El presidente de Newell’s dice que no habrá sanciones a los chicos que se fotografiaron con Ignacio Malcorra

“Se les quitó la beca, pero todo fue consensuado con los padres, que estuvieron de acuerdo con la medida”, había declarado al diario La Capital, de Rosario, Carlos Panciroli, coordinador de la escuela de fútbol Malvinas Argentinas, de Newell’s Old Boys. Unas horas más tarde, el presidente del club, Ignacio Astore, negó lo anterior. “Yo me acerqué a Malvinas, donde tuve una reunión con las mamás y los papás de los nenes. No se tomó una medida disciplinaria contra los chicos o las familias; al contrario, algunos padres quisieron sacar a los chicos del club porque recibían amenazas telefónicas, según ellos, de otros papás de la categoría”, sostuvo el máximo mandatario en diálogo con Radio Con Vos, citado por Rosario3.com.

¿Qué sucedió? Sucede que este martes trascendió como noticia que seis chicos de nueve años de la escuela habían sido suspendidos por tres meses por Newell’s y que se les había quitado una beca. Y que ese castigo, acordado con los padres de los menores, había sido determinado a raíz de que, unos días atrás, los niños se habían sacado una foto con Ignacio Malcorra, futbolista referente de Rosario Central, el clásico rival de Newell’s.

Los chicos rojinegros habían jugado contra Defensores de Funes, equipo en el que se desempeña el hijo de Malcorra. Según la primera versión, la difusión de la foto en redes sociales hizo que el club tomara una “medida ejemplificadora”, que acorde con La Capital, fue decidida tras una larga deliberación interna. Y entonces apareció aquella frase de Panciroli: “Se les quitó la beca, pero todo fue consensuado con los padres, que estuvieron de acuerdo con la medida”. Eso afirmó ante el medio rosarino Panciroli, coordinador de la escuela por la que pasaron, entre otros, Lionel Messi y Maximiliano Rodríguez.

“Esa foto generó muchas cosas y más aun en el momento en que vivimos, por eso se tomó una medida con el fin de preservar la vida cotidiana en la entidad. A lo mejor, nos equivocamos, pero con los doce padres y madres se acordó en una reunión esta medida y todos estuvieron de acuerdo“, explicó Panciroli, como dando a entender que no estaba convencido de que fuera la determinación correcta. Sobre todo, en tiempos en que la Liga Profesional insiste con campañas para desdramatizar el fútbol y martilla con el lema ”rivales, no enemigos".

“Los chicos son las víctimas porque a la foto la generaron los padres. Esto que se decidió es un correctivo interno para que no se repitan estos errores de subir fotos. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero no con la ropa de Newell’s. Hay que respetar el escudo, la camiseta, y por eso debíamos sentar un precedente”, insistió Panciroli, responsabilizando a los progenitores por hacer que los niños posaran en aquella toma. “Los chicos fueron los perjudicados en todo esto”, insistió el ex arquero.

Varias horas más tarde llegó la suerte de desmentida del presidente. “El único que puede sacarles la beca es Ignacio Astore. No se le va a sacar a nadie la beca”, aseveró el directivo. “Para mí es una locura, pero la ciudad está así. Estamos hablando de chicos en edades formativas, no son castigos. Había padres con temor a agresiones, porque siempre hay gente que no piensa que son chicos de ocho o nueve años de edad. Algunos padres entraron en angustia y lloraron”, argumentó, y anticipó: “El lunes tengo una reunión con los papás de los chicos. Yo pertenezco a la AFA, y la AFA ve con malos ojos todo esto; es entendible. Estos chicos van a retomar su actividad normal si a los padres se les termina la angustia”.

Astore se desvinculó de esa forma extrema de sentir el fútbol que se da típicamente en Rosario. “Acá vieron mal cuando Gabriel Heinze se abrazó en un clásico con Malcorra. Acá hay cosas que se ven mal y no se tendrían que ver mal. Uno gambetea este tipo de cosas para el beneficio de los chicos”, manifestó en la conversación radial, algunas horas después de que Newell’s quedara en el centro de la controversia por el episodio de la foto de los niños con el jugador de Rosario Central.

Un proyecto que ya lleva 33 años

La escuela Malvinas Argentinas nació el 25 de mayo de 1982. Con 33 años recién cumplidos, se transformó en un vergel de futbolistas. Con Lionel Messi como estandarte, las canchas de la calle Zeballos al 3100 proveyeron la escenografía perfecta para que los proyectos de cracks terminaran de pulirse. Además de la Pulga, allí creció y despuntó Maximiliano “La Fiera” Rodríguez, histórico capitán rojinegro, hoy retirado y radicado en Miami. Campeón en la Lepra en 2013, el número 11 jugó tres mundiales antes de colgar los botines y tener su partido de homenaje hace dos años en el Parque de la Independencia.

Lucas Bernardi, Leonardo Ponzio, Sebastián Domínguez, Luciano Vella, Diego Quintana, Fernando y Diego Crosa y Lionel Scaloni, actual entrenador de la selección argentina, son otros de los talentos formados en Malvinas Argentinas, según refleja el diario La Capital. Hoy en día, al complejo deportivo asisten unos 800 chicos por día. Sueñan ser como alguno de sus ídolos.