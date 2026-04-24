Con Luis Díaz al frente: los futbolistas de Colombia que jugarán su primer Mundial este 2026 en EE.UU.

En los últimos años, Colombia se consolidó como una de las selecciones con mejores resultados del fútbol sudamericano, gracias a una camada que mezcla a jugadores experimentados como James Rodríguez y David Ospina con jóvenes promesas que tendrán su primera oportunidad de brillar en un Mundial en 2026. Tras ausentarse de la gran cita en 2022, el equipo buscará sorprender en Estados Unidos, México y Canadá.

La expectativa de Colombia para el Mundial 2026

Tras el sorteo llevado a cabo a fines del año pasado, Colombia quedó emparejada con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán en el grupo K.

Su debut será ante los asiáticos el miércoles 17 de junio en Ciudad de México; luego se enfrentarán a los africanos en Guadalajara el martes 23 y cerrarán esta fase inicial ante el equipo de Cristiano Ronaldo el sábado 27 en Miami.

Luis Díaz es la principal figura de esta selección colombiana / X @fifaworldcup_es

El seleccionado que dirige el argentino Néstor Lorenzo realizó una muy buena eliminatoria y logró clasificarse a la Copa del Mundo como el tercer mejor equipo de Conmebol con 28 puntos (los mismos que Uruguay y Brasil, pero con mejor diferencia de goles). Además, en 2024 llegó a la final de la Copa América en EE.UU.

Los futbolistas colombianos que harán su debut en el Mundial 2026

Si bien la lista final de convocados para el Mundial 2026 se definirá el 30 de mayo, son varios los jugadores que tienen su lugar prácticamente asegurado en Colombia.

Entre ellos hay varios nombres de peso que, ya sea por su corta edad o por la ausencia en Qatar 2022, tendrán su primera participación en la competencia.

Richard Ríos es una de las estrellas colombianas que tendrán su primera oportunidad mundialista en 2026 / Instagram @richardrios.m

Algunos de los más destacados son:

Luis Díaz. La gran estrella de esta selección y una de las principales figuras del Bayern Múnich en la actualidad. A sus 29 años se consagró campeón de Alemania el pasado fin de semana, ya disputó tres Copas América y sueña con ganar la Champions League esta temporada, justo antes del Mundial.

La gran estrella de esta selección y una de las principales figuras del Bayern Múnich en la actualidad. A sus 29 años se consagró campeón de Alemania el pasado fin de semana, ya disputó tres Copas América y sueña con ganar la Champions League esta temporada, justo antes del Mundial. Luis Suárez. No solo comparte nombre con el uruguayo, sino que también comparte posición en la cancha. Fue el segundo máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas (superado únicamente por Lionel Messi) y es la principal referencia ofensiva de la selección. Actualmente juega en el Sporting de Lisboa con 28 años.

No solo comparte nombre con el uruguayo, sino que también comparte posición en la cancha. Fue el segundo máximo goleador de las eliminatorias sudamericanas (superado únicamente por Lionel Messi) y es la principal referencia ofensiva de la selección. Actualmente juega en el Sporting de Lisboa con 28 años. Daniel Muñoz. El lateral derecho se afianzó en el Crystal Palace de la Premier League con 29 años y llegará como uno de los grandes referentes de Colombia a la Copa del Mundo.

El lateral derecho se afianzó en el Crystal Palace de la Premier League con 29 años y llegará como uno de los grandes referentes de Colombia a la Copa del Mundo. Richard Ríos. A sus 25 años, el mediocampista brilla en el Benfica y es uno de los talentos más destacados de la selección “cafetera”. Pese a jugar como pivote, marcó ya cinco goles esta temporada según los datos de Transfermarkt.

A sus 25 años, el mediocampista brilla en el Benfica y es uno de los talentos más destacados de la selección “cafetera”. Pese a jugar como pivote, marcó ya cinco goles esta temporada según los datos de Transfermarkt. Jhon Lucumí. Otro de los puntos altos de Colombia en las eliminatorias. El defensor de 27 años destaca en el Bologna italiano y se afianzó al lado de Davinson Sánchez en la dupla central de su selección.

La selección Colombiana enfrentará a Uzbekistán, RD Congo y Portugal por el grupo K / Instagram @richardrios.m

¿El adiós a una leyenda de Colombia?

Mientras que muchos jugadores esperan por su debut, James Rodríguez podría disputar su última Copa del Mundo con el equipo colombiano. El mediocampista con pasado en el Real Madrid y el Bayern Múnich, entre otros, disputará la competición por tercera vez (estuvo presente en 2014 y 2018) con 34 años.