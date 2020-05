Fuente: AFP - Crédito: INA FASSBENDER

Lautaro Martínez es uno de los grandes delanteros del fútbol mundial y su nombre ya se encuentra en boca de los principales clubes de Europa. Manchester City, Paris Saint Germain, Manchester United y Chelsea lo ubican en sus radares, pero el Barcelona es el que más fuerte sonó en este último tiempo. Y Quique Setién, el técnico blaugrana, elogió por primera vez y de manera abierta las cualidades del argentino.

"Lautaro es un jugador importante, un gran delantero y el Barcelona siempre se interesó por este tipo de futbolistas. Todos los buenos jugadores pueden despertar el interés del Barcelona y está claro que la posibilidad de jugar con Lionel Messi es un aliciente enorme", subrayó Setién en una entrevista que concedió a La Gazzetta dello Sport.

Lautaro Martínez, nacido en Bahía Blanca hace 22 años y delantero del seleccionado argentino, inició su carrera en Racing y se sumó al Inter en julio del año pasado. Entre la temporada pasada y lo disputada de la actual, Lautaro jugó en en el equipo de Milan 66 partidos oficiales y marcó 25 goles. Allí tiene contrato hasta 2023 con una cláusula de rescisión de 111 millones de euros, que el club catalán desea bajar ofreciendo jugadores, entre los que se mencionan al chileno Arturo Vidal y al francés Antonine Griezmann, este último sólo a préstamo.

Por otro lado, a Setién le consultaron si Lionel Messi, el capitán barcelonista, le dio su opinión respecto a su compatriota. "¿Que si a Messi le gusta (Lautaro)? Habría que preguntárselo a él. Todos los buenos jugadores pueden provocar el interés del Barcelona. De la misma manera que para muchos jugadores, jugar con Leo Messi representa un incentivo enorme", remarcó el DT sin dar demasiadas pistas.

Dentro del interés por el atacante argentino, que es real, también hay un actualidad imposible de soslayar debido al coronavirus. "Hoy en día es difícil saber qué va a pasar en el mercado de fichajes. No sabemos ni cuándo vamos a volver a jugar ni con cuánto dinero vamos a contar", explican en los despachos de la secretaría técnica del Barcelona. Hace tiempo que el nombre de Lautaro Martínez circula en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Inclusive hay informes del Toro desde que jugaba en Racing.

En ese sentido, Setién resaltó que el receso en el fútbol a causa de la pandemia motivará que en el próximo mercado no haya pases millonarios como los registrados durante el último lustro. "La mayoría de los clubes deberá volver a organizar sus presupuestos. Las cantidades de dinero que se estaban pagando antes ya no serán posibles, al menos a corto plazo. No creo que algún club esté dispuesto a pagar 222 millones de euros como hizo el PSG por Neymar", reflexionó el técnico de 61 años.

Hace algunas semanas quien se había expresado sobre la posible transferencia de Lautaro a Barcelona fue Javier Zanetti, vicepresidente de Inter, que le manifestó a LA NACION: "Queremos que se quede mucho tiempo con nosotros, estamos muy felicestde contar con Lautaro y día tras día ver su crecimiento. Él es parte de nuestro patrimonio y ojalá nos acompañe muchas temporadas más".

Finalmente, el entrenador del equipo catalán, que era líder de la Liga española hasta que se suspendió por el coronavirus en marzo, con 58 puntos, dos más que el Real Madrid, se refirió a Messi, la máxima figura del club. "No se irá del Barcelona, siempre estará unido al club, Está acá desde hace 20 años y nadie podría explicar una ruptura, es algo que va más allá del dinero".