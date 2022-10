La inquietante frase de José Mourinho sobre la lesión que sufrió Paulo Dybala

Primero fue la preocupación por la lesión de Paulo Dybala y, 20 minutos después de terminado el partido, la desoladora declaración de José Mourinho: “La lesión (en el cuádriceps de la pierna izquierda) parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente después de hablar con Paulo... No soy médico, pero me parece muy mala, no creo que pueda volver a jugar antes de 2023”.

Si la impresión del entrenador portugués es corroborada oficialmente por un parte médico del club -aun no se expidió, a la espera de los estudios-, la Joya quedará al margen del Mundial de Qatar, que comenzará el 20 de noviembre.

La desolación de Dybala tras ser reemplazado SILVIA LORE - Getty Images Europe

Ni siquiera festejó el gol de penal que le dio a Roma el 2-1 sobre Lecce. Inmediatamente después de despachar el remate, Dybala se tomó el músculo femoral izquierdo y dio unos pasos con dificultad, mientras los compañeros que se acercaban a saludarlo veían de cerca su preocupación. En ese mismo momento, a los tres minutos del segundo tiempo, se acabó el partido para la Joya, reemplazado por Nemanja Matic.

En la conferencia de prensa, Mourinho fue consultado sobre si no había pensado en darle un descanso a Dybala ante la seguidilla de partidos (Roma participa también en la Europa League). A Mou no le gustó la pregunta: “No sé quién escribió que tenía un problema, no tenía ningún problema antes del partido. Todos los que jugaron estaban en perfecto estado. Los que no están al 100 por ciento no los tengo en cuenta, Paulo estaba bien”.

El momento de la lesión, cuando Dybala ejecuta el penal VINCENZO PINTO - AFP

A 42 días del comienzo del Mundial de Qatar, cualquier lesión enciende las alarmas, y más en el caso de Dybala, quien recurrentemente acusa problemas físicos. En los últimos dos amistosos del seleccionado, ante Honduras y Jamaica, el cordobés se sumó a la delegación en los Estados Unidos, pero no tuvo minutos en los partidos porque había llegado con molestias musculares. Se prefirió no arriesgarlo. Incluso Roma no quiso que viajase a la gira, pero finalmente accedió a la voluntad del jugador de sumarse al plantel, aunque luego no jugó.

Sabor amargo para Dybala en el triunfo de Roma

Dybala se sentó en el banco y se sacó la camiseta, sin abandonar el gesto de fastidio, mientras lo atendía el fisioterapeuta del club. Sobre la zona afectada le pusieron hielo. El ex-Instituto tiene una muy buena temporada desde que se incorporó a Roma por pedido de José Mourinho, que le dio la confianza y lo transformó en un referente ofensivo. En ocho partidos por la Serie A suma cinco goles, más otros dos en tres cotejos por la Europa League. Venía con una serie positiva, marcando de manera consecutiva en los últimos cinco partidos, hasta que este domingo una lesión instaló oscuros presagios.

A Gio Simeone le alcanza con pocos minutos

Para Giovanni Simeone, ser suplente de Giacomo Raspadori no es una postergación frustrante, sino una situación expectante para aprovechar los minutos que le conceda el director técnico Luciano Spalletti. Con esa actitud positiva, el delantero argentino es un aporte más en este Napoli que viene siendo una de las sensaciones de la temporada europea, tanto en la Serie A como en la Champions League.

Con un fútbol ambicioso, atractivo por el juego asociado y temible por la contundencia ofensiva, Napoli se ilusiona con un scudetto que no obtiene desde la época de Diego Maradona. Recién van nueve fechas, pero las sensaciones que transmite Napoli son muy auspiciosas. Quedaron reflejadas en una nueva goleada, el 4-1 a Cremonese de visitante, y en el primer puesto en la Serie A. Está invicto y es el equipo con más goles a favor (22).

Gio Simeone se eleva y marca de cabeza el gol de Napoli TIZIANA FABI - AFP

La promisoria actualidad de Napoli contrasta con la de otros candidatos, a los que todavía no se los nota finos. El defensor del título, Milan, recién dio una muestra de autoridad en esta fecha, al vencer 2-0 a una Juventus que sigue desorientada, con rumores cada vez más insistentes sobre el futuro del director técnico Massimiliano Allegri. Mientras Inter es irregular, Atalanta amenaza con volver a ser el equipo temible que hace unos años diseñó Gian Piero Gasperini y en la temporada pasada pasó por un bache.

El gol de Gio y la goleada de Napoli

Incorporado en el último mercado de pases desde Verona en un préstamo por 3,5 millones de euros, Simeone volvió a mostrar su efectividad ingresando desde el banco. Con el partido 1-1, el hijo de Diego Simeone ingresó a los 11 minutos del segundo tiempo, por el volante Tanguy N’Dombele. Veinte minutos más tarde marcó el 2-1, con un salto de casi un metro para impactar de cabeza en el segundo palo un centro pasado de Mario Rui.

Gio Simeone y un festejo que le sale desde adentro TIZIANA FABI - AFP

Simeone marcó los cuatro goles -dos en Serie A y otros tantos en la Champions League- ingresando siempre desde el banco. Solo una vez fue titular, ante Glasgow Rangers; lleva disputados un total de 285 minutos, lo cual le da un promedio de un festejo cada 71 minutos. Si bien fue tenido en cuenta por Lionel Scaloni en el comienzo de su ciclo en el seleccionado argentino, sus posibilidades de integrar el plantel que irá al Mundial parecen remotas, ya que no figuró en las últimas convocatorias. Lautaro Martínez, centro-delantero titular, no tiene un reemplazante con características de N° 9. Cuando no está el atacante de Inter, Scaloni recurrió a Joaquín Correa, lesionado en las últimas semanas. Julián Álvarez y Lionel Messi fueron otras alternativas del entrenador.

En otro partido de la novena fecha, el defensor Nehuén Pérez, integrante de la lista del seleccionado en los amistosos ante Honduras y Jamaica, marcó el gol del 2-2 de Udinese frente a Atalanta.

LA NACION