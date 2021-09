Argentina-Italia, en 2022: los campeones de América y de Europa, ¿con un título en juego?Argentina-Italia: se confirmó el partido entre los campeones de América y de Europa

Argentina vs. Italia. Italia vs. Argentina. El campeón de América contra el de Europa. Aquello que comenzó como un fuerte rumor en redes sociales cobró fuerza y se hizo realidad. La Conmebol y la UEFA oficializaron este martes que los monarcas de ambos continentes se enfrentarán en un partido amistoso.

Si bien no está definida la fecha exacta, sí es un hecho que será durante la ventana internacional de junio de 2022 en una sede a confirmar.

Una de las alternativas que surgieron, aunque sólo fue un rumor, es que el encuentro se podría jugar en Nápoles, ciudad que permitiría realizar un homenaje especial para Diego Maradona. Sin embargo, otros piensan en una sede distinta, en Wembley, ante la posibilidad de conseguir una oferta económica superadora.

CONMEBOL y UEFA amplían su cooperación



➡️🔗https://t.co/muvVSph138 pic.twitter.com/XkKOnxNBAR — CONMEBOL Media (@ConmebolMedia) September 28, 2021

¿Se pondrá en juego algún título?

Hasta 2017, los campeones continentales tenían la chance de enfrentarse en la Copa de las Confederaciones. El certamen, que se jugaba un año antes de cada Mundial y servía como preparación para la nación organizadora, dejó de existir. En principio, porque el próximo Mundial se realizará en Qatar. Las temperaturas en junio y julio, los meses en los que se jugaba el torneo, son muy elevadas e impiden la competencia. Por ese mismo motivo Qatar 2022 se hará en noviembre.

Para reemplazar el torneo, la FIFA propuso crear un Mundial de clubes ampliado, pero la chance también quedó condicionada por la pandemia de coronavirus.

Por ese motivo todavía no está definido si el partido tendrá carácter oficial o si pondrá en juego algún título o trofeo. Otra forma de enfrentar a los campeones de América y Europa que entregó trofeos al ganador fue la Copa Artemio Franchi. Sólo se puso en disputa de manera oficial en dos ocasiones. En 1985 (Francia le ganó a Uruguay por 2 a 0) y en 1993 (la Argentina superó a Dinamarca por 5 a 4 en los penales, luego de empatar 1-1, en Mar del Plata).

Gabriel Batistuta y Diego Maradona, con la Copa Artemio Franchi, tras vencer a Dinamarca en un partido que se jugó en Mar del Plata

Otros encuentros similares, pero que no fueron considerados oficiales, fueron Holanda 0 vs. Brasil 1 (1989), Alemania 1 vs. Brasil 2 (1998) y España 3 vs. Uruguay 1 (2013).

Un historial muy parejo

La Argentina e Italia se enfrentaron en 15 oportunidades. La selección nacional ganó cuatro partidos, los europeos consiguieron seis triunfos y empataron los cinco restantes.

Maradona en acción contra Italia, en el Mundial de México 86

Claro que entre los cinco encuentros igualados, debe contarse el que se jugó en Nápoles por la semifinal de la Copa del Mundo de 1990. Si bien bien empataron 1 a 1 con el recordado gol de Claudio Caniggia, luego la Argentina prevaleció en la definición por penales con Sergio Goycochea como gran figura.

Además, en los últimos tres encuentros se impuso la selección nacional, que ganó por 2 a 1 dos amistosos en Roma, en 2001 y 2013, y por 2 a 0 en Manchester, en 2018.

Marco Verratti y Lucas Biglia, en el último partido entre Italia y la Argentina, en Manchester, el 23 de marzo de 2018

En Mundiales, Italia ganó dos encuentros, en Argentina 78 (1-0) y en España 82 (2-1) y empataron los tres restantes (todos 1-1): en Alemania 74, en México 86 y en Italia 90 (4-3 la Argentina por penales).

Un acuerdo de cooperación

De acuerdo al comunicado oficial, “la organización de este partido se enmarca en la ampliación de la cooperación entre la Conmebol y la UEFA, que incluye especialmente el fútbol femenino, el futsal y las categorías juveniles, el intercambio de árbitros, así como los programas de formación técnica.”

En ese mismo texto se explica que “El acuerdo alcanzado por ambas organizaciones abarca actualmente tres ediciones de este partido entre los respectivos ganadores continentales, e incluye también la apertura de una oficina conjunta en Londres , que se encargará de coordinar los proyectos de interés común.”

Por último, “CONMEBOL y la UEFA expresan su compromiso con el desarrollo del fútbol más allá de sus zonas geográficas, como un puente que une personas, países, continentes y culturas.

Argentina se consagró campeón de América en el Maracaná Heuler Andrey/DiaEsportivo/FotoBaires - Argentina - DiaEsportivo

La Argentina se consagró campeona de América el 11 de julio pasado, al derrotar a Brasil en el Maracaná por 1 a 0, con gol de Ángel Di María. Fue el primer título oficial de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

Italia se consagró campeón de Europa en Wembley AFP - POOL

Italia, en tanto, se coronó ese mismo día pero unas horas más temprano. En su caso, el festejo llegó después de derrotar 3 a 2 por penales a Inglaterra en Wembley, luego de igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue.

El historial

El siguiente es el detalle de todos los partidos jugados entre la Argentina e Italia:

5/12/1954 (Roma), Italia 2 vs. Argentina 0 (amistoso)

(amistoso) 24/6/1956 (Buenos Aires), Argentina 1 vs. Italia 0 (amistoso)

(amistoso) 15/6/1961 (Florencia), Italia 4 vs. Argentina 1 (amistoso)

(amistoso) 22/6/1966 (Turín), Italia 3 vs. Argentina 0 (amistoso)

(amistoso) 19/6/1974 (Stuttgart), Italia 1 vs. Argentina 1 (Mundial)

(Mundial) 10/6/1978 (Buenos Aires), Argentina 0 vs. Italia 1 (Mundial)

(Mundial) 25/5/1979 (Roma), Italia 2 vs. Argentina 2 (amistoso)

(amistoso) 29/6/1982 (Barcelona), Italia 2 vs. Argentina 1 (Mundial)

(Mundial) 5/6/1986 (Puebla), Argentina 1 vs. Italia 1 (Mundial)

(Mundial) 10/6/1987 (Zurich), Italia 3 vs. Argentina 1 (amistoso)

(amistoso) 21/12/1989 (Cagliari), Italia 0 vs. Argentina 0 (amistoso)

(amistoso) 3/7/1990 (Nápoles), Italia 1 vs. Argentina 1 (Mundial, la Argentina ganó 4-3 por penales)

(Mundial, la Argentina ganó 4-3 por penales) 28/2/2001 (Roma), Italia 1 vs. Argentina 2 (amistoso)

(amistoso) 14/8/2013 (Roma), Italia 1 vs. Argentina 2 (amistoso)

(amistoso) 23/3/2018 (Manchester), Argentina 2 vs. Italia 0 (amistoso)