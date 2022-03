Selección Argentina: la emocionante arenga de Lionel Messi a sus compañeros antes de la final de la Copa América ante Brasil

Ya pasaron 8 meses de que el seleccionado argentino obtuvo la Copa América, pero el recuerdo será imborrable, sobre todo para todos los jugadores que formaron parte de ese plantel. También, se trató del quiebre de una sequía de 28 años sin títulos y además, el primero de Lionel Messi con la casaca albiceleste. Además, el rosarino fue el capitán de ese equipo y el encargado de levantar el trofeo en el mítico Maracaná. Pero en su rol de líder también dejó una marca previo al choque ante Brasil: una emocionante arenga a sus compañeros, revelada por el futbolista Guido Rodríguez.

En el podcast La Selecta, que se puede escuchar a través de la plataforma Spotify, el mediocampista de Betis de España, Guido Rodríguez contó la intimidad de lo que fueron las palabras de Lionel Messi minutos antes de la final ante Brasil:

“Antes de salir hay una pequeña charla de motivación entre los jugadores y Leo, nuestro capitán, habló antes de salir y la verdad que no me acuerdo textual, o algo me acuerdo pero son cosas que quedan más en la intimidad lo que dijo en si, pero en general se refirió al tiempo que habíamos pasado juntos”, contó el jugador.

Guido Rodríguez convirtió el tanto que le dio el triunfo a Argentina frente a Uruguay en uno de los duelos correspondientes a la ronda de grupos de la Copa América que luego obtuvo Eraldo Peres - AP

Mientras recordaba ese momento, se refirió a la gran cantidad de días que estuvieron lejos de sus seres más queridos durante la competencia: “Se me pone la piel de gallina: habíamos estado 40 ó 45 días encerrados, sin ver a nuestras familias después de un momento como la pandemia, que había sido fuerte para todos”, agregó.

“Estábamos ahí, a un pasito de la gloria, de ganarle a Brasil en su casa, algo que no se hacía hace tanto tiempo. Y fue eso, salir a jugar, a disfrutarlo y a que haya valido la pena todo el esfuerzo que habíamos hecho en ese partido. Había chicos que habían tenido hijos en esa concentración y no los habían podido ver o estar en el nacimiento. Fue fuerte en ese sentido y en lo que se generó en la fortaleza de ese grupo. La buena energía se sentía ahí”, finalizó el ex volante de River en un relato emocionante.

Todos los futbolistas del plantel celebran el título con su capitán, Lionel Messi

Otro de los que habló en el podcast La Selecta fue Alejandro Papu Gómez y sobre lo que significó esa conquista del equipo de Scaloni contó: “Lo que pasó con la Selección no tiene precio, todos los que estamos hoy lo pensamos así. Haber ganado la Copa América no lo equipara ni todo el dinero del mundo. Es lo máximo, lo que cualquier chico aspira cuando empieza a jugar al fútbol. Este grupo tiene un sentido de pertenencia tremendo hacia el país. Se creó un clima y una conexión con la gente que hacía tiempo que no se veía”.