Atlético Tucumán vs. Independiente, suspendido por la intensa lluvia

El partido que debían disputar este viernes por la noche Atlético Tucumán e Independiente, por la 14° fecha del torneo Apertura, fue suspendido debido a las intensas lluvias que castigaron a la provincia de Tucumán y anegaron el campo de juego del estadio José Fierro. Ahora la, AFA deberá resolver para cuando se reprograma el encuentro, ya que la agenda de los equipos es apretada por el calendario. Sin ir más lejos, el Rojo deberá jugar este martes por la Copa Sudamericana ante Guaraní, en Paraguay, por el Grupo A.

El primero en dar a conocer la noticia fue Darío Herrera, el árbitro del encuentro, después de que se lo vio intentar demostrar con la pelota que el campo de juego no estaba en condiciones: “No, no se va a jugar. Está difícil, cayó mucha agua y tenemos que cuidar la integridad de los jugadores y también del cuerpo arbitral. Llovió muchísimo, y está previsto que siga lloviendo. Ahora habrá que ver para cuando se reprograma. Pero no estaba el clima ni el campo para que podamos jugar el partido”.

Así estaba el campo de juego del estadio José Fierro X

Federico Mancuello lamentó la situación, ya con ropa deportiva, minutos antes de la hora prevista: “Es una lástima, hicimos un viaje, la logística, por la gente que vino al estadio, nosotros estábamos ilusionados con jugar, queríamos seguir por esta senda de triunfos, pero es lamentable porque hay mucha agua y la pelota no corría”.

El volante experimentado, que iba a ser titular esta noche contra el Decano, fue más allá: “También es peligroso para la integridad de los jugadores, así que fue una decisión acertada. Ahora se complica por la logística, pasamos de Tucumán a Paraguay, hay entrenamientos en el medio, porque cada uno tiene su impronta, te complica a la hora de diagramar la semana, estamos expuestos”

“Es una lástima que no se pueda jugar. Habíamos preparado el partido, pero es rarísimo lo que aconteció y se decidió esto. La integridad física hay que cuidarla antes que sucedan las situaciones. Habrá que acomodar el partido para cuando se pueda jugar. Los que definen las fechas deberán fijarse bien por los torneos internacionales pero también teniendo en cuenta la Copa Argentina. Lastimosamente corremos con desventaja porque también tenemos viajes. Teníamos muchas expectativas de poder jugar, pero bueno, lo que sucede hay que aceptarlo”, dijo el entrenador de Atlético Tucumán, Lucas Pusineri, que cometió el error de situar a Independiente en la “Copa Libertadores”, en referencia al torneo internacional que está disputando el equipo de Avellaneda.

Mateo Coronel, delantero de Atlético Tucumán, consideró que la decisión del árbitro fue correcta, aunque mantuvieron la ilusión hasta último momento. “Entramos a la cancha y la pelota no corría, no picaba. Es peligroso para los dos equipos”, describió. Y agregó: “Habíamos levantado el nivel futbolístico, veníamos de dos victorias y estábamos mentalizados en ganar este partido, contra un equipo importante. Queríamos jugar como sea, a nosotros nos daba un poco de ventaja porque son todos jugadores rápidos, pero ahora quedamos a la espera de ver cuándo se juega”.

Nestor Grindetti, el presidente de Independiente, comprendió el contexto. “El partido se suspendió porque las áreas estaban imposibles. No podemos arriesgar a los jugadores a jugar en estas condiciones. Desde que llegamos al estadio no paró de llover. Ni en el mediocampo circulaba la pelota. Es la decisión más acertada”, resultó su análisis. Y agregó: “Hoy volvemos , el lunes viajamos a Paraguay. Veremos en la semana entre Riestra y Central, en la que no tenemos compromisos”. No hay demasiadas opciones, porque Independiente ya está clasificado a los octavos de final, pero tiene que jugar contra el Decano antes del cierre de la etapa regular para definir su posición en la tabla de cara a las rondas decisivas.

Sobre la campaña que está haciendo Independiente, el presidente agregó: “Disfrutamos este momento del equipo. Es muy valioso todo el trabajo del cuerpo técnico. En el club se está viviendo un ambiente que hace tiempo no se vivía”.

