Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: el consejo para Lionel Messi de Charles Rexach, el hombre clave para su vínculo con Barcelona

Carles Rexach fue el nombre clave para que Lionel Messi hiciera la carrera que luego hizo en Barcelona. ¿Por qué? Exjugador y entrenador del Barcelona puso el ojo sobre su futura leyenda. “Podría asegurar que es uno de los grandes éxitos de la historia del Barça”, dijo hace tiempo Rexach que “en el momento que lo fichamos soñábamos que fuera un fenómeno pero nadie pensaba que sería tan increíble. Ha duplicado o triplicado las expectativas que teníamos entonces”. Rexach fue el artífice que convenció a la dirigencia del Barcelona para darle una chance. Y ahora el descubridor del 10 argentino en España volvió a escena por una frase contundente...

Rexach, de 75 años, dejó un mensaje para el futuro, pero se mostró confiado por el nivel del 10 y del equipo de Scaloni: “Yo también hago fuerza por Argentina -por Messi-, como un argentino más. Si Argentina lograría quedarse con el Mundial, lo festejaría de la misma manera que si lo ganaría España. Por simpatía, preferiría que Argentina se quede con el mundial, antes que cualquier otra selección. Por ejemplo, a esta selección de España le faltaría un Messi, porque tiene muchos 8 y 9, pero le falta un 10. Encajaría perfecto con toda su experiencia”, sostuvo en declaraciones radiales.

Argentina vs Australia, por los octavos de final de la copa del mundo Qatar 2022, en el Ahmad Bin Ali Stadium Lionel Messi

Sobre la evolución y el rendimiento que el 10 argentino está mostrando en Qatar, Rexach opinó: “El mérito actual de Messi, en este Mundial, es que sabe elegir el momento preciso, durante un partido, de cuando tiene que echarle el resto: o con un pase, o con gol y eso es cada vez mas complicado en el fútbol de hoy. En este mundial los adversarios deben estar pensando, si marcamos a Messi, y no convierte un gol, ya tenemos una chance mas de ganarle a Argentina. Particularmente me gustaría que Messi ganará un mundial. Tuvo que pasar muchos momentos complicados y escucho a muchos simpatizantes argentinos que están con Maradona sobre Messi, pero a nivel de resultados, de títulos conseguidos y de rendimiento no se pueden comparar nunca Messi y Maradona. Messi jugó 1000 partidos, 800 goles y no sé cuantas asistencias. Hace 20 años que están en la élite. No se le puede pedir más”, explicó.

También analizó el carácter que está mostrando Messi como líder futbolístico de la Argentina: “Messi tiene más confianza. En otros momentos, la Argentina tenía grandes delanteros: Agüero, Higuain, Di María, entre otros, pero quizás no tenían un equipo especial y más preparado para Messi, como ahora. Esta selección y grupo de jugadores no tiene tantas figuras como en otras selecciones argentinas, pero a Messi se la hacen más fácil y tiene que hacer menos desgaste físico que en otros años. Este Messi está saboreando el mundial”.



¿Cuál fue el consejo que le dejó Rexach a Messi? “Le pido que se retire si gana el Mundial, porque después de ganar un Mundial, no puedes ir mas arriba”, dijo en una charla con Super Deportivo Radio, por Radio Villa Trinidad (Santa Fe), y mostró su felicidad. “Cuando falló el penal ante Polonia, dije: ´Uh, otra vez van a cuestionar a Messi´, pero tiene tanto mérito este gran mundial de Messi, porque esta llevando una presión encima que cualquier otro humano no podría llevar, porque la gente cree que Messi lo está solucionado todo y eso es difícil que siempre ocurra”.



Y completó su punto de vista: “Messi se tiene que retirar en la alta competencia. No veo a un Messi jugando para “changuitas” por ahí. Es una cuestión muy personal, pero si Messi ganará el mundial es para decir: ´bueno señores, hasta aquí hemos llegado, a la selección le he dado todo esto y más’ y sería como un broche de oro y debería retirarse siendo campeón del mundo, porque después de eso, no puede ir más arriba. Le pediría que se retire si gana el mundial, porque es el broche de oro”.

