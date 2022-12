Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: Paulo Dybala admitió que pasó temor por la lesión y agradeció a Roma y a Mourinho por su recuperación

escuchar

La posibilidad de que protagonizara el Mundial Qatar 2022 fue pura incertidumbre. Incluso él hasta lo vivió con angustia, porque el tiempo apremiaba. Finalmente, Paulo Dybala está en la Copa del Mundo como parte de la selección argentina, y para que eso su club, Roma, y su entrenador, José Mourinho, han sido pilares.

Si bien todavía no tuvo participación en la cancha, al cabo de cuatro partidos, el cordobés cumple el anhelo de estar allí. Y se mostró agradecido con el club de la capital italiana y con el director técnico portugués, por haberlo ayudarlo en la recuperación de una lesión que parecía iba a marginarlo del plantel argentino.

“Hice todo lo posible para jugar el último partido en Roma [contra Torino, antes del receso por el Mundial] y hablé con Mourinho esa semana previa”, contó La Joya en diálogo con el canal de televisión chino Zhibo TV. “José me preguntó cómo me sentía y le dije que si me necesitaba, yo estaba a disposición”, prosiguió el ex atacante de Instituto, de Córdoba. Dybala sufrió una lesión en el recto femoral izquierdo en el partido que Roma le ganó a Lecce por 2 a 1, correspondiente a la novena fecha de la Serie A italiana, el domingo 9 de octubre.

Dybala se entrena en la Universidad de Qatar, el lugar de concentración del seleccionado argentino en Doha. Aníbal Greco - La Nación

Su regreso se dio el domingo 13 de noviembre, frente a Torino, cuando el argentino jugó los últimos 21 minutos, con muchísima participación. Sobre esa vuelta, destacó: “En el partido con Torino finalmente ingresé, me sentí bien. Tuve una buena actuación y eso me permitió ser convocado a la selección nacional para el Mundial”. Y comentó además: “Para jugar aquel partido me entrené duramente, porque quería estar al 100 por ciento, y en eso me ayudó mucho Mourinho, con quien tengo una excelente relación”.

También reveló qué pasó por su mente a raíz de la lesión: “Tuve miedo porque sabía que el tiempo para recuperarme era poco y la lesión era seria”. A la vez, valoró lo que hicieron por él con miras a Qatar 2022: “Roma jugó un papel fundamental en mi recuperación”. En su momento había sido inquietante una frase del propio Mourinho en aquellos días. “La lesión parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente, después de hablar con Paulo... No soy médico, pero me parece muy mala. No creo que pueda volver a jugar antes de 2023″, preocupó por entonces el portugués.

Dybala se retira lesionado el 9 de octubre en aquel partido contra Lecce que hizo poner en duda su participación en la Copa del Mundo. SILVIA LORE - Getty Images Europe

Dybala, que no actuó en el 5-0 amistoso de la Argentina a Emiratos Árabes Unidos en preparación para el Mundial, fue incluido en la lista definitiva por Lionel Scaloni, que siempre dijo que lo tendría en cuenta si el cordobés lograba recuperarse. Cabe recordar que el entrenador no dudó de marginar antes de la Copa del Mundo a otros dos jugadores del fútbol italiano, Joaquín Correa y Nicolás González, delanteros de Inter y Fiorentina, respectivamente, porque no estaban al 100 por ciento.

El futbolista de Roma pasó la prueba, pero hasta el momento no jugó ni un minuto en Qatar. Quizás tenga una posibilidad el próximo viernes, cuando desde las 16 de Buenos Aires el seleccionado se mida con Países Bajos en uno de los cuartos de final, en el estadio Lusail.

LA NACION