Beccacece llegó en junio y hoy está acorralado Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de octubre de 2019 • 20:03

"Voy a hablar con ellos. A ver qué piensan, que sienten". Sebastián Beccacece está a un paso de dejar de ser el DT de Independiente, que tuvo otra actuación decepcionante, más allá de que dispuso de un par de situaciones de riesgo, quedó eliminado de la Copa Argentina, luego de la derrota por 2 a 0 contra Lanús. La campaña de Sebastián Becaccece es muy floja y está a punto de terminar: el último triunfo fue el 29 de septiembre, en un esforzado 3 a 2 sobre Talleres. No confirmó su continuidad, pero dejó algo en claro: habrá mañana una cumbre con el presidente Hugo Moyano y, sobre todo, con Pablo, su hijo, vicepresidente primero, para resolver su futuro.

Independiente se quedó de un par de fallos de Néstor Pitana y de una suerte de "campaña" arbitral negativa que se mantiene en el tiempo. Sin embargo, el trayecto del joven DT en Independiente no ofreció nunca garantías. Los dirigentes lo observan de reojo, el plantel no le responde y los hinchas nunca lo cobijaron. "Estamos bien, vamos a juntarnos mañana con el presidente y veremos. Voy a hablar con los dirigentes, con el grupo está todo bien. Siempre hablo con todos. Estamos dolidos por la eliminación", sostuvo.

Néstor Pitana no tuvo una buena actuación. Independiente reclamó posición adelantada y supuesta falta de Pepe Sand sobre Franco, en el 1-0. Luego, durante la segunda mitad, ignoró un penal de Bernabei sobre Domínguez. En ese último caso, no hubo dudas. En la primera situación, pareció bien cobrado el tanto. "Fallos puntuales nos perjudicaron. Opinen ustedes, es algo que se mantiene en esta etapa, hay que revisar. Las fallas vienen aconteciendo en todo el campeonato, y así, todo se pone adverso. Son decisiones que se repiten, pero los puntos no se pueden recuperar", advirtió el DT, que tuvo una íntima charla con el cuerpo técnico durante 40 minutos, en absoluta soledad.

"Jugamos todo el tiempo en el arco adversario, yo observé un equipo que buscó siempre. Es un mal momento, entiendo a los hinchas. Los resultados negativos generan fastidio, pongo la cara, como corresponde", avisó.