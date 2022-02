Gimnasia - San Lorenzo: el Lobo fue más sólido y ambicioso, y derrotó al Ciclón por la Copa de la Liga

LA PLATA.- Fue el partido de los ídolos cruzados. Néstor Gorosito, estandarte de San Lorenzo, estuvo en el banco de Gimnasia como entrenador local. Pedro Troglio, una bandera de las últimas décadas triperas, dirigió su segundo partido en el Ciclón. Pareció el mundo del revés, con dos técnicos más identificados con su rival de turno que con su actual club. En esa contienda inusual y llamativa, el que celebró fue el Lobo que ganó 1-0 gracias al buen gol de Cristian Tarragona.

Gimnasia sonríe porque suma cuatro puntos de seis y ya se sacó de encima a dos grandes (Racing y San Lorenzo). El Ciclón, en cambio, es un gigantesco signo de interrogación: acumula una unidad y el equipo no arranca.

Intenta Brahian Alemán; el Lobo fue más ambicioso que un tibio San Lorenzo Fotobaires

El primer tiempo resultó apenas discreto. Hubo concentración e intensidad, pero escasearon juego y situaciones de riesgo. Se cuidaron mucho, se animaron poco.

En Gimnasia, durante la etapa inicial, sobresalieron dos futbolistas: Brahian Alemán, importante en la tenencia de la pelota y también el jugador más peligroso (Sebastián Torrico le atajó dos buenos remates de media distancia); y Johan Carbonero, quien fue una amenaza constante a pesar de que no logró concretar todo lo que insinuó.

Lo mejor del partido

En San Lorenzo no se destacó ninguno. El Ciclón no tuvo puntos altos en la primera parte y eso provocó que el conjunto de Troglio fuese un equipo sin brillo. Sin rebeldía. La claridad de Néstor Ortigoza, siempre prolijo, no alcanzó para que la visita pudiese someter a Gimnasia. Al experimentado mediocampista le faltó un ladero que lo ayudara a construir los avances. Nicolás Fernández Mercau y Ricardo Centurión se mostraron contenidos, y eso generó que la pareja ofensiva de Fernández-Bareiro quedara aislada del resto de la estructura.

A los evidentes problemas de San Lorenzo, antes del descanso, se le sumó otro inconveniente: Yeison Gordillo, imprudente desde el comienzo del encuentro, vio la segunda tarjeta amarilla y se fue expulsado.

En desventaja: Nicolás Fernández, perseguido por Alemán y Carbonero Fotobaires

Si bien el DT del Ciclón intentó reacomodar las piezas con una variante (el ingreso de Malcom Braida por Nicolás Fernández), el elenco de Boedo nunca despegó. Y esa languidez se tradujo en ocasiones de riesgo para el Lobo: Tarragona tuvo tres claras en el primer cuarto de hora del segundo tiempo y en una de esas posibilidades no perdonó. La luchó, se ganó el espacio y sacó un remate potente que se incrustó en el ángulo. Explosión en el Bosque y 1-0 para Gimnasia.

En el otro arco, mientras tanto, sucedía poco y nada. Apenas una definición de Federico Gattoni, tras un tiro libre, pero el tiro del defensor salió al medio y lo tapó Rodrigo Rey. No más que eso. Las grandes emociones estuvieron en la valla de Torrico; el arquero de San Lorenzo, de hecho, se convirtió en frontón e impidió que el local ampliara la ventaja.

Otra decepción para San Lorenzo; Ortigoza encabeza la retirada del Ciclón Fotobaires

Durante el tramo final del partido no ocurrió demasiado. El Lobo conservó el orden, el Ciclón jamás halló los caminos y los últimos minutos transcurrieron sin situaciones de peligro. Gimnasia se adueñó de la pelota, la cuidó y esperó a que se esfumara el tiempo. San Lorenzo, pura impotencia, fue incapaz de reaccionar. Ni siquiera enjundia mostró el equipo de Troglio, que en el inicio de la Copa de la Liga sumó un punto de seis posibles.

En el Tripero la historia es diferente. Exhibió una evolución notoria, ganó con justicia y acumula cuatro unidades tras jugar antes dos grandes (había igualado con Racing como visitante). En el encuentro de los ídolos cruzados, ganó Gorosito y entonces –en este mundo del revés– ganó el Lobo.