Selección argentina. Lionel Scaloni y su visión sobre Dibu Martínez, el partido contra Italia y las chances en el Mundial 2022

La final de la Copa América, Lionel Messi en PSG, la ausencia del Kun Agüero, la polémica con Anvisa en el clásico suspendido ante Brasil... Tan solo algunos temas en los que siempre hay espacio para ahondar. Y eso hizo Lionel Scaloni, el DT campeón de la selección argentina. Pero no solo profundizó en los asuntos ya nombrados, sino que esta vez reveló detalles sobre los acontecimientos más recientes del fútbol argentino; muchos, importantes por el impacto que podrían generar.

“Forma parte de su personalidad” aseguró sobre la actitud que tuvo Dibu Martínez ante Manchester United. El arquero había desafiado a Cristiano Ronaldo para que este le pateara un penal. Finalmente fue otro portugués, Bruno Fernandes, el que se hizo cargo. Pero al acto le faltaba el pasaje más polémico: Fernandes erró y Dibu festejó con un bailecito ante la tribuna baja de Old Trafford. “Nosotros miramos el aspecto puramente deportivo. Hoy está en un buen nivel. Si sigue así no hay ningún problema, y sino atrás están sus compañeros aportando. Juega en lo psicológico lo que hace, no debe ser fácil, yo nunca me encontré en esa situación. Los nervios juegan y él demostraba mucha tranquilidad”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Scaloni, Messi, Tite y Neymar dialogan en medio de la polémica ocurrida a principios de mes, cuando la agencia sanitaria de Brasil interrumpió el partido por las eliminatorias sudamericanas entre Brasil y la Argentina Gustavo Pagano - Getty Images South America

Luego se refirió a dos temas de interés encadenados por la triple fecha de eliminatorias de octubre. “Esas las son ganas de querer estar hasta la hora en que salga el vuelo chárter. Tienen que estar en las condiciones mínimas para venir y eso a mí me encanta”, dijo sobre las convocatorias de Paulo Dybala y Exequiel Palacios. Sorprendió el DT con esas citaciones, porque ambos jugadores aún se recuperan de lesiones musculares.

Después, un mensaje sobre la presencia de los futbolistas que se desempeñan en Inglaterra: “Sí, estarán seguro, no tengan dudas. La primera vez que nos pasó no sabíamos para dónde mirar”. Quedó claro, en palabras del entrenador, que no surgirán imprevistos burocráticos y que la presencia de Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Martínez no irá en contra de las legislaciones inglesas contra el coronavirus.

Paulo Dybala sufrió una lesión tras chocar con el defensa Omar Colley, de Sampdoria; de todos modos, fue convocado por Scaloni ALBERTO PIZZOLI - AFP

Mencionó el partido entre la Argentina e Italia y dejó un comentario sobre el Mundial 2022: “Ojalá se pueda dar, que sea oficial porque a nosotros nos interesa. La suerte que tenemos es que la mayoría de los jugadores compiten a esos niveles y eso ayuda. Nos gustaría jugar contra una selección fuerte porque veríamos dónde estamos parados [...] Hoy, ninguna selección del mundo se atrevería a decir que es favorita a algo..., ni Francia. Hoy podemos competir de igual a igual. Grandes selecciones en el Mundial quedaron en el camino y después ganó alguna que pasó raspando, como Italia en 2006 y Francia en 2018″.

Posteriormente, opinó, medido y con cautela, sobre lo ocurrido en la tarde del 5 de septiembre, en Rio de Janeiro, cuando Anvisa (la agencia de vigilancia sanitaria de Brasil) interrumpió indebidamente el encuentro por la vuelta clasificatoria para el Mundial 2022: “Los que actuamos con naturalidad fuimos nosotros. Yo puse el equipo, nadie me dijo que no podían jugar . Conmebol avaló hasta el último momento que podían jugar. Esto olía mal de arranque. Estoy convencido de que, sea el fallo que sea, no vamos a salir perjudicados”.

Agüero, para Scaloni, es un jugador importante. "Esperemos que juegue para que me ponga en un aprieto", dijo sobre él

También habló sobre el armado del equipo: cómo se paran los mediocampistas y qué pasará con el Kun Agüero. “Hace rato que no jugamos con un 5 adelante de la defensa. Esa figura a lo mejor la veremos en algunos partidos, pero últimamente no lo estamos haciendo. Incluso, en algún partido pueden no jugar Leandro Paredes ni Guido Rodríguez [...] Necesitamos que estén bien y con continuidad. [Agüero] Es un jugador que nosotros queremos, siempre ha estado. Pero es evidente que necesitamos que estén en actividad y él está teniendo algunos problemas. Ahora se está entrenando, esperemos que juegue para que me ponga en un aprieto”.