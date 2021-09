Sebastián Villa contragolpeó a Riquelme, dijo que seguirá en Boca y le pidió disculpas a los hinchas y a sus compañeros

El delantero colombiano Sebastián Villa aseguró esta tarde que seguirá jugando en Boca y sostuvo que en “ningún momento” quiso faltarles el respeto a los hinchas y a sus compañeros, una sentencia referida a Juan Román Riquelme , vicepresidente del club. En un largo texto publicado este viernes en su cuenta de Instagram, Villa dejó en claro que sus diferencias son con el Consejo de Fútbol.

”Mi único desencuentro lamentablemente fue con el Consejo de Fútbol, que en ningún momento escuchó las opciones que los clubes europeos tienen para mí. Desde hace más de tres años estoy en el club y sistemáticamente cada seis meses varios clubes se interesan por mi juego”.

Villa publicó este comunicado un día antes de que Boca juegue con Rosario Central y luego de que Riquelme afirmara en un programa de TV que el colombiano “les faltó el respeto al club y a sus compañeros” y que “nunca estuvo en venta como se habló”.

¿Qué ocurrió en los últimos días? Villa se entrenó por última vez el 31 de julio pasado. Esa misma tarde, de manera sorpresiva, se llevó todas sus pertenencias del predio de Ezeiza y se despidió de sus compañeros y del cuerpo técnico. Con su actitud quiso manifestar su enojo contra la decisión del Consejo de Fútbol de rechazar una oferta del Brujas de Bélgica, por un valor de 7.000.000 de euros por su pase. Boca es dueño del 70 por ciento de su ficha y Deportes Tolima, club donde se formó, posee el otro 30%.

Pero lo hizo de manera desprolija, y en un contexto incómodo: cuatro días antes del partido con River, por los octavos de final de la Copa Argentina. Una semana más tarde el delantero se fue a Colombia. Se refirió a un problema de salud de su madre, que ratificó con un posteo en su cuenta de Instagram.

“Quiero agradecer especialmente a todos los hinchas de Boca Juniors, empleados y directivos de mi club y expresarles que en ningún momento quise faltarle el respeto al club, a los hinchas, a esta camiseta, ni a mis compañeros, al contrario, estoy orgulloso de vestir estos colores porque me ayudó a crecer como persona y como jugador.

“Estoy en el club que quiero estar, feliz de trabajar día a día. Quiero aclarar porque se han dicho muchas cosas falsas sobre mí y no suelo dar entrevistas, en ningún momento le falte el respeto al club, mi único desencuentro lamentablemente fue con el consejo de fútbol que en ningún momento escucharon las opciones que los clubes europeos tienen para mi, desde hace más de tres años estoy en el club y sistemáticamente cada seis meses varios clubes se interesan por mi juego. Semestre a semestre han llegado ofertas para contar con mi trabajo y he rechazado estas opciones priorizando el proyecto futbolístico de Boca Juniors porque jugar en este club siempre me ha mantenido compitiendo por grandes objetivos.

“Cuando hice la renovación en el 2021 acordamos que si llegaba una oferta importante el club no tendría problema alguno en negociarme, si se conseguía un acuerdo conveniente para ambas partes, y de acuerdo a lo hablado en ese momento y pactado cara a cara para colaborar con mi crecimiento personal y en lo económico para el club. Soy extranjero y si bien estoy contento que hayan mejorado mi salario en el 2021, entiendan que la circunstancia del país no ayuda a mantener a mi familia y mis gastos en el extranjero, entonces quiero una mejora en mi carrera profesional y económica como cualquier trabajador lo requiere.

“Llegaron importantes ofertas al club, las cuales nunca fueron tratadas con la profesionalidad que eso amerita, le contestaron al club comprador de una manera poco amistosa y nunca iniciaron un camino de negociación...”

Como se ve, no sólo hay enojo de parte de Riquelme hacia Villa; también del colombiano a la figura más importante del fútbol xeneize.

