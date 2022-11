Mundial Qatar 2022: Alexis Mac Allister en el lugar de Lo Celso; cómo le fue al más polifuncional de todos los volantes en la última prueba de Scaloni

escuchar

Mucho se habló en los últimos días sobre el reemplazante de Giovani Lo Celso. Hace tiempo que la selección argentina juega de memoria y tiene a casi todos sus intérpretes definidos, pero la lesión del mediocampista zurdo de Villarreal le generó un cambio obligado a Lionel Scaloni. Lo Celso era titular y tenía su rol definido, por lo realizado en las eliminatorias para el Mundial y La Copa América, tan bien ganada por el equipo argentino en 2021. Este lunes, en la goleada ante Emiratos Árabes por 5-0, en el último amistoso antes de la cita mundialista, apareció Alexis Mac Allister.

El propio Scaloni dijo horas antes del amistoso con Emiratos Árabes que las variables eran muchas, ya que no contaba con “un jugador igual a Lo Celso”, y mostró un abanico amplio: por los jugadores de jerarquía que conforman la selección y porque podía reemplazarlo por un volante, un delantero o hasta un defensor, si le daba vuelo a la idea de la línea de 3 por el gran presente de Lisandro Martínez. El entrenador argentino suele jugársela por el esquema 4-4-2, pero como ha planificado encuentros también en función del rival, no había que descartar nada. Incluso este miércoles terminó jugando 5-3-2.

No bien la selección se juntó luego de sus participaciones con sus equipos, los rumores ponían en la nómina para encontrar el reemplazante de Lo Celso a Alejandro Papu Gómez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, todos de buena realidad. Pero también podría haber ingresado en el ensayo de este miércoles Exequiel Palacios, una de las tantas debilidades del cuerpo técnico.

La asistencia de Mac Allister a Di María

¡GOOOOOL DE ARGENTINA! ¡DOBLETE DE FIDEO! DI MARÍA metió el 3-0 ante Emiratos Árabes Unidos pic.twitter.com/K349kvqWsG — TyC Sports (@TyCSports) November 16, 2022

Pero se la jugó por Alexis Mac Allister, el volante de Brighton. Quien, quizás, sea el más polifuncional de todos los mediocampistas del plantel. Enganche, doble cinco, por dentro, por fuera. Hasta de extremo. Porque todos los volantes se pueden adaptar a distintas posiciones, pero quizás ninguno en su totalidad como Mac Allister. El enganche de nacimiento, que ya mostraba tips de jugador completo en Argentinos Juniors y luego en Boca, explotó en la Premier League.

“Tanto en Boca como en Argentinos Juniors me ha tocado jugar de extremo y de volante por izquierda, y creo que eso me ha ayudado un montón a entender más el juego. Lo tomo como un aprendizaje, más allá de si me fue mejor o peor jugando en esa posición. Trato de disfrutar de jugar al fútbol”, explica el jugador de Brighton que tiene despliegue, poder de gol y asistencias.

Gol de Lionel Messi contra Emiratos Árabes Aníbal Greco - La Nación

Este miércoles, ante Emiratos Árabes, Scaloni dispuso del esquema 4-4-2 con casi todos los titulares de siempre menos Cuti Romero, Lautaro Martínez y… Lo Celso. Y se la jugó por Alexis Mac Allister. La línea de volantes se ubicó con Ángel Di María (zurdo en la derecha) y Mac Allister (diestro en la izquierda) en los extremos y con Leandro Paredes y Rodrigo De Paul por el centro.

¿Habrá sido una prueba global? Porque en la previa, Scaloni había dicho: “Hemos jugado sin él (por Lo Celso), pero no tenemos jugadores similares por sus características de zurdo, ya que nos cubría un sector de la cancha. Pero cuando no ha estado, los compañeros que estuvieron cumplieron bien. Dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido: alguna vez será un interior, otras un extremo metido adentro y hasta un delantero jugando ahí”.

El equipo titular de la selección argentina antes del partido con Emiratos Árabes en el estadio Mohammed Bin Zayed de Abu Dhabi y el mensaje de aliento para Lo Celso, que se quedó afuera del Mundial por lesión Aníbal Greco - La Nación

Y completó: “Cuando jugó Papu [Gómez] y Mac Allister [Alexis], jugaron bien los dos. Incluso Palacios [Exequiel]. Cuando le tocó a Enzo [Fernández] los minutos que le tocó o Leandro [Paredes] como interior izquierdo. Tenemos muchas opciones. Hoy, sólo pensabas en el partido con Emiratos. Y tenemos una idea de cómo jugaremos el partido ante Arabia. Y una idea es esa”.

Sin embargo, en ese contexto planteado por el DT (y teniendo en cuenta las debilidades del adversario), todos los boletos parecían llevárselos Papu Gómez, por tratarse de un viejo conocido de probados rendimientos, que además ya había sumado horas de vuelo con los demás integrantes del medio campo. ¿Alguna molestia le impidió estar al cien por ciento? Puede ser. Hasta Scaloni había probado (y pensado) a Mac Allister como volante central en lugar de Paredes.

La Selección Argentina enfrenta al equipo de Emiratos Árabes, en el estadio Mohamed Bin Zayed de Abu Dhabi, en un partido amistoso, en la previa del mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni DT de Argentina Aníbal Greco - La Nación

En el amistoso de este lunes, Mac Allister hizo un partido correcto. No erró un pase (acertó en 26 de los 26), aportó una asistencia para el segundo gol de Di María. Jugó más cerrado que abierto, dejándole el carril externo para las proyecciones del lateral Acuña. Se movió más por el centro cuando la selección tuvo la posesión (casi 70% en el primer tiempo) y buscó involucrarse en las triangulaciones internas. Sin embargo, más allá de ese pase gol a Fideo tras recibir previo una entrega de De Paul, Mac Allister entró poco en juego.

Esto último es lógico, ya que es el que menos se conoce con el resto de los volantes. Y más con los movimientos de un Messi que suelen ser por todo el frente de ataque; incluso el 10 de PSG en varios pasajes apareció como falso 9. Pero Mac Allister sí participó bastante jugando sin la pelota, llegando a pisar el área rival, “atacando el espacio”, como el cambio de frente que recibió de Di María a los 22 minutos, entrando por el segundo palo y que no llegó a impactar bien.

Mac Allister llegando por el 2° palo

🕷️ El que tiene problemas para bajar la pelota es JULIÁN... pic.twitter.com/yOHSqFwOWl — TyC Sports (@TyCSports) November 16, 2022

Scaloni dispuso de cuatro cambios para el segundo tiempo. Y uno de los que salió fue Mac Allister, aunque el motivo tuvo más que ver con la prueba del DT con otro esquema: pasó del 4-4-2 al 5-3-2 . De esta manera, la última línea quedó conformada por Montiel, Foyth, Pezzella, Lisandro Martínez y Nahuel Molina. Los volantes fueron De Paul, Paredes y Enzo Fernández (ingresó por Julián Álvarez) y arriba, Messi y Joaquín Correa.

Cuenta que el técnico que más lo marcó fue Gabriel Heinze, en la ascendente etapa en Argentinos. Lo compara con Graham Potter, el conductor que tuvo en Brighton hasta agosto pasado (ahora en Chelsea), por la “búsqueda del espacio, la intención de ser vertical”. En el esquema 3-4-2-1 integra la línea de cuatro, más cerca del sector derecho. Aunque tiene libertad para la creatividad. Pero siempre recordará a Scaloni, el DT que le dio la chance de sumarse a la selección y llevarlo a un Mundial. ¿Y ponerlo de titular en el debut ante Arabia Saudita?.