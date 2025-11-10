Se conoció la lesión que sufrió Maximiliano Meza en el superclásico y cuánto tiempo estará inactivo

El saldo para River del superclásico ante Boca resulto negativo a nivel deportivo, pero también sufrió por la lesión de Maximiliano Meza, que debió de dejar la cancha en el primer tiempo, ya que sintió un fuerte dolor en la rodilla izquierda y quedó tendido en el campo de juego. Este lunes, el departamento médico del club de Núñez confirmó la gravedad de la dolencia y el tiempo que estará de baja el volante del conjunto millonario.

El mediocampista dejó la cancha entre lágrimas y el diagnóstico tras los estudios clínicos confirmó el peor de los escenarios: avulsión del tendón rotuliano de su rodilla izquierda, lo que significa que se desprendió de una de sus inserciones (rótula o tibia).

Pero de alguna manera, el anuncio de esta lesión llevó un poco de alivio en River, porque cuando Meza se retiró con una férula de la Bombonera, se creía que había algo más severo en la rodilla izquierda del volante de River. Este parte confirmó que no hubo una rotura lo que hubiera requerido casi un año de recuperación, pero no dejan de inquietar a los médicos del club las reiteradas dolencias en la misma zona que sufrió en el último tiempo.

🚨 Maxi Meza



🩺 Avulsión (desprendimiento) en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Deberá ser operado.



➡️ 3 meses de recuperación aprox. pic.twitter.com/FSkwidsUAV — Maximiliano Grillo 💚💜 (@maxigrillo) November 10, 2025

El plan del staff médico de River es que sea operado en esta semana y se estima que estará a fuera de las canchas por tres meses. Si bien no se pueden dar tiempos exactos de la recuperación se cree que recién podría volver después de la pretemporada y que su puesta a punto recién la realizaría con la competencia oficial en marcha.

Meza venía de ser operado por una tendinitis rotuliana en esa misma rodilla izquierda tras el Mundial de Clubes. Recién ante Sarmiento había vuelto a sumar minutos y, de a poco, fue ganando volumen en su juego. Volvió a la titularidad ante Boca, en el superclásico y el desenlace fue el peor, porque apenas pudo disputar 33 minutos del partido en la Bombonera.

Este año fue muy intenso a nivel lesiones para Meza, porque a mediados de febrero volvieron los problemas en el tendón rotuliano, el cual lo dejó fuera de las canchas durante 16 días. Dos meses después, a finales de abril, regresó la molestia y estuvo otros 14 días inactivo. Ya en junio tuvo una pequeña fractura en su costilla izquierda que lo dejó afuera 23 días. Por su operación, fueron otros 94 días. Sumando lo que queda del año, estará 198 días lesionado, perdiéndose gran parte del 2025.

⚠️🚑 MAXI MEZA CAYÓ SOLO, SE LESIONÓ EN LA RODILLA Y SE RETIRÓ DESCONSOLADO.



pic.twitter.com/PjhpzJpaBb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 9, 2025

La noticia de le lesión de Meza es otro golpe impactante para la estructura de Marcelo Gallardo, que en este momento de crisis pretende reenfocar al plantel tras la derrota frente a Boca que lo hizo perder terreno en la pelea por clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

La baja de Meza implica reorganizar el esquema del entrenador de River, que cuenta con Galarza Fonda, Juanfer Quintero o Nacho Fernández que podrían ser los reemplazantes de Meza para la última fecha ante Vélez y también en caso de que el conjunto millonario se clasifique a los playoffs del torneo local.