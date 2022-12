Rodrigo De Paul: la intriga que irrita a Lionel Scaloni de cara al gran choque con Países Bajos en el Mundial Qatar 2022

escuchar

DOHA (Enviado especial).- Si había que enviar un mensaje, aquí en la Universidad de Qatar, la selección argentina se encargó de montar la escena perfecta. Si Lionel Scaloni quería sacudir su fastidio mostrando que nada pasa en su equipo, fue perfecto todo lo que sucedió en la cancha uno del módulo 3 de este inmenso predio que oficia de búnker celeste y blanco. Todas las dudas que dejó en el aire en la conferencia que exige FIFA el día previo a cada partido, parecieron disiparse en el comienzo de la última práctica antes del choque con Países Bajos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo. Si existía alguna duda acerca de si Rodrigo De Paul podía trabajar con sus compañeros, el volante de Atlético de Madrid lució sin problemas. Se divirtió como siempre y todo bajo la atenta mirada de más de 500 periodistas que sólo se preguntaban ¿Está De Paul? ¿Cómo está De Paul?

Como desafiante, Lionel Scaloni caminó cerca de las cámaras y miró en varias oportunidades a los medios que estaban en vivo y hablaban de De Paul. Mientras tanto el volante aplaudía junto a Lionel Messi para organizar el habitual “loco” que hacen antes de comenzar con el ensayo táctico formal. Con la pelota como compañera el entrenador buscó mostrar que nada de todas las versiones que circulaban cerca de su equipo tenían fuerza. Scaloni, incluso, pareció asentir cuando escuchó a un periodista que aseguraba que el DT se tomará hasta último momento para resolver el equipo.

Rodrigo De Paul se movió con normalidad y parecieron disiparse las dudas acerca de su condición física Aníbal Greco - La Nación

Mientras tanto mostró sólo que quería, como si tuviese que dejar en claro que nada preocupa a la selección argentina: dijo en un encuentro con el periodismo, tras la conferencia de prensa, que había que evitar darle información al rival, entonces, como Países Bajos, está a tan solo 470 pasos de distancia en esta Universidad de Qatar, lo mejor parece ser no dar señales de ningún tipo.

Tampoco se permitió entregar pecheras, como supo hacer en la última práctica antes de algún partido. Sólo se permitió mostrar que tanto De Paul como Di María ya trabajan con sus compañeros. Activación física liviana, después se intensificó la carga y hasta incluyeron ejercicios con pelota. Si alguna lesión aqueja a De Paul, no dejó que se le advirtiese para nada. Si el estado físico de Di María todavía no es el óptimo, tampoco se vieron señales en ese sentido. Y la postura de Scaloni semblanteando a la prensa permitía comprender que algo había para decir.

Mientras corrió de un lado para el otro en medio de la práctica, varios medios internacionales se acercaron a los argentinos para preguntar si era De Paul el que estaba corriendo sin dificultades en los movimientos físicos, de la misma manera que preguntaban: “¿De verdad tienen una lesión? No parece tener nada, no podría patear, ¿no?” La respuesta que se llevaban no podía evacuar ninguna duda, porque esta selección argentina se encargó de encerrarse tanto que es imposible determinar cómo está el equipo de cara a un partido determinante.

Lionel Scaloni se paseó por entrenamiento y miró a los periodistas con cierto aire desafiante Aníbal Greco - La Nación

Lo único que se pudo advertir durante ese período de práctica es que De Paul tenía una muslera en la pierna derecha, que el jugador se acomodó en un par de oportunidades y que después se encargó de cubrir con el pantalón corto. Ese detalle sólo se pudo ver con las cámaras de TV que estaban haciendo imágenes el entrenamiento en los “15 minutos FIFA”.

Entonces, poder imaginar un equipo para el choque con Países Bajos es toda una incógnita. Si bien en la última práctica, por la que Scaloni se molestó que se filtre información por era cerrada, el entrenador paró un equipo con un esquema diferente y jugadores sin Di María ni De Paul, se estima que el entrenador tiene guardada alguna sorpresa, por lo tanto, podría armar un equipo con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Marcos Acuña; Enzo Fernández o De Paul, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Esta noche tampoco se definiría el equipo, es muy posible que Scaloni adopte la misma postura que ante Australia y no quiere dar pista alguna de cómo piensa diseñar las estrategias para medirse con Países Bajos.