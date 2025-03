Scaloni habló del recambio inevitable de la selección e hizo una inesperada confesión sobre los uruguayos

Vivió cada minuto del clásico del Río de la Plata con la intensidad de siempre, pero exteriorizando poco. Porque el triunfo de la Argentina sobre Uruguay en el Centenario se fue construyendo por piezas, con una actuación que fue de menor a mayor y desarticulando el planteo inicial del local.

Como en una partida de ajedrez, el DT campeón del mundo y bicampeón de América pudo derrotar a Marcelo Bielsa. El mismo que lo conoce desde pequeño cuando compartían los pasillos de Newell’s y el mismo que le dio una clase táctica hace un año y medio, cuando la selección charrúa se llevó una victoria 2 a 0 de la Bombonera.

El abrazo fraternal de Scaloni con Bielsa DANTE FERNANDEZ - AFP

Por eso, se lo notó sereno y contento en la conferencia de prensa posterior al partido que le permitió convertirse en el único DT de la historia de la selección que le gana a Uruguay en el Centenario y a Brasil en el Maracaná. Allí, el hombre nacido en Pujato analizó el triunfo en Montevideo, destacó la solidez del equipo y dejó una frase cargada de sentimiento que lo llevó al borde de las lágrimas.

Fiel a su estilo medido y analítico, Scaloni puso en palabras su visión sobre el partido y la actualidad del plantel: “La satisfacción es porque el equipo hizo un partido completo. La selección es un equipo, y cuando falta uno, entra otro. Más allá de que hay jugadores importantes que hoy no han estado, me parece que tenemos para salir a la cancha tranquilos. Después, el desarrollo puede ser diferente. Pero el equipo está, más allá de los nombres”.

El entrenador también se refirió a la necesidad de una futura renovación, aunque reconoció que los futbolistas actuales siguen dando motivos para sostenerse en la selección. “Para que entren jugadores hay que sacar a otros. Y no me dan motivos. Va a ser difícil. En algún momento tendrá que pasar, porque la edad pasa para todos y habrá renovación. Va a ser un momento complicado, pero habrá que hacerlo”.

La pregunta del periodista uruguayo Nicolás Falcón que hizo emocionar a Scaloni 🥹 pic.twitter.com/snNSIBDwaf — TyC Sports (@TyCSports) March 22, 2025

Sobre el desarrollo del encuentro, Scaloni destacó la capacidad del equipo para adaptarse a diferentes momentos del partido. “En el primer tiempo estuvieron un poco mejor ellos, pero después mejoramos. A veces el rival juega, no es que nosotros nos metimos o nos adelantamos. Cuando hay que meter, se mete, y cuando se juega, se juega. Creo que hicimos un partido completo”. Además, adelantó que, de concretarse la clasificación al Mundial en el próximo compromiso frente a Brasil, podrá probar nuevos jugadores: “Mi idea es probar a los chicos que merecen un lugar y puedan incomodar en el buen sentido a los compañeros”.

Uno de los futbolistas que más resaltó fue Thiago Almada, quien viene mostrando un crecimiento sostenido desde su llegada al fútbol europeo. “Su paso al fútbol europeo ha sido clave. En pocos partidos se ganó la titularidad en su club. Yo lo tuve en la sub-20 y sé lo que es. Ya estuvo en un Mundial. Hoy dio un paso adelante, hizo un gol hermoso y jugó a lo que pretendíamos”.

El resumen del partido

El técnico también analizó la importancia de mantener una base de jugadores experimentados mientras se incorporan nuevos nombres: “Ojalá que Otamendi juegue siempre. Pero pasará, como pasó con Di María. Y también con Leo. Paredes parecía joven cuando llegué y hoy es un jugador de experiencia. Por suerte hoy podemos meter jugadores porque hay una base, pero esa buena camada se irá yendo, por eso hay que mirar abajo”.

Sobre el cierre de la conferencia de prensa, un periodista uruguayo lo consultó por la actualidad de Messi y su poca competencia importante antes del Mundial, y luego lo felicitó por el título logrado en Qatar. Le dijo: “Un honor que estés acá en Uruguay, yo estuve con Argentina cubriendo todo el Mundial. Un saludo a tu equipo de videoanalistas”.

Una postal de Scaloni durante el primer tiempo, donde Uruguay dominaba a la Argentina EITAN ABRAMOVICH - AFP

A eso, Scaloni sorprendió con una respuesta sincera y emotiva: “Mirá vos, me hacés emocionar. No tenés que pedir perdón por ser uruguayo. Sin ir más lejos yo tengo más amigos uruguayos que argentinos. Nando Muslera, Castro... No los puedo nombrar a todos porque me voy a olvidar de alguno y se van a enojar”, contó el técnico, muy movilizado y luchando para que su voz no se quebrara.

Después sí, le respondió la pregunta: “¿Si me preocupa que no tenga partidos tan importantes antes del Mundial? No. Y no lo veo así. Leo es un competidor, siempre compite. Tiene el Mundial de Clubes, su equipo y la Selección”.

Sobre el clásico del martes frente a Brasil, en el Monumental, Scaloni sólo atinó a asegurar que Rodrigo de Paul “seguro va a llegar bien” para ser titular.

