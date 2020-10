Juan Musso sufrió una lesión meniscal en la rodilla derecha y tendrá que ser operado en Italia Crédito: @Argentina

Malas noticias para Lionel Scaloni en el inicio de la semana de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Tras el arribo de los 28 futbolistas convocados y las primeras tareas livianas que se realizaron el lunes por la tarde, se confirmaron dos lesiones a tan solo dos días del debut con Ecuador en la Bombonera: el arquero Juan Musso y el mediocampista Giovani Lo Celso fueron desafectados y retornaron a los países de sus respectivos clubes en vuelos comerciales. "Ambos jugadores regresan al club para su evaluación y decidir conducta terapeutica", informó la AFA en un comunicado.

La baja de mayor gravedad es de la de Musso, jugador de Udinese de la Serie A de Italia, quien sufrió una "lesión meniscal en la rodilla derecha", deberá pasar por el quirófano y será reemplazado por Jeremías Ledesma (Cádiz de la Liga de España), quien se sumará el viernes al plantel. El ex Racing, de 26 años, era una carta segura en las listas de Scaloni: integró el grupo que viajó a la Copa América y fue al banco en seis amistosos durante 2019, aunque solo ingresó en una oportunidad (jugó 23 minutos en el 1-0 a Marruecos en Tanger en marzo del año pasado).

Su lesión se produjo el lunes por la tarde en la primera práctica del plantel. Guiados por el PF Luis Martín y en un sector del campo de juego, los futbolistas, divididos en dos grupos, llevaron acabo labores regenerativas, de elongación y una serie de ejercicios de baja intensidad con balón. Durante esas tareas, el arquero sufrió la lesión que ahora lo obligará a dejar la concentración y emprender rumbo hoy mismo hacia Italia para afrontar la operación y la futura recuperación, que todavía no tiene un plazo estimado.

Por otro lado, Lo Celso, quien se sumó a la concentración arrastrando una lesión muscular, fue revisado por los médicos del plantel albiceleste y quedó descartado para jugar la doble fecha de Eliminatorias por una "lesión muscular en muslo izquierdo", según el parte médico de la AFA. El volante de Tottenham había sido reemplazado en el entretiempo del 7-2 de Tottenham sobre Maccabi Haifa tras marcar un doblete en la ronda final de los playoffs clasificatorios de la UEFA Europa League

Scaloni no podrá contar con Lo Celso, una carta posible para el equipo titular Fuente: AFP

A partir de esa salida por molestias, se puso en duda su presencia en el duelo del domingo frente a Manchester United y finalmente el rosarino no pudo jugar en la victoria por 6-1 del equipo de José Mourinho. Pese al problema muscular, viajó con sus compañeros para sumarse a la delegación y finalmente no podrá ser tenido en cuenta por Scaloni, quien contemplaba ubicarlo entre los once titulares.

Ahora, dentro del primer borrador del equipo para jugar ante Ecuador, el puesto faltante se lo debaten entre Marcos Acuña y Paulo Dybala. ¿El primer borrador? Armani o Martínez; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi y Tagliafico; De Paul, con Paredes y Ocampos, más Lionel Messi y Lautaro Martínez. Queda un casillero que el entrenador tendrá que definir en las próximas horas.

No son los dos primeros lesionados de la selección para el inicio de las Eliminatorias. En la nómina, el DT debió realizar diferentes variantes en relación a la primera lista que presentó por variadas lesiones: quedaron afuera Walter Kannemann (coronavirus), Agustín Marchesín (desprendimiento de un cartílago en las costillas), Germán Pezzella (lesión muscular), Renzo Saravia (rotura de ligamentos cruzados) y Nicolás González (lesión en la cadera).

