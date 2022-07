Sebastián Battaglia y su despido de Boca: “Me dolió la forma en que tuve que irme”

Sebastián Battaglia, despedido en forma intempestiva de la dirección técnica de Boca hace poco más de dos semanas, al día siguiente de la eliminación que sufrió el equipo de la Copa Libertadores, habló en profundidad sobre ese momento crítico, en una entrevista que brindó en el programa “Animales sueltos”, de América TV. ”Me dolió la forma en que tuve que irme de Boca. Cuando me dijeron que iba a ser el técnico de Boca vinieron a mi casa, lo charlamos y lo acepté, me hubiera gustado que ahora fuera de la misma manera, que habláramos un poco más, como debe ser”, contó Battaglia. La referencia era obvia por el contraste: fue echado en una estación de servicio el 6 de julio, la tarde siguiente a la derrota con Corinthians tras la definición de penales, en los octavos de final de la Copa.

”No me dijeron por qué, aunque tampoco pregunté por qué cuando me nombraron, pero son decisiones de ellos. Tengo mis convicciones y acepto las decisiones”, añadió. “Al día siguiente de la eliminación, no me van a dejar mentir, les dije a mis jugadores que había un torneo por pelear y que había que levantarse. Eso fue en el entrenamiento. Después vinieron las decisiones que se tomaron y ellos están para tomar las decisiones”, reveló, con el tono pausado de siempre.

Hugo Ibarra, al frente del plantel de Boca tras el despido de Battaglia Prensa Boca

Battaglia asumió la dirección técnica de Boca en agosto del año pasado en reemplazo de Miguel Ángel Russo. Fue el jugador más ganador de la historia del club con 17 títulos y uno de sus máximos ídolos, con una vida entera en la institución, a la que arribó cuando tenía 15 años. Como entrenador, ganó dos títulos más, la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga 2022, y su salida llamó la atención por la forma y porque fue reemplazado por el entrenador de la división Reserva, Hugo Benjamín Ibarra, quien será el DT al menos hasta fin de año.

El ahora exDT boquense fue despedido por el Consejo de Fútbol integrado por Jorge Bermúdez, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio Serna, los cuatro en línea directa con Juan Román Riquelme, el vicepresidente con poder absoluto en el manejo del fútbol profesional y juvenil del club. ”Estoy tranquilo por el trabajo que estábamos haciendo a nivel grupal y de equipo, de identidad, de promover juveniles, un proyecto a largo plazo”, comentó Battaglia, quien fue compañero de todos los integrantes del Consejo de Fútbol y de Riquelme en su etapa de jugador, en el exitoso ciclo de Carlos Bianchi como DT y también con otros entrenadores.

Sebastián Battaglia consuela a sus jugadores tras caer por penales ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores. Esa derrota selló su destino

Battaglia admitió que una respuesta suya en la conferencia de prensa post eliminación ante Corinthians pudo haber sido el detonante de su despido y señaló ese comentario como “atemporal”. Esa noche fue consultado en la rueda de prensa sobre la falta de refuerzos y la salida de algunos jugadores importantes (como Eduardo “Toto” Salvio) y respondió: “Hay cuestiones que uno plantea y a partir de ahí deberían resolverse en el tiempo que deben resolverse y no se resolvieron. Es más, se han ido muchachos importantes, o que eran importantes, pero son situaciones que no las manejo yo”, había dicho. ”En ese momento contesté una pregunta que me hicieron, quizá tenía que haberme referido antes al tema de los refuerzos. Yo hablo las cosas. Yo planteé siempre todo. Pero yo lo hablaba con los que lo tenía que hablar. En ningún momento sentí que iba a ofender a mis jugadores ni a nadie, quizá fue atemporal, podría haber sido antes o dos días después”, analizó Battaglia.

El santafecino reconoció que no tenía mucho diálogo con Riquelme, en un comentario que sorprende ya que Román declaró en más de una ocasión que mantenían conversaciones permanentes. ”“Hablamos poco con Román. En la salida no hablé. Me hubiese gustado tener una charla de fútbol con él. Hablaba más con el Consejo, y me hubiese gustado hablar más con él”, dijo. Y dejó abierta la puerta para sus próximos pasos, ahora sí lejos de Boca: “Mi carrera recién empieza, voy a seguir en otro lado”, aceptó.

Los números de Battaglia en Boca

Dirigió 55 partidos con una efectividad del 62%. Ganó 29 encuentros, empató 16 y perdió diez. Las cifras le valieron dos títulos: la Copa Argentina 2021 y la Copa de la Liga Profesional 2022.

Sólo teniendo en cuenta el 2022, fueron 33 juegos con 17 victorias, diez empates y seis caídas. Su efectividad fue de 61,6%.