Selección argentina: con Messi en duda, Scaloni reconfigura el equipo ante Chile con suplentes y promesas

La cuenta regresiva hacia el Mundial ya empezó, y Lionel Scaloni lo sabe mejor que nadie. Por eso, cada decisión que toma empieza a leerse con otra lupa: no como una urgencia del presente, sino como una inversión en el futuro. En esta doble fecha de Eliminatorias, el entrenador de la selección argentina no arriesgará a un jugador que no esté al 100% desde lo físico. Ni siquiera a Lionel Messi. Esa posibilidad, impensada en otro tiempo, hoy se explica desde una lógica distinta: el capitán es clave, pero lo será más en 2026 que este jueves frente a Chile. Bajo esa mirada, Scaloni pondrá en cancha un equipo con más suplentes de los previstos e incluso podría incluir algunas caras nuevas. El resultado, claro, seguirá importando. Pero no tanto como la construcción del equipo y el cuidado de la salud de los futbolistas, que a esta altura del ciclo son tan importantes como el juego mismo. Porque a un año del Mundial, el verdadero desafío no es ganar hoy, sino estar listos para lo que viene.

El técnico de la Selección aún no confirmó el equipo para visitar a la Roja, pero dejó señales claras de que habrá novedades. Las lesiones, las suspensiones y el deseo de probar variantes confluyen en una misma dirección: armar un once alternativo, con la mira puesta en el mediano plazo. Restan apenas cuatro partidos de Eliminatorias y no hay en el horizonte otra competencia oficial -ni siquiera amistosos de peso confirmados- antes del inicio del Mundial. En ese contexto, Scaloni sembró dudas incluso sobre la presencia de Lionel Messi, ausente en la última doble fecha por una distensión muscular y con chances concretas de ser preservado hasta el partido del martes ante Colombia. “Hablé con Leo y seguimos en contacto. Para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no: tenemos que hablar con él. Estaría bueno saber cómo se encuentra a nivel físico, de eso no charlamos todavía”, explicó el entrenador. Extraña, a esta altura de las circunstancias, que todavía no se haya tocado ese punto con el capitán. Aunque, quizás, la omisión diga más que cualquier certeza.

"NO TENEMOS DECIDIDO SI VA A JUGAR DE ARRANQUE O NO"



Scaloni y Messi: ¿jugará la Pulga ante Chile?



📺 No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/ZdKy6krSsQ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 4, 2025

El calendario de Messi no da respiro: tras los partidos ante Chile y Colombia, afrontará con Inter Miami al Mundial de Clubes, donde disputará el encuentro inaugural frente al Al-Ahly de Egipto. Todo eso, en apenas nueve días. A sus casi 38 años, el cuerpo pide cuidados que hace un tiempo no eran necesarios. Y Scaloni, que lo conoce como pocos, lo entiende. Por eso, no suena descabellado que Leo descanse este jueves. Su posible reemplazante es Nicolás Paz, el joven del Como italiano que ya tuvo minutos ante Bolivia y Brasil, y que podría tener ahora su primer gran examen como titular en la mayor.

Pero Messi no será el único ausente de peso. A los suspendidos Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Nicolás González se sumaron bajas por lesión como las de Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez. El volante del Betis llegó tocado, no pudo entrenarse a la par del grupo y, según admitió el propio Scaloni, “seguramente no esté en ninguno de los dos partidos”. Lo Celso arrastra una lesión de grado medio en el sóleo derecho y no será arriesgado. A esta altura del ciclo, nadie que esté entre algodones será tenido en cuenta. El objetivo es preservar, no exigir.

Scaloni y Messi conversaron este martes en Ezeiza. Rodrigo Nespolo - LA NACION

En la misma línea aparece el caso de Alexis Mac Allister, que no fue convocado, a diferencia de Lo Celso. Aunque su dolencia no es grave, el cuerpo técnico decidió dejarlo en Liverpool para que sume ritmo y llegue en plenitud al tramo final del año. “Por suerte no tenemos la necesidad de arriesgar. Hemos optado por que se ponga bien para lo que viene, y por eso llamamos a Barrenechea y a Buendía”, explicó Scaloni.

Lautaro Martínez es otro que verá el partido desde afuera. Tras una temporada intensa, que incluyó la final de la Champions con el Inter, el delantero recién se sumó este miércoles a los entrenamientos y, aunque viajará con la delegación, no tendrá minutos. Incluso podría no integrar el banco de suplentes. El DT había decidido protegerlo desde antes, sin importar cómo terminara el partido con PSG.

LA ACTUALIDAD DE LO CELSO Y LAUTARO



Lionel Scaloni y los dos jugadores que vienen acompañar, pero no jugarán en estas fechas.



📺 No te pierdas #ESPNF12 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/ZCjP0DX6aJ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 4, 2025

“Estamos en condiciones de probar otras cosas”, dijo Scaloni. Y no es una frase suelta: es el lema de esta doble fecha. Con la clasificación al Mundial ya asegurada, el entrenador tiene margen para mirar más allá del resultado. Y si bien en defensa el único ausente importante será Otamendi -con Leonardo Balerdi perfilado para reemplazarlo por delante de Facundo Medina-, es en la mitad de la cancha donde se presenta el mayor movimiento. O, como definió el propio DT, las “oportunidades”.

Rodrigo De Paul sería el único sobreviviente del mediocampo campeón del mundo que jugaría desde el arranque. Ante las bajas de Enzo, Paredes y Mac Allister, su rueda de auxilio sería Exequiel Palacios. La incógnita pasa, entonces, por el tercer volante, que podría ser Giovanni Simeone, en una función más adelantada, o Enzo Barrenechea, el cordobés del Valencia. Y en el ataque, junto a Julián Álvarez, crecen las chances de Thiago Almada, el autor del gol del triunfo sobre Uruguay.

El equipo terminará de definirse este miércoles por la tarde, en la última práctica en Ezeiza, donde se ensayará pelota parada y Scaloni repartirá las pecheras. Pero hay una certeza que vale más que cualquier esquema: solo jugará quien esté físicamente apto.