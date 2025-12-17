FIFA redujo el precio de algunas entradas del Mundial tras fuertes críticas de hinchas europeos

FIFA redujo el precio de algunas entradas del Mundial de 2026, reservadas para los hinchas más leales de las selecciones clasificadas, tras una adversa reacción global. Algunos aficionados podrán adquirir boletos por 60 dólares para la final en lugar de tener que pagar 4185. Se trata de una inusual marcha atrás por parte del ente rector del fútbol y de su presidente, Gianni Infantino, después de absorber oleadas de críticas por sus planes para la Copa del Mundo, incluidos los precios elevados y acercarse excesivamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La cantidad de entradas de 60 dólares probablemente sea de entre 400 y 750 por equipo, y FIFA ahora habla de una categoría de precio de “tribuna básica”. La Copa del Mundo será disputada en 16 ciudades, incluidos 11 estadios utilizados para fútbol americano en Estados Unidos, dos en Canadá y tres en México.

El presidente de FIFA, Gianni Infantino, habla durante la presentación del calendario de partidos para el Mundial 2026 en Washington; la entidad hizo una inusual marcha atrás en su política de precios, aunque parcial. Chris Carlson - AP

FIFA, según consiga la agencia AP, no especificó exactamente por qué cambió tan drásticamente de estrategia, pero dijo que los precios más bajos “pretenden apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones a lo largo del torneo”. Las federaciones nacionales decidirán cómo distribuir las localidades entre los “más fieles” que han asistido a partidos anteriores, ya sea como local cuanto como visitantes, explicó la entidad.

Sin embargo, el grupo Hinchas de Fútbol Europa (Football Supporters Europe, FSE), que representa a grupos de aficionados de base, dijo que la limitada reducción de precios era “una táctica de apaciguamiento debido a la reacción negativa global”. “Esto muestra que la política de entradas de FIFA no está grabada en piedra. Se decidió apresuradamente y sin la debida consulta”, dijo el grupo en un comunicado.

El Mundial en América del Norte será el primero que contará con 48 equipos –en lugar de 32– y se espera que genere al menos 10.000.000.000 de dólares en ingresos para FIFA. Sin embargo, hinchas de todo el mundo reaccionaron con sorpresa e indignación la semana pasada al ver los planes de venta de entradas de la institución que comanda el fútbol y que esta no ofrecía a las federaciones participantes entradas en la categoría de precio más bajo.

Hinchas de México, siempre muy numerosos en los mundiales; su país es uno de los anfitriones en el Mundial de 2026. Moisés Castillo - AP

A pesar de la protesta en ese sentido, FIFA aseguró que ya ha recibido más de 20 millones de solicitudes de boletos en su última fase de ventas. FSE dijo que incluso con este anuncio, “la gran mayoría todavía tendría que pagar precios exorbitantes, mucho más altos que en cualquier torneo anterior”.

Promesa inicial de entradas baratas

FIFA otorga a cada una de las dos asociaciones nacionales involucradas en cada partido 8% de la capacidad del estadio, pero en este caso, según la acusación de los hinchas, no daba a esas entidades entradas en la categoría de precio más baja. Los precios más bajos oscilaban entre 140 y 265 dólares para los encuentros de la fase de grupos que no abarcaban a Estados Unidos, Canadá y México.

Los boletos de 265 involucran a la Argentina de Lionel Messi, al Portugal de Cristiano Ronaldo y a equipos de muchos seguidores, como Brasil e Inglaterra. FIFA había establecido esos precios a pesar de que los coanfitriones habían prometido hace ocho años –cuando estaban postulándose para recibir el torneo– que se pondría a disposición cientos de miles de entradas de 21 dólares.

Los simpatizantes estadounidenses recibirán como locales la mayoría del Mundial; FIFA anunció los valores de las entradas y el procedimiento de compra y generó controversia, hasta hacer una concesión. Foto Facebook FIFA

FIFA recibió duras críticas, especialmente desde Europa, por su estrategia de venta para el Mundial que incluye el “precio dinámico” –cambiante– y actuar como su propia plataforma de reventa. La ira de los hinchas se intensificó la semana pasada, cuando quedó claro que los seguidores leales no tendrían acceso a las entradas de la categoría más barata y que los aficionados que querían reservar un boleto para todos los partidos posibles de su equipo –incluida la final– no recibirían un reembolso hasta después del certamen.

Ahora, FIFA señaló que al realizar los reembolsos cuando las solicitudes no sean aprobdas no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que soliciten boletos mediante sus federaciones y cuyas seleccionen no superen la primera rueda.

Las entradas para los juegos del Mundial 2026 pueden ser adquiridas en la página de FIFA; la institución tiene un sitio de reventa oficial que, ahora, otorgará sin retención de una parte por proceso administrativo el reembolso por las solicitudes denegadas, pero sólo en el caso de los pedidos vía asociaciones nacionales.

Al anunciar el plan de entradas de 60 dólares, la FIFA indicó que “como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por la Copa Mundial a fin de promover el crecimiento del fútbol masculino, femenino y juvenil” de sus 211 federaciones miembro.

El caso de las discapacidades

Incluso antes del comunicado de FIFA, FSE pidió una reconsideración de la política del Mundial para los aficionados que tienen discapacidades. Dijo que la plataforma de reventa de FIFA estaba ofreciendo asientos de acceso para discapacitados a varias veces su valor nominal, sin garantías de que esas entradas realmente fueran expendidas a personas que estuvieran en esa condición. Esos aficionados no pueden obtener entradas gratuitas para acompañantes, como sí podían en el Mundial de Qatar.

En la víspera del torneo de 2022 Infantino hizo un discurso con una diatriba contra los críticos de la nación anfitriona, FIFA y él mismo, que incluía la frase “hoy me siento discapacitado”. Ahora, FSE citó una frase del propio presidente de FIFA en aquella alocuación: “La verdadera inclusión requiere acción”.