer nada. Festejo alocado en el alambrado. Contagio en el banco de suplentes, en las tribunas. Amarilla para Mansilla y dos minutos agregados. El tiempo añadido le ido otro impulso a Banfield, que tenía una jugada para no perder; para no abandonar el estadio Eva Perón con las manos vacías. Nicolás Domingo robó la pelota y encontró a Alexis Maldonado adelantado en el campo. Ya no era zaguero central, sino lateral. Fue hasta el fondo, libre de marca. Cuando se le acercó un rival, ensayó un centro. La pelota se desvió, hizo una parábola y le cayó en la cabeza a Galoppo, el mediocampista con números de delantero. De cabeza, anotó el empate. In extremis.

No hubo más tiempo, porque todas las emociones ya habían ocurrido. O sí, porque Damonte y sus futbolistas fueron a protestarle al árbitro, Sebastián Zunino. Sarmiento pecó de inocente y defendió mal la única pelota en la que no tenía que confiarse. Banfield le hizo pagar ese error. Y le quitó dos puntos con ese cabezazo de Galoppo, la figura de la noche.