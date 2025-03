Scaloni, antes del duelo ante Brasil. “Queremos demostrar que el equipo sigue vigente”

Lionel Scaloni habló este lunes en la previa del partido con Brasil, por las Eliminatorias, que se jugará desde las 21 en el estadio Monumental. Y no antepone la rivalidad o las cuestiones de racismo siempre latentes desde algún gesto o grito desde las tribunas. “No puntualicé con los jugadores sobre el tema. No deja de ser un partido de fútbol. Recuerdo la imagen después de la Copa América de 2021 con Leo Messi sentado con Neymar. Eso dice todo. El mejor jugador del mundo y el segundo juntos y siendo amigos, esa es la imagen que nos tiene que quedar y todos tenemos un amigo brasileño. No tiene por qué pasarse de ahí. El tema de racismo no existe en nuestras cabezas, ese término. Espero que la gente que vaya a la cancha lo haga para alentar. No hay quedarle muchas más vueltas”.

Incluso, ante diferentes versiones sobre frases provocadoras de Raphinha, delantero brasileño, el entrenador de la Argentina descartó que la selección salga al campo de juego con la Copa del Mundo. Está la intención de que no haya ningún tipo de provocación del lado argentino.

Con respecto al once titular que podría arrancar ante Brasil, explicó: “Va a ser un equipo parecido al del otro día (con Uruguay) con el ingreso de Rodrigo De Paul y el resto veremos. No pudimos hacer muchos trabajos; hoy profundizaremos y veremos la decisión final. La Argentina está obligada a hacer un buen partido ante nuestra gente”.

Lionel Scaloni con Giuliano Simeone en un entrenamiento de la selección NurPhoto - NurPhoto

Hace 20 años que la selección no le gana a Brasil como local en las Eiminatorias. Ante la consulta, respondió: “Alguna vez se va a romper, esperemos que mañana, y sino no pasa nada. Es una estadística. He jugado este partido como jugador. Es lindo para jugar. Eramos leones adentro de la cancha, con recuerdos positivos y otros negativos, pero espero que la gente disfrute mañana y salga todo bien”.

La clasificación al Mundial está a un punto de distancia, pero Scaloni dijo que no deben pensar en la tabla de posiciones: “Es un partido de fútbol. Es importante, un clásico, pero no deja de ser un partido de fútbol y nosotros buscamos consolidarnos. Primero el funcionamiento y luego el resultado. Para ustedes es importante, pero para nosotros es seguir creciendo como equipo y más allá del resultado, que es una prueba linda, queremos hacer un buen partido”.

¿Ya está planificado lo que sucederá con Messi de cara a la próxima fecha de las Eliminatorias? “No pensamos nada hasta que no llegue la fecha, ver si está en condiciones, esperaremos lo que tenga que pasar y como siempre decidiremos con sentido común”.

La selección y la prueba superada de jugar sin Messi, Lautaro Martínez y De Paul ante Uruguay, y la forma que se ganó en Montevideo, con autoridad. ¿Es un plus? “Lo que vemos es que hay un nivel de competitividad grande, que el equipo si juega uno u otro cambia por las características de ellos y también de si jugamos con un delantero o con dos. La manera de competir es la misma, la manera de jugar puede cambiar, pero nos llena de orgullo sabiendo que podemos decidir y que ningún jugador nos va a dejar tirados”.

“El entrenador se adapta a lo que tiene y que el grupo se brinda al máximo por la selección y así es todo más fácil para el cuerpo técnico. Sentimos agradecimiento en ese sentido. Y en cuanto al partido que tenemos mañana es similar. Hay veces que podés dominar y hay veces que te dominan. Tienen potencial, es una de las selecciones más grandes del mundo. Pero tenemos que estar preparados para cuando eso suceda. Y para contrarrestar y jugar en nuestro campo. Pero por más que lo hagas perfecto puede suceder que te agarren de contraataque. Imagino un partido similar al de Uruguay pero espero que sea más parecido al segundo tiempo”.

El propio entrenador comentó que muchas veces pretenden hacer variantes tácticas o ensayos que luego no se pueden concretar en el campo: “Hay veces que tenés una idea en la cabeza... Hay veces que queríamos probar con tres centrales y no lo pudimos hacer. El primer motivo es porque los que estaban, estaban bien, no nos permitían hacerlo. De la misma manera te digo que si no tenemos la suerte de practicarlo mucho, cuando hay que hacerlo los chicos lo hacen bien, responden en esa dirección. No digo cuenta pendiente pero sí cuesta a veces probar otras cosas”.

Lionel Scaloni JUAN MABROMATA - AFP

Sino parece que lo repito mucho y los canso con la respuesta: “Es una tranquilidad tener una base de jugadores y hacer retoques y que esos cambios sean menos. Que los chicos que entran aportan su granito de arena y ese recambio en algún momento será más grande, pero ahora estamos bien”.

¿Hay un método para jugar sin Messi? “Hay que buscarlo. Cuando no está hay que buscarlo. Por suerte tenemos grandes jugadores y ellos lo hacen a la perfección, se adaptan muy bien a cada contexto”.

¿Cuál es la principal virtud de la selección? “Ser competitivos. Estos chicos llevan el ADN de jugar por la camiseta. El mensaje se entendió desde el primer día. Y es verdad que el equipo no ha bajado más allá de un altibajo que hemos tenido. Y en esos partidos que perdimos el equipo dio la cara también. Eso me deja tranquilo y a los hinchas también. El fútbol traspasa fronteras. Esta selección traspasó fronteras. Es un logro importísimo para nosotros”.

En caso de darse cierta combinación de resultados, la selección podría asegurarse un lugar en el Mundial 2026 sin la presencia de Messi HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le consultaron sobre el nivel de Lamine Yamal en la selección de España y si podía hacer una comparación con el Messi de 2006: “España es una de las mejores selecciones del mundo. No sé si va a jugar la Finalíssima (todavía sin fecha definida entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Europa League), eso no me preocupa hoy. Está Luis (De la Fuente) haciendo un gran trabajo como entrenador. No sabría comparar la Lamine con Leo. Es difícil, pero Yamal es un gran jugador”.

“Thiago Almada fue titular ante Uruguay y está en condiciones de serlo ante Brasil. Hizo un gran partido ante Uruguay y no sólo con la pelota, sino también dio una mano en la recuperación. Siempre hay cosas para mejorar. Siempre hay cosas para mostrar y mejorar”.

Scaloni en modo selección, sin conformarse con lo conseguido, permitiéndose seguir emocionado por la colaboración de la gente en la cancha de Huracán, en el entrenamiento a beneficio de Bahía Blanca, y buscando nuevos objetivos para cumplir.

