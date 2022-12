Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: Dibu Martínez, el arquero que ataja con el cuerpo y la mente

escuchar

El puesto lo obliga a sostener la pose de jugador inescrutable, con la fortaleza de un gigante salido de un comics, para disminuir al rival. Sufrió, pero no se denunció y con la ayuda de su psicólogo soportó la frustración del estreno, donde la derrota con Arabia Saudita resultó un sonoro cachetazo para la Argentina. Recurrió a la ayuda de los profesionales para robustecer la mente, la personalidad, el espíritu…, virtudes que lo convirtieron siendo un juvenil en un arquero de elite, de selección. Un guardavalla que impone condiciones y que con gestos, palabras y atajadas subordina a quien pretende vulnerar su figura y la del equipo. Emiliano Dibu Martínez enseñó en el minuto final del encuentro con Australia el genio, el temperamento y el carisma que lo envuelve: una parada colosal para ratificar la victoria 2-1 y la clasificación para los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Toda una demostración de su estrella y también de la entereza de quien en el segundo tiempo se complicó una vez con el pie, aunque no se despeñó. Esa única jugada desfavorable no lo afectó, no creó fantasmas, y ahogarle el festejo a Kuol fue celebrado con la misma energía y la intensidad que un gol: no fue una casualidad que Nicolás Otamendi y Enzo Fernández se tiraran al suelo para abrazar al marplatense.

Dibu Martínez y el detalle de la bandera argentina, una promesa que realizó con Germán Pezzella, Marcos Acuña y Guido Rodríguez @fifaworldcup

“Qué sufrimiento tener un partido controlado y que llegue ese tiro de la nada y se convierta en un baldazo de agua fría. Pero ahí es donde se ve el equipo, luchando, porque en las batallas se hacen los guerreros”, comentó Dibu, sobre cómo la Argentina pasó de ser dominador y dueño del resultado y del juego a inquietarse porque Australia, con un remate de Craig Goodwin que rebotó en el rostro de Enzo Fernández, regresó al partido, con 20 minutos para el final.

La acción pudo desplomarlo, revivir la pesadumbre que lo enrolló con los saudíes, donde cada remate se convirtió en un gol. “Hablé mucho con mi psicólogo… que me pateen dos veces y me metan dos goles me golpeó”, señaló, después del triunfo 2-0 frente a México, el que devolvió la calma, enderezó el rumbo.

La pelota descansa en las manos de Dibu Martínez, mientras Nicolás Otamendi y Enzo Fernández, que se arrojaron sobre el arquero para festejar la espectacular atajada, se retiran de la escena KIRILL KUDRYAVTSEV - AFP

Hasta la fantástica atajada ante la definición de Kuol, que con un simple movimiento descartó a Nicolás Tagliafico, Dibu Martínez no fue protagonista en el Mundial. Sin responsabilidad en las definiciones quirúrgicas de Arabia Saudita, las dos siguientes citas lo tuvieron casi como espectador privilegiado: México inquietó con un tiro libre de Alexis Vega y respondió con solvencia; Polonia directamente no lo invitó a intervenir, porque la amenaza de Robert Lewandowski quedó desbaratada por la firmeza de los zagueros Nicolás Otamendi y Cristian Romero.

Y Australia tampoco lo agitó: a descolgar un par de centros –argumentos ofensivos de los Soccereroos- se redujo la función. Si hasta Lisandro Martínez, con un cierre para evitar la definición de Behich, que gambeteó a cuatro, le quitó el foco de atención. Hasta el último minuto de los siete que adicionó el árbitro Szymon Marciniak. “La atajada se la dedico al público: amo al pueblo argentino y tengo una conexión especial”, confesó quien hizo una promesa junto con Germán Pezzella, Guido Rodríguez y Marcos Acuña y por esa razón se pintó la bandera argentina en la cabeza.

Lo mejor del partido

Resumen de la victoria de Argentina vs Australia

Una resolución impecable y una señal de la mente de acero, esa que forjó a los 16 años, cuando sufrió el segundo desarraigo y se marchó a Arsenal, de la Premier League. Los Gunners lo observaron en el campeonato Sudamericano Sub 17 y desembolsaron alrededor de 600 mil euros por quien todavía no había debutado en Independiente. Pero cuatro años antes también tuvo episodios que reflejaron de qué madera estaba hecho, porque llegó al club de Avellaneda entre vacilaciones, luego de que Boca y River lo rechazaran.

Y también después: con 19 años se estrenó en el conjunto londinense –en la Capital Cup One- y sin lograr continuidad inició un periplo que incluyó Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolverhampton, Getafe (España), Reading… En 2020 tuvo la segunda luna de miel en Arsenal, hasta que Aston Villa –esa misma temporada- pagó 21.500.000 de euros.

Los dos goles en el estreno con Arabia Saudita provocaron en Dibu Martínez la necesidad de dialogar con el psicólogo; la fortaleza de mente es una de las virtudes del arquero, figura determinante frente a Australia HANNAH MCKAY - Getty Images Europe

La relación con la selección no es nueva, porque los Mundiales Sub 17 de Nigeria y Sub 20 en Perú lo tuvieron en el plantel. Y en la Mayor tuvo una primera convocatoria de apuro: en junio de 2011, Sergio Batista lo citó para un amistoso con Nigeria, por la lesión de Oscar Ustari. El debut, sin embargo, fue diez años más tarde, por las eliminatorias, frente a Chile, en Santiago del Estero. La Copa América de 2021 expuso su temperamento en la tanda de penales en las semifinales con Colombia y tras la conquista contra Brasil abrió su corazón: fue padre por segunda vez y a su hija la conoció por videollamada.

“Es mi primer Mundial, estoy tranquilo y lo valoro. Jugamos contra un gran rival y ahora vendrá una selección con mucha más calidad técnica. Pero hay que soñar en grande, yo sueño desde que tengo seis años”, relató Dibu, el que le gustaba atajar con la camiseta del Pato Fillol y ahora cuando regresa a Mar del Plata observa que los niños se visten con sus remeras.

Dibu Martínez y una conexión particular con el público: el arquero le dedicó la atajada a los hinchas argentinos Aníbal Greco - La Nación