Barbijo para todos y en todo momento: el DT Lionel Scaloni, al borde del campo de juego Crédito: @Argentina

Juan Patricio Balbi Vignolo
6 de octubre de 2020 • 00:06

Volvió el clima albiceleste al predio de Ezeiza. Después de más de 10 meses sin jugar, la selección argentina retomará su actividad este jueves al enfrentar a Ecuador en la Bombonera por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022. En medio de la pandemia de coronavirus que mantiene en vilo al mundo, y con el continente catalogado como el epicentro de la misma, la pelota volverá a rodar con extremos recaudos de seguridad para que todo pueda funcionar de forma correcta.

El domingo por la noche, el predio de la AFA comenzó a recibir a los 28 citados. Los primeros en arribar fueron los cinco jugadores del fútbol local, mientras que entre el mediodía y la tarde noche de ayer llegaron los convocados del exterior. Al país llegaron dos contingentes: un chárter Madrid que trasladó a 18 futbolistas y otro desde Barcelona con el avión privado de Lionel Messi, que fue el último en aterrizar y en el que también viajaron Paulo Dybala, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña y Lucas Ocampos, quienes recién hoy podrán tener acción.

A todos se les realizaron hisopados y estudios serológicos y los 23 presentes se pusieron en marcha: guiados por el PF Luis Martín y en un sector del campo de juego, pero divididos en dos grupos, llevaron a cabo labores regenerativas, de elongación y una serie de ejercicios de baja intensidad con balón. Son los movimientos iniciales de cara a los dos primeros partidos de la selección desde noviembre: la última presentación se dio el 18 de noviembre de 2019 en Tel Aviv, con el empate 2-2 en un amistoso con Uruguay. En tanto, el último juego oficial se produjo el 6 de julio de 2019 con la victoria 2-1 frente a Chile en el duelo por el tercer puesto de la Copa América.

Seleccion argentina: Emiliano Martínez ya trabaja en Ezeiza Crédito: @Argentina

Desde el lunes 21 de septiembre, el entrenador Lionel Scaloni, su cuerpo técnico y toda la delegación se encuentran hospedados en Ezeiza en una burbuja sanitaria de la que nunca salieron. Antes de ingresar, el DT, los ayudantes Roberto Ayala y Walter Samuel, el staff médico que encabeza Daniel Martínez, preparadores físicos, kinesiólogos, utileros, personal de gastronomía y maestranza fueron testeados con PCR y serológicamente.

A partir de ese momento, bajo la coordinación total del doctor Martínez, quien se encargó de la logística y el armado además de ofrecer charlas para explicar y dejar en claro todos los cuidados a seguir en la vida interior del predio, se inició el trabajo con un estricto protocolo sanitario en el que se buscó extremar cuidados. Todo fue seguido de cerca con detalle, y ahora se acentuará en la etapa con los jugadores, especialmente después de la polémica que se disparó el mes pasado con los clubes europeos que no querían ceder a sus futbolistas por la pandemia y que pusieron en duda el inicio de las Eliminatorias.

Lautaro Martínez Crédito: @Argentina

Entre las medidas de seguridad que se previeron y que se tomaron para darle forma a la burbuja y llevar tranquilidad, se encuentran entre las más destacadas: el plantel nunca dejará el predio, salvo para trasladarse a la Bombonera el jueves para jugar con Ecuador y para ir hasta el aeropuerto el domingo para viajar a La Paz; todos deberán movilizarse en el predio con barbijo y tendrán que mantener la distancia social recomendada; no habrá visitas ni tardes libres; se utilizarán los dos complejos de habitaciones (mayor y juveniles) para que todos los integrantes duerman en cuartos individuales; y para usar el gimnasio se turnarán entre pequeños grupos y el plantel se dividirá en dos para trabajar en los dos complejos, por lo que solo se juntarán para las prácticas colectivas.

Además, después de jugar el martes 13 con Bolivia, los futbolistas que actúan en Europa se volverán en chárter directo, sin retornar al país como solía ocurrir anteriormente. Solo regresarán a la Argentina los jugadores de River y Boca. "Va a ser distinto, es cierto, porque ya nada es igual en estos tiempos. Hay que seguir acostumbrándose a los protocolos que ya pusimos en práctica en los clubes y seguir trabajando duro para sacar las Eliminatorias adelante", dijo Eduardo Salvio en diálogo con el sitio de la AFA.

Eduardo Salvio, en pleno esfuerzo durante el primer entrenamiento Crédito: @Argentina

De esta manera, Scaloni tendrá únicamente dos prácticas con el plantel completo: hoy habrá fútbol y mañana se ultimarán los detalles de la pelota detenida. Después de la práctica de esta tarde (ambas serán a las 17), se empezará a definir el equipo titular que enfrentará a Ecuador, aunque la única duda parece estar en el arco con la posibilidad de que Emiliano Martínez, quien brilló con Arsenal y ahora se destaca con Aston Villa en la Premier League, le pueda quitar el arco a Franco Armani.

¿El primer borrador del once titular? Armani o Martínez; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Tagliafico; De Paul, con Paredes y Ocampos, más Lionel Messi y Lautaro Martínez. Queda un casillero, tal vez para Acuña, quizás para Dybala o Lo Celso. Cuestiones que el DT tendrá que definir en un plazo más que corto en esta nueva y extraña normalidad futbolística.

Otro de los "extranjeros": Alejandro Papu Gómez Crédito: @Argentina

La doble fecha de Eliminatorias más costosa de la historia

Para poder jugar, la AFA invirtió US$ 600.000 en dos vuelos chárters desde y hacia Europa para traer y devolver a 28 futbolistas, en la burbuja sanitaria en Ezeiza y en la expedición a Bolivia para jugar el 13 de octubre con el seleccionado del altiplano. Salvo el periplo a La Paz, que estaba previsto, los otros gastos son provocados por la pandemia. Y son a pérdida, porque los ingresos televisivos por partido son los mismos y habían sido firmados con anterioridad.

Parte del dinero invertido se solventará gracias a los US$ 1,86 millones que la AFA percibe de la productora Torneos por cada partido como local (los de visitante no se cobran). Es decir que la tercera parte de los ingresos televisivos de la doble fecha FIFA de octubre se irán en el pago de toda la logística involucrada en el operativo. No hay antecedentes cercanos de un planeamiento tan costoso para dos partidos de fútbol del combinado nacional.

