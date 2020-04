El volante francés Paul Pogba dejaría el Manchester United luego de cuatro años. Fuente: Archivo

7 de abril de 2020 • 11:56

Paul Labile Pogba llegó al Manchester United en agosto de 2016 entre bombos y platillo. Los ingleses pagaron 120 millones de euros por él, lo que marcó un hito: era un dineral por un jugador que se había destacado en la Juventus, pero no era un jugador top ni un goleador.

Pero, al cabo de casi cuatro temporadas en el United, Pogba no logró convertirse en la figura que se esperaba. Es cierto que el presente del club tampoco lo ayuda, ya que desde el retiro del legendario DT Alex Ferguson, los Red Devils no logran conformar un equipo protagonista. Hace años que no pelean en la Premier ni tampoco logran ser protagonistas en los torneos europeos.

Las cosas no se dieron como esperaba y ahora Pogba, que cumplió 27 años el 15 de marzo, desea marcharse y buscar nuevos aires. En Francia y en España los medios deportivos aseveran que el agente de Pogba, el polémico Mino Raiola , tiene una estrategia legal para salir de forma unilateral del conjunto inglés.

Se habla de que, amparado en el artículo 17 del Estatuto de Transferencia de Jugadores de la FIFA, el Pogba estaría habilitado para rescindir de forma unilateral su vínculo con el United. Esto debido a no está en el período protegido (los tres primeros años de contrato) y a que firmó antes de los 27 años. Esta normativa le permitiría a Pogba romper lo pactado.

La hipotética salida de Pogba contempla una indemnización millonaria para el Manchester United, que se calcula teniendo en cuenta los años que le restan de contrato, el salario que percibía el jugador y una estimación de lo que se pueda perder en contratos de publicidad. De todos modos, sería una cifra bastante inferior al valor de mercado del jugador (100 millones de euros, según el portal Transfermarkt ): se habla de que al equipo de Manchester le quedarían 60 millones de euros.

De esta manera se allanaría el camino para el Real Madrid , que, afirman en España, ya intentó fichar dos veces al jugador, en 2016 y 2019. En el United no deben estar muy felices: el año pasado cotizaron a Pogba en 180 millones de euros. Por esta sideral diferencia, se espera que las negociaciones no serán fáciles, ni rápidas.

Con información de L'Equipe y AS