Lionel Scaloni, antes del partido de la selección argentina ante Chile por las Eliminatorias

El primer objetivo está cumplido: la selección argentina ya se clasificó para el Mundial 2026, por disputarse en Estados Unidos, México y Canadá dentro de doce meses. Pero antes, el conjunto albiceleste debe cumplir con cuatro compromisos de Eliminatorias Sudamericanas: este jueves desde las 22 se medirá ante Chile, en Santiago, será el primero de esos capítulos.

Antes del viaje del plantel a la capital trasandina, Lionel Scaloni habló sobre este compromiso ante el conjunto de Ricardo Gareca, que está último entre los 10 equipos sudamericanos y figura al borde de quedar al margen de la máxima cita por tercera vez consecutiva. Sin embargo, el primer tema que surgió en la conferencia fue un escándalo por fuera del equipo nacional: la foto de seis chicos de Newell’s con Ignacio Malcorra, de Rosario Central, que derivó en una intención de un duro castigo para los juveniles por parte del coordinador de la entidad rojinegra.

Los seis chicos de Newell's recibieron un duro castigo por sacarse una foto con el futbolista de Rosario Central Ignacio Malcorra

Como ex jugador del club rosarino, Scaloni manifestó: “Vi la foto y realmente lo que hay que valorar es que esos chicos quisieron sacarse una imagen con un jugador de primera división, que es la ilusión que todos tienen. Han visto a un jugador que, más allá de la camiseta que lleva, es un futbolista que ha llegado a primera y que tendría que ser algo normal”. El entrenador amplió: “A mi edad también me hubiera encantado, no existían las redes sociales ni todo esto, pero tampoco tenía tanta llegada a esos jugadores. Pero si hubiera tenido, me habría sacado una foto sin importar la camiseta que llevaba. Creo que es importante dar el mensaje de que a estos nenes les tenemos que dar el ejemplo de decirles: ‘Sacate la foto con la camiseta de quien sea, con el jugador que sea’”.

En esta línea, Scaloni amplió: “Es el ejemplo que todos queremos dar si queremos erradicar todo lo que está pasando, toda la violencia, la locura que se está viviendo, tenemos que hacer todo lo contrario. Decirle “sacate la foto” y si tu ilusión es jugar alguna vez en primera, da igual con quién. Y sobre todo porque el futbolista, Malcorra en este caso, accedió de una manera muy buena y espero que sirva de experiencia para que alguna vez que vuelva a suceder lo de la foto, sacarse con quien sea. Ese es el mensaje”.

Además, Scaloni habló sobre los nuevos convocados para esta doble fecha, tres que forman parte del medio local: “Siempre dijimos que a medida que el equipo necesite jugadores, no miramos dónde juegan. Vimos la posibilidad de que el fútbol local estaviera latente porque había puestos donde estábamos complicados, sobre todo en centrales que tenemos, con Otamendi sancionado, y algún problemita con otro. Era un buen momento para ver jugadores. A Kevin Lomónaco lo veníamos viendo hace tiempo, lo conocemos de las selecciones juveniles. Y a Mariano Troilo lo venimos siguiendo hace más de un año. Creemos que podían tener la oportunidad de al menos entrenarse con nosotros. Y si tienen la oportunidad de jugar ya veremos, pero es una buena medida".

El hombre de Pujato le dedicó un párrafo aparte a Franco Mastantuono, el volante que revolucionó River con su talento: “También lo conocemos de las juveniles. Las charlas que tengamos con él no serán sobre su futuro, porque no nos metemos y creemos que, sobre todo por respeto al jugador y al club que pertenece, ya verán qué decisión tome. Nosotros valoraremos después dónde esté su rendimiento. Es un chico que está atravesando un gran momento y le daremos la oportunidad en tanto y cuanto veamos que el equipo lo necesita. Está acá y está disponible. Veremos mañana o el otro partido si puede jugar“.

Como pocas veces, debido a suspendidos y lesionados, la alineación titular de Argentina resulta difícil de confeccionar para esta doble fecha. Sobre todo con muchos ausentes en el tradicional mediocampo y el único sostén titular, representado en Rodrigo De Paul. El entrenador comentó: “No tengo confirmado el once en un ciento por ciento, pero sí daremos oportunidad de jugar a algún chico que no ha jugado mucho y creemos que es el momento para jugar. Más allá de que el resultado siempre es importante, hoy creemos que no es fundamental. A lo mejor buscaremos que estos jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos en la selección. Va a haber varios cambios, algunos obligados y otros que queremos ver”.

Con relación al planteo estratégico que pueda contraponer Chile mañana de local, el DT campeón del mundo y de América contó: “Me lo imagino como juegan siempre los equipos de Ricardo (Gareca). Han hecho partidos muy buenos. Con Paraguay no merecieron perder. Siempre es un equipo que hace buen fútbol, que intenta pregonar el ataque. Está necesitado de puntos, pero son partidos de Eliminatorias. Nosotros debemos hacer nuestro partido más allá de las bajas que tengamos. Nuestra línea de juego no va a cambiar. Eso intentamos pregonar. Es una linda prueba, sobre todo porque necesitamos ver a esos chicos que no tenían oportunidad de jugar porque el equipo lo venía haciendo bien. Ahora tienen esa oportunidad para ver en qué nivel estamos”.

Y en relación al regreso de Lionel Messi y su actualidad, señaló: “Estuve hablando con él y seguimos hablando. Estuvimos en contacto este último tiempo. En realidad, para el partido no tenemos decidido si va a jugar de arranque o no. Tengo que hablar con él, porque está bueno que él sabe como se encuentra a nivel físico. hemos hablado de muchas cosas, pero todavía de esto no. Es evidente que, lo mismo que dije, hoy estamos en condiciones de poder probar otras cosas. En principio está para jugar. Está bien. Viene de un buen partido el sábado pasado. Ya decidiremos”.

Hay varios antecedentes de partidos calientes entre Argentina y Chile. Una rivalidad que se vio alimentada después de las dos finales que disputaron en la Copa América 2015 y 2016, que quedaron en manos del equipo de Jorge Sampaoli y Juan Pizzi, respectivamente. Con relación al clima que se puede vivir, Scaloni explicó: “Nosotros queremos jugar, nos viene bien para ver a otros chicos. Incluso ver a los que vienen jugando bien. Nunca es inoportuno un partido. Va mas por afuera toda esta polémica de lo que realmente pasa adentro después. Para nosotros es una linda prueba. Las selecciones no es que jugamos tanto como para decir no nos gustaría jugar este partido; al contrario. Nos parece un lindo partido para jugar con sus dificultades. Nosotros estamos en una linda posición”.

Las chances de Boca y River en el Mundial de Clubes: “En principio, para mí va a ser una competición espectacular. Los mejores clubes del mundo que compitan entre sí me parece muy bueno. La fecha es complicada, sobre todo a un año del Mundial, sobre todo que los jugadores necesitan descanso. Si tuviera que buscar algo negativo, sería solo eso. El resto me parece espectacular para el hincha y el espectador. Creo que Boca y River van a tener opciones, competimos desde que nacimos y vamos a competir. Mas allá de que hay una diferencia grande con los mejores, que tienen una capacidad económica, creo que el nivel de competición lo van a tener. Van a dar espectáculo y van a ser rivales duros”.

La llegada de Ancelotti a Brasil: “En principio me parece muy bien. Hablamos de uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos. Va a jerarquizar aún más a Brasil. Aparte me gusta su manera de ser, me gusta todo diría. Creo que va a estar bueno. Si es el puntapié inicial [en relación con el desembarco de técnicos europeos a Sudamérica), esperemos que sí, pero no a Argentina, que miren para otro lado... Cuando uno quiere dirigir no hay nacionalidades. Al final enriquece el fútbol y más si es este tipo de entrenadores que lo único que hacen es mejorar todo. Bienvenido y le deseo lo mejor”.

El regreso de Di María a Rosario Central: “Es una alegría que vuelva al fútbol argentino, sobre todo porque es el ídolo de muchísima gente. No sólo de Rosario Central, creo que para la gente del fútbol tener a un jugador de ese calibre en sus canchas va a ser algo espectacular. Contento porque no sólo le hace bien al fútbol argentino, sino también a él, a su corazón, al alma. Más cariño”.