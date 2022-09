Sebastián Beccacece anticipa su renuncia como DT de Defensa y Justicia y su nombre vuelve a vincularse con Boca

El anuncio del entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, de renunciar a su cargo después de un segundo semestre con malos resultados, muchas bajas y pocos refuerzos en el último mercado de pases, reactivó un runrún que merodea desde hace varios meses: ¿será el próximo técnico de Boca? Si bien el DT ya había adelantado hace unos meses que se iría del conjunto de Florencio Varela una vez finalizado el campeonato, ahora anticipó la decisión.

Según pudo averiguar LA NACION, el hombre que este domingo se despedirá del banco del Halcón en Córdoba, ante Talleres, sigue formando parte del reducido grupo de candidatos a suceder al trinomio liderado por Hugo Ibarra, en donde también figuran otros tres nombres: Ricardo Gareca, Gerardo Martino y Diego Martínez (actual DT de Tigre).

Beccacece es uno de los nombres apuntados por Juan Riquelme para que asuma como DT de Boca

De todas maneras, personas que conforman el círculo íntimo de Beccacece le afirmaron a este diario que él no cree que sea el momento indicado para ponerse al frente del equipo de la Ribera. Y si bien no está dicha la última palabra, su futuro inmediato estaría en el exterior, con México y España como primeros escenarios posibles. En esas tierras, el empresario Christian Bragarnik, dueño del Elche, podría ser el nexo. De hecho, le habría dicho que no a una propuesta de Newell’s y a otro club del ámbito local.

”Sentí que tenía que estar para acompañar este tránsito. No estaba tampoco preparado para dejar a la gente y a los chicos que se quedaban. Valió la pena armar el grupo nuevamente y ahora es el momento ideal para irme”, reconoció el DT en la conferencia de prensa brindada.

”El tiempo me sirvió en lo personal para ir decidiéndome sobre la salida de este hermoso lugar, que es mi hogar. Me siento valorado, querido y respetado pero a veces hay que salir del estado de confort para encarar lo nuevo”, explicó.

Desde el club lo despidieron con un cálido mensaje publicado en su página web: “Defensa y Justicia agradece a Sebastián Beccacece el trabajo realizado en estos tres ciclos al frente de nuestro primer equipo. Conjuntamente, a través de un trabajo mancomunado entre cuerpo técnico y los distintos ámbitos de la institución, logramos plasmar en el campo un estilo de juego reconocido por propios y ajenos, que se coronó con la Recopa CONMEBOL 2021 y dos subcampeonatos por el torneo local. Desde la institución agradecemos a Sebastián por su trabajo, su compromiso. No es un “adios”, sino que un “hasta luego”. Defensa siempre será tu casa, porque como ha dicho muchas veces, ‘Defensa enamora’.”

El exasistente de Jorge Sampaoli dijo hace unos meses que se quedaría en la institución hasta fin de año pero la campaña actual (19 puntos) y la falta de refuerzos prometidos tras las salidas de sus principales figuras terminaron siendo demasiado en su parecer. De hecho, Beccacece tuvo varios cruces con entrenadores rivales, como es el caso de Marcelo Gallardo, y se mostró nervioso en prácticamente todos los partidos que compitió su equipo.

En este ciclo, que comenzó el 15 de marzo de 2021, el DT estuvo 90 partidos entre competiciones nacionales e internacionales, con 34 victorias, 26 empates y 30 derrotas. Además, conquistó la Recopa Sudamericana 2021 frente al poderoso Palmeiras de Brasil.

”Por la gente, los directivos y el lugar que nos dio, voy a dejar Defensa y Justicia una vez finalizado el contrato. Eso será a fines de octubre”, afirmó a fines de junio en conferencia.

Sin embargo, las bajas fueron notorias, sobre todo en el caso de Miguel Merentiel (Palmeiras), Carlos Rotondi (Cruz Azul de México) y Walter Bou (Vélez), por lo que el DT no quedó conforme con el arribo de Nicolás “Uvita” Fernández y Agustín Fontana, ambos de nivel irregular en el certamen.

”En estos tiempos que atravesamos, con tanto odio, rencor y violencia, nunca nos fuimos silbados e insultados en el club. Los hinchas entendieron a los dirigentes, que vendieron a los jugadores para terminar obras y nos dieron mucho amor a nosotros. No es normal en estos tiempos”, aseguró.

La Recopa ante Palmeiras, el gran hito de Becaccece como DT de Defensa y Justicia Ueslei Marcelino - Pool Reuters

A su vez, el DT sostuvo que vio “mucho compromiso” en el empate del fin de semana ante San Lorenzo (0-0) en Florencio Varela, donde se lo vio muy cercano al público como no suele hacerlo. ”En Defensa encontré el amor verdadero, contagian con su empuje desde afuera. Me gustaría que hagan foco sobre eso, sobre cómo acompañan al equipo cuando las cosas van bien y cuando van mal”, destacó,.

Las salidas de estos futbolistas y otros, que también integraron el equipo titular, fueron consecuencia del manejo del club con el representante Christian Bragarnik, quien desde hace al menos una década ocupa un cargo sin tenerlo como gerenciador, al punto que es el empresario encargado de mover los hilos del próximo destino del DT.