"Mi familia y gran parte de mis amigos en Hughes, el pueblo donde nací, son de River. Ya me meten presión de entrada. Pero yo trato de aprovechar y disfrutarlo. Le agradezco al hincha que de entrada me ha demostrado su apoyo y cariño". El 30 de junio de 2017, en la sala de conferencias del Estadio Monumental, las palabras de Ignacio Scocco comenzaban a forjar un vínculo mágico entre su figura y los fanáticos millonarios. Fue amor a primera vista. Tan solo cuatro días más tarde anotó su primer gol ante Guaraní en Asunción por la Copa Libertadores y comenzó a forjar un camino que incluyó 38 goles, 90 partidos, cinco títulos, dos golazos a Boca y millones de sonrisas y gargantas rojas. Hoy, a casi tres años de aquel primer flechazo al corazón, la historia se cierra con una partida tan lógica como dolorosa para el club. Y su nuevo desafío estará en Rosario con su tercer ciclo en Newell's.

El último gol en River

"El Club Atlético River Plate informa que el jugador Ignacio Scocco ha tomado hoy la decisión de no renovar su contrato como jugador del plantel profesional de fútbol de esta Institución. River le agradece su profesionalismo y compromiso a lo largo de esta etapa, donde sobraron motivos para festejar juntos. Y sobre todo quiere destacarlo por su calidad humana, representando siempre dentro y fuera de la cancha los valores riverplatenses. ¡Gracias, Nacho! Muchos éxitos en esta nueva etapa", escribió el club en un comunicado que se publicó esta noche.

Scocco siempre será un apellido especial en el mundo River. Desde que la dirigencia le cumplió el deseo al técnico Marcelo Gallardo -quien lo pidió en sucesivos mercados de pases- de sumarlo al plantel por su talento y jerarquía, Nacho se volvió un jugador amado y adorado por el Monumental. Nunca se escuchó un reproche, un murmullo o un siblido ante su presencia. La admiración por su juego prevaleció en cada oportunidad pese a las diferentes lesiones o la poca continuidad. "Olé, olé, olé, olé... Nacho, Nacho" cantaron las cuatro tribunas ante cada gol suyo. Desde su primer festejo ante Guaraní en julio de 2017 al último frente a Central Córdoba en febrero pasado, el delantero estuvo a tope en la consideración del público. Y su ciclo no podía cerrarse de otra forma que con esa majestuosa obra de arte frente al equipo santiagueño.

Decisivo: gol a Independiente, por la Libertadores

A los 35 años, el 30 de junio se cumplirán los tres años del vínculo que firmó al cumplir el sueño de llegar a River, el club al que siempre siguió de niño antes de empezar a escribir su historia de amor con Newell's. Hoy, siendo el segundo máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo (está a tres de Lucas Alario que lidera el ranking con 41 tantos), tras decidir no renovar en Núñez, encaminará su rumbo hacia el Parque Independencia de Rosario, su gran casa futbolística, en búsqueda de una mayor cantidad de minutos en el tramo final de su carrera.

Gallardo lo pidió y Scocco respondió con goles fundamentales durante sus tres años en el club

Desde comienzos de año, su apellido fue un tema central para el cuerpo técnico y la dirigencia. Es que Scocco, desde un principio, optó por postergar la decisión de renovar su contrato, pese a las propuestas de la dirigencia millonaria. Sin intenciones de retirarse, el delantero dilató hasta el final su decisión que no tenía tomada. Con las opciones bien marcadas, tanto Gallardo como el manager Enzo Francescoli hicieron público el deseo de seguir contando con él, pero Nacho siempre mantuvo vivo el deseo de retirarse en la Lepra.

"Hablé con Enzo y Gallardo sobre mi futuro, pero todavía no hay ninguna decisión tomada. Es algo muy personal, que me quiero tomar el tiempo y tener la tranquilidad para decidir. En mayo cumplo 35 años, y quiero estar 100% seguro de lo que voy a hacer, sin que me invada ese pensamiento. Quiero disfrutar mucho esta etapa de mi carrera. Si yo tuviera una decisión tomada ya la hubiese comunicado y por eso no quiero hablar más del tema", sentenció Nacho en febrero y luego el DT dio su opinión.

Festejar ante Boca, una costumbre del River de Gallardo con Scocco como protagonista Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"A Scocco le ofrecimos renovar su contrato. Si todavía no tomó una decisión, es porque se siente cómodo acá, pero también sabe que quizás no le queda mucho tiempo para volver a Newell's. Si no estuviese bien con nosotros, ya se habría ido. Lo que sí, yo quiero saber con qué jugadores voy a contar el próximo semestre", disparó Gallardo a fines de febrero. Hoy, horas antes de comunicarle esta noche la decisión al DT, el propio Francescoli también habló del tema: "Estamos esperando su decisión para ver si sigue con nosotros, donde ya dijo varias veces que está muy cómodo y contento, pero no nos dijo que hará todavía. No veo la necesidad de acelerar nada. Le dimos la palabra de esperar y eso haremos".

Inolvidable: gol a Boca en la final de la Supercopa

Con Rafael Borré y Matías Suárez como delanteros consolidados en el equipo titular, hoy Scocco era la primera carta de recambio en ataque para Gallardo, quizás hasta adelante de Lucas Pratto. Más allá de las sucesivas lesiones musculares que sufrió entre noviembre de 2018 y julio de 2019 y lo mantuvieron más alejado que cerca de la alta competencia, antes del parate, su presente sostenía una cierta expectativa.

Sin demasiados minutos desde el inicio en el último tiempo, aquejado por las lesiones, ahora Scocco buscará ser titular en Newells Crédito: Marcelo Aguillar

En la temporada que se terminó de forma inesperada por la pandemia, jugó 28 partidos (22 ingresando desde el banco, seis como titular, en cuatro fue reemplazado y en dos no entró), marcó ocho goles y sumó 817 minutos, con un promedio de 29 por juego. En total, durante su estadía en el club, sumó 90 encuentros (48 como titular) con 38 festejos y un total de 4.770 minutos disputados. Y en la memoria quedarán para siempre los dos golazos a Boca en 2018 para conquistar la Supercopa Argentina 2017 y ganar 2-0 en la Bombonera en el torneo local.

Con una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Supercopa Argentina y dos Copas Argentinas en la espalda, más inolvidables gambetas y festejos, Scocco se despide de River. Quizás la cuenta pendiente de su sueño cumplido será haber podido decir adiós dentro de un campo de juego, pero su nombre nunca se borrará de una de las etapas más exitosas de la historia de la institución.