La Asociación de Jugadores de la Major League Soccer actualizó este miércoles el listado de salarios que pagan los clubes de esa liga y el mejor contrato lo tiene Lionel Messi. El rosarino, que llegó a Inter Miami en julio pasado y solamente habrá jugado cuatro meses en su primera temporada en el equipo porque no se clasificó a los playoffs en la etapa de conferencias que está concluyendo, tiene una compensación anual garantizada de 20 millones de dólares, un récord de la MLS.

Vale recordar que eso se limita al sueldo, ya que a su llegada al conjunto de Florida el copropietario del equipo, Jorge Más, había revelado que el argentino tenía un acuerdo que incluía a Apple TV y, así, su salario oscilaba entre los 50 y 60 millones de dólares. Allí tampoco se incluyen los convenios con los auspiciantes Adidas y Fanatics.

Lionel Messi llegó a Inter Miami en julio pasado y le dio un título al club, el primero en la MLS. CHANDAN KHANNA - AFP

La llegada de Messi a mitad de temporada, junto con la de sus compañeros españoles Sergio Busquets (1,775 millones de dólares) y Jordi Alba (1,25 millones de dólares) llevó a las Garzas a la cima del ranking salarial de equipos de la MLS, con un total de 39,419 millones de dólares. Eso representa más del doble de los 18.880.000 dólares que había gastado Inter Miami por estas fechas el año pasado.

El salario garantizado de Messi es el más alto en la historia de la MLS, superando al del italiano Lorenzo Insigne, de Toronto FC, que ocupa el segundo lugar con 15.4 millones de la moneda norteamericana. El suizo Xherdan Shaqiri, de Chicago Fire (8,1 millones); el mexicano Javier Hernández, de LA Galaxy (7,4 millones), y el italiano Federico Bernardeschi, de Toronto (6,3 millones), completan los cinco primeros. Todos los datos difundidos son al 15 de septiembre pasado.

Lionel Messi y Sebastián Driussi, los argentinos mejor pagos en la MLS. Instagram

La llegada de Messi, profundiza un informe de ESPN, ayudó a elevar la compensación base promedio garantizada para todo el grupo de jugadores de la MLS a 543.207 dólares, un 5,5% más que los 514.729 que se registraron en septiembre de 2022. Incluso, los salarios de los jugadores en la parte inferior de la escala continúan mejorando: la compensación base garantizada fue de 282.125 dólares, un 13,4% más que un año atrás. La MLS y la MLSPA se encuentran en el tercer año del Convenio Colectivo (CBA) que se acordó en febrero de 2021; el CBA actual se extiende hasta el final de la temporada 2027.

Detrás de aquellos cinco jugadores mejor pagos aparecen Sebastián Driussi, de Austin FC (6,02 millones), el mexicano Héctor Herrera, de Houston Dynamo (5,25 millones), el brasileño Douglas Costa, de Los Ángeles Galaxy (4,51 millones), el belga Christian Benteke, de D.C. United (4,43 millones) y el venezolano Josef Martínez, de Inter Miami (4,39 millones).

¿Otros sueldos de argentinos? Gustavo Bou (New England) percibe US$2.675.000; Thiago Almada (Atlanta United), 2.332.000; Luciano Acosta (Cincinnati), 2.222.854; Emanuel Reynoso (Minnesota), 2.151.200, y Emiliano Rigoni (Austin), 2.047.996.

La tabla de los mejores salarios de la MLS, con Lionel Messi como el más valioso.

“Los salarios de los jugadores se desglosan en dos números: Salario base anualizado actual y Compensación Promedio Garantizada Anualizada, que incluye el salario base de un jugador y todos los bonos garantizados y de firma anualizados durante la vigencia del contrato del jugador, incluidos los años de opción”, explicó la MLSPA, que además de hacer público el ranking dio a conocer un gráfico con estos puntos en su sitio web.

“La cifra de Compensación Anual Promedio Garantizada también incluye cualquier bonificación de marketing y los honorarios de los agentes, ambos anualizados durante la vigencia del contrato. La cifra de CAPG no incluye los Bonos de Rendimiento porque no hay garantía de que el jugador alcance esos bonos”, detallaron. Y por último explicaron: “Estas cifras incluyen la compensación del contrato de cada jugador con la MLS. No abarcan ninguna compensación por contratos con equipos individuales o sus afiliados”.

¿Una curiosidad? según la clasificación vigente de la MLS, los tres equipos que más gastan (Miami, Toronto y el Galaxy) se perderán los playoffs. Una muestra de que no siempre las inversiones fuertes son sinónimos de buenos rendimientos.

