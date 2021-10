Sebastián Villa ya se entrena con el plantel, pero en Boca no quieren que vuelva a jugar

Después de su imprevisto exilio, el aislamiento posterior y la sanción, Sebastián Villa volvió a entrenarse este martes con el plantel profesional de Boca. Sin embargo, el hecho de ser otra vez parte del grupo que trabaja bajo las órdenes de Sebastián Battaglia no significa que automáticamente vuelva a estar en la consideración. De hecho, no hay chances de que sea titular el sábado, frente a Lanús.

Nadie lo dirá en voz alta, pero es un hecho que Villa no volverá a jugar en Boca. Incluso, se descuenta que el colombiano emigrará en el próximo mercado de pases. Su estadía en el club de la Ribera tiene activada la cuenta regresiva . Algunos, incluso, se desentienden del aspecto económico y lo quieren lo antes posible lejos de Brandsen 805. La única posibilidad es que una serie de eventos desafortunados lo dejen como última opción. Hoy, el delantero es la cuarta opción, detrás de Pavón, Orsini y el Changuito Exequiel Zeballos.

El vaso de paciencia se rebalsó con el último conflicto. Fabricado íntegramente por el futbolista, que de un día para otro decidió retirar sus pertenencias. El delantero luego se marchó a Colombia por un problema de salud de su madre y a su regreso debió guardar siete días de cuarentena.

Villa cumplió la sanción y se entrena con el plantel profesional Javier García Martino - Photogamma

La salida de la Argentina para Villa fue posible por un permiso especial de la Justicia, ya que tiene una causa judicial por violencia de género que entabló en su contra Daniela Cortez, su expareja, y por la cual ira a juicio oral, según determinó el 30 de junio pasado la Cámara Penal de Lomas de Zamora.

Desde su tierra exigió que el club lo vendiera. Por esta razón lleva más de dos meses sin jugar un partido oficial. El último fue el 20 de julio, la noche de la polémica con el VAR, la eliminación por penales ante Atlético Mineiro y el escándalo posterior en la zona de vestuarios.

En la previa del superclásico, Carlos Izquierdoz fue muy claro al referirse a la actitud de su compañero. “Sebastián tomó una decisión y hay que estar en el lugar de él. No estoy al 100% de lo que pasa por su cabeza, su vida familiar ni su situación económica. El club dejó clara su postura y nosotros como compañeros aceptamos lo que él decidió. Pero no por esa razón tenemos que estar de acuerdo con él”, explicó.

Riquelme dijo en marzo que Villa es el mejor futbolista de la Argentina y el delantero presionó, sin éxito, para irse de Boca en julio

Además, el capitán anticipó lo que comenzó a suceder desde hoy, cuando el delantero se reincorporó al plantel: “El día de mañana, si el club decide que tiene que volver a integrarse, tendrá que demostrar y ganarse la confianza de todos”.

Luego de 42 días sin entrenarse , Villa hizo una minipretemporada en soledad para intentar ponerse otra vez en forma. Durante 15 días tampoco cobró su salario. Eso concluyó el jueves pasado. Como era de esperar, no fue convocado para el encuentro contra River.

Pero allí hubo otra mala actitud del colombiano. El hecho de no haber acompañado al plantel al Monumental es algo que no cayó nada bien puertas adentro. Sin ir más lejos, tanto Eduardo Salvio como Juan Ramírez, que se recuperan de diversas lesiones, sí fueron con sus compañeros a Núñez.

Quienes manejan la carrera del atacante afirman que su condición física es óptima. Aunque hace tiempo que las acumulaciones de errores de Villa no pasan por su tarea dentro de la cancha, sino fuera de ella.

El paso a paso del conflicto de Villa:

25 de febrero – Villa sonríe junto a Raúl Cascini, luego de firmar la extensión de su contrato hasta diciembre de 2024. En el nuevo vínculo también se le mejora el salario y la cláusula de rescisión.

El jugador Sebastián Villa firmó este jueves la renovación de su contrato hasta diciembre de 2024 junto a Raul Cascini del Consejo de Fútbol. ¡Muchos éxitos, Seba! pic.twitter.com/3OuIBg4NpP — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 25, 2021

30 de junio – “No tengo dudas. El mejor jugador de Argentina es Villa. Tuvimos que escuchar por mucho tiempo que define mal, que define mal, pero es el mejor jugador del país. Los caga a baile y a goles a todos”, elogia Juan Román Riquelme.

29 de julio - Sebastián Villa toma la decisión de irse de Boca. Ofendido y enojado porque el Consejo de Fútbol rechazó una oferta por su ficha de parte de Brujas, de Bélgica, el delantero toma todas sus pertenencias, saludo a sus compañeros y se fue. Nadie se lo impide. Ni sus representantes, ni sus compañeros, ni el cuerpo técnico (entonces liderado por Miguel Ángel Russo), ni los integrantes del Consejo xeneize.

4 de agosto – Sin el colombiano, Boca supera a River por penales y lo elimina de la Copa Argentina en los octavos de final.

7 de agosto – Villa tensa aún más la cuerda: decide irse a Colombia. Pide permiso por mail.

13 de agosto – A través de su cuenta de Instagram, el delantero decide manifestarse públicamente sobre su situación. “A raíz de las distintas versiones relacionadas a mi salida del país, quiero expresar que fue por un tema familiar, la salud de mi madre en este caso quién hoy gracias a Dios, se encuentra cada día mejor. Esto me pone muy feliz y mucho más tranquilo”. En ese mismo posteo da a entender que quiere irse: “Planteé un crecimiento personal, familiar y profesional”.

14 de agosto – La licencia especial que pidió Villa se vence. Ese día debe presentarse en Boca, algo que no sucede. El Departamento de Legales del club toma nota de la falta.

15 de agosto – Boca juega otra vez muy mal y pierde 1 a 0 con Estudiantes. La actuación en La Plata es la gota que rebalsa el vaso. La derrota eyecta a Russo de su cargo.

17 de agosto – Sebastián Battaglia asume como nuevo DT de Boca.

26 de agosto – Aconsejado por sus abogados, Villa inicia su regreso a la Argentina. Ese mismo día salen a la luz videos suyos bailando y cantando en diversas fiestas realizadas en suelo colombiano. En sus Stories de Instagram presenta su propia marca de champú. “El viaje es largo sin miedo al éxito”, escribe antes de despegar de su tierra.

28 de agosto – Villa vuelve a la Argentina con la ilusión de concretar su salida y emigrar al fútbol europeo. En los pasillos del aeropuerto de Ezeiza acusa: “Riquelme no me atiende el teléfono”.

31 de agosto – Sin un nuevo intento de Brujas por mejorar la última oferta (US$ 7.900.000 por el 70 por ciento de su ficha, rechazada por el Consejo de Fútbol), se cierra el libro de pases en Europa.

2 de septiembre – En una entrevista con ESPN, Riquelme deja en claro lo que opina todo Boca. “Está claro: le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros y a los hinchas. Es algo que sabemos todos. Somos un club serio y cumpliremos nuestras obligaciones como hacemos con todos los empleados del club.”

3 de septiembre – Villa considera necesario responderle a Riquelme por Instagram. “En ningún momento quise faltarle el respeto al club, a los hinchas, a esta camiseta, ni a mis compañeros. Al contrario, estoy orgulloso de vestir estos colores porque me ayudó a crecer como persona y como jugador”, escribe.

8 de septiembre – Finalmente, Villa se presenta en Ezeiza. Les pide disculpas a sus compañeros, quienes no disimulan su malestar general por su actitud de abandonar el equipo a menos de una semana de un Superclásico decisivo. El plan de emigrar le salió pésimo y fue planificado aún peor.

30 de septiembre – Concluye su sanción deportiva y económica.

3 de octubre – Decide no acompañar al plantel al Monumental, para el River-Boca. Su actitud no cae nada bien dentro de un plantel que lo mira de reojo y que respetó pero no comparte su drástica decisión de emigrar de u día para otro.

5 de octubre – Sebastián Villa vuelve a entrenarse con el grupo. Oficialmente es su primera práctica con el plantel completo desde que Sebastián Battaglia es el entrenador.