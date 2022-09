Copa Libertadores: Flamengo eliminó a Vélez y viaja con cartel de favorito a la final de Guayaquil

No hubo milagro ni remontada histórica. Flamengo administró la diferencia de cuatro goles que diseñó en el juego de ida de las semifinales de la Copa Libertadores y con la victoria por 2-1, y un global de 6-1, eliminó a Vélez para anotarse por cuarta oportunidad en la definición del máximo certamen de clubes del continente. El 29 de octubre, en Guayaquil, los cariocas se medirán con Athletico Paranaense, que ofreció la sorpresa al superar al actual bicampeón Palmeiras.

Impreciso Flamengo, sin coordinación para recuperar la pelota, y apurado Vélez, al que el dibujo táctico 4-3-3 que ordenó el uruguayo Alexander Cacique Medina no le ofrecía la presencia ofensiva que el equipo necesitaba para descontar la gigantesca diferencia que el rival logró en Liniers. En esa línea de ataque, en la que Lucas Pratto se posicionó como delantero centro –no fue titular Walter Bou-, cuando el Oso se retrasaba en el terreno le restaba: la búsqueda de rescatar el balón de los pies de Nicolás Garayalde o de Santiago Cáseres provocaba un vacío en el área que no lograban llenar Lucas Janson y Luca Orellano.

Lucas Pratto adelantó a Vélez en el marcador, aunque el Fortín no pudo logró consumar el milagro en el Maracaná; el artillero anotó su trigésimo gol en la Copa Libertadores CARL DE SOUZA - AFP

Un anticipo de Garayalde sobre Georgian De Arrascaeta, la apertura a la izquierda para Janson -que lanzó un centro rasante-, enseñó dónde debía merodear Pratto: arrojándose al piso, el atacante anticipó al zaguero Pablo y convirtió. El Oso es un especialista en marcarle a Flamengo: en su paso por el fútbol brasileño le convirtió con las camisetas de Atlético Mineiro y San Pablo. Con 30 goles -seis, en Universidad Católica; ocho, en Vélez; nueve, en River y siete, en Mineiro- quedó a una conquista de Daniel Onega, el máximo anotador argentino en la Copa Libertadores.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta filtra un pase ante la presencia de Francisco Ortega; el charrúa, una de las figuras de un plantel de estrellas que armó Flamengo, que el 29 de octubre definirá el título con Athletico Paranaense CARL DE SOUZA - AFP

El gol no desarticuló a Flamengo ni tampoco le ofreció un plus a Vélez, que tomó nota que adelantarse y ofrecerle terreno el rival facilitaría el juego de los cariocas, como en el juego de ida. Pero tampoco logró sostener la presión, dividir la pelota, maniatar a los brasileños, que con paciencia empezaron a desplegar la partitura. El doble cinco que compusieron Arturo Vidal y João Gomes jugaba en terreno argentino, con De Arrascaeta y el capitán Everton Ribeiro ejerciendo como conductores y trazando diagonales desde las bandas hacia el centro. Sin ser dominante como en Liniers, porque Vélez ajustó marcas y el rival no enseñó la misma intensidad, la presencia de Pedro resultó gravitante: autor de tres goles en Buenos Aires, anticipó a Matías De los Santos y, de cabeza, superó a Leonardo Burián –reemplazante de Lucas Hoyos-; lleva 12 goles en la misma cantidad de encuentros, es artillero del actual certamen y posible convocatoria para la fecha FIFA de septiembre, en la que Brasil se medirá con Túnez y Ghana. El presente del atacante surgido en Fluminense y de paso por la Fiorentina es demoledor.

Pedro remata entre Francisco Ortega y Matías De los Santos; el delantero de Flamengo es el goleador de la Copa Libertadores, con 12 festejos en la misma cantidad de partidos Bruna Prado - AP

El fútbol de Brasil configura la tercera final consecutiva entre equipos de su país. La dinastía empezó con Palmeiras ante Santos, en 2020, y el año pasado el Verdão definió el título ante Flamengo. Una señal inequívoca del poderío económico de una liga que reparte 15 millones de dólares para el campeón de la Copa de Brasil –el vencedor de la Copa Argentina embolsará US$ 500 mil- y que traslada ese beneficio económico al campo de juego; el Mengão ofrece una constelación de estrellas como Filipe Luís, Vidal, De Arrascaeta, Gabigol, David Luiz…, los dos últimos no estuvieron en la convocatoria en el imponente Maracaná. Después del bicampeonato de Palmeiras llegará otra vez la posibilidad para los cariocas –campeones en 1981 y 2019- y Atlhetico Paranaense, que disputará por segunda vez la final del torneo de clubes más importante del continente: en 2018 y 2021, el conjunto que comanda Luiz Felipe Scolari levantó la Copa Sudamericana.