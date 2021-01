Villa, bailando a horas de la eliminación Crédito: IG/Macagastaldo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de enero de 2021 • 11:35

La eliminación de Boca en la Copa Libertadores caló hondo en el club. En un partido apático, los tres goles de Santos en la semifinal fueron golpes de knock-out para un equipo que ahora buscará comenzar a recomponer su futuro con la final de la Copa Diego Maradona frente a Banfield en el cierre del semestre. Pero, mientras tanto, las polémicas no dejan de sucederse: ahora apareció un video de Sebastián Villa bailando en un cumpleaños tan solo horas después de la caída en Brasil.

Las imágenes fueron publicadas en la noche del jueves por la modelo argentina Macarena Gastaldo en su cuenta de Instagram que tiene más de 300 mil seguidores. En esa serie de videos, que luego fueron eliminados, Villa aparece abrazado a la cumpleañera Amalia Zevallos, amiga de Gastaldo, y luego también se lo ve bailando y sonriendo a la cámara en el momento de soplar las velitas. Previamente, en una escena de las dos amigas celebrando, se lo escucha decir de fondo: "Espera, que no me vean a mi".

Villa fue duramente criticado por los hinchas de Boca por el video bailando 00:26

Video

Rápidamente, las publicaciones se hicieron virales en las redes sociales y causaron un fuerte malestar entre los fanáticos xeneizes. "Apenas 24 horas después está en un cumple. Hagan lo que quieran, ya nos dimos cuenta que algunos no sienten la camiseta. Pero no se pongan a publicar porque no tienen ni idea del dolor que siente el hincha. No entienden lo que es Boca", publicó un usuario en un tuit que resumió gran parte del reproche general.

Las muestras de fastidio se replicaron con un mismo foco: muchos hinchas lo entendieron como una falta de respeto y una actitud vergonzosa, más aún sabiendo que el domingo el club tiene la final de la Copa Diego Maradona frente a Banfield en San Juan. Y no todo quedo ahí. Muchos también apuntaron hacia el Consejo de Fútbol de la institución para tomar medidas con el futbolista.

Villa, otra vez en el centro de la polémica Crédito: IG/Macagastaldo

Desde abril, Villa quedó en el centro de la escena por la denuncia por violencia de género y amenazas que realizó su ex pareja Daniela Cortés, en una causa que todavía sigue firme en la Justicia. En aquel entonces fue separado del plantel y recién pudo volver a jugar en noviembre, luego de un acercamiento con mensajes conciliadores y diversos posteos de Instagram en los que la mujer comenzaba a deslizar que no estaba en contra de que el futbolista pudiera seguir trabajando en el club.

Ahora, el futbolista colombiano volvió a ser expuesto en un momento crucial del club y su imagen sigue sumando problemas. Sin los rendimientos esperados ni los resultados a los que Boca apuntó, los hinchas vuelven a tenerlo en la mira por su comportamiento.

Conforme a los criterios de Más información