La Copa Africana de Naciones no deja de sorprender: en medio de la final se pelearon por una toalla

Si alguien cuenta una historia similar, es posible que consideren que se trate de una fábula o de algún cuento inédito escrito desde la genialidad de Roberto Fontanarrosa. Sin embargo, la realidad todo lo puede, porque en la final de la Copa Africana de Naciones, disputada este último domingo en Rabat, la atención se desvió en algún momento fuera del campo de juego. Durante el choque entre las selecciones de Marruecos y Senegal, en definitiva el campeón, las miradas giraron hacia la pelea entre auxiliares y jugadores marroquíes, que se pelearon con el arquero suplente senegalés, Yehvann Diouf, que defendía la toalla azul que usaba Édouard Mendy, el titular.

La escena, insólita para una definición continental, se convirtió rápidamente en tema de debate y viralización en las redes sociales. La “batalla” por la toalla se desató bajo una intensa lluvia, mientras el equipo senegalés defendía su arco tras haber regresado al terreno luego tras la protesta por un penal concedido a Marruecos. La tensión del momento se intensificó cuando jugadores como Ismael Saibari, mediocampista de Marruecos, se acercaron al arco rival con el objetivo de hacerse con la toalla que tenía Mendy, que el guardavallas titular utilizaba para secar sus guantes y mantener el agarre del balón.

La pelea por la toalla en la final de la Copa Africana de Naciones

En las redes se viralizaron imágenes de la pelea por la toalla. Incluso, no sólo los suplentes de Marruecos intentaron arrebatarle a Mendy la toalla, sino que hasta los alcanzapelotas y algunos auxiliares participaron en el escandaloso y hasta risueño momento.

En cierto punto, hasta tres jóvenes intentaron rodear a Yehvann Diouf, arquero suplente de Senegal, que se interpuso de manera decidida para evitar que se lleven la toalla. Diouf, según las imágenes difundidas a través de las redes sociales, optó por lanzarse al suelo y cubrir el objeto disputado con su propio cuerpo, mientras los alcanzapelotas trataban de arrastrarlo por las piernas.

Yéhvann Diouf en su cuenta de Instagram Instagram

Diouf, tras el partido, habló sobre el episodio de la toalla: “Para mí eran sólo toallas, nada más, para secarse los guantes y la cara. Quizás haya algo de folclore en torno a estas toallas, pero para mí, era algo bastante común. Me sorprendió tanto como a ti cuando los vi intentar llevárselas”, le dijo al medio local Wiwsport.

Y continuó: “Ya habíamos visto con Nigeria que, cada vez que se sacaban toallas, los auxiliares solían ir detrás de ellos a recogerlas. No sé por qué lo hicieron, pero creo que no fue juego limpio, al menos no por su parte. Después de eso, intenté asegurarme de que Doudou estuviera en las mejores condiciones posibles, porque necesitamos a jugadores como él concentrados al 100% en el campo”.

El diario senegalés SeneWeb explicó: “La famosa toalla de Édouard Mendy se convirtió en el objeto de deseo de todos. En varias ocasiones, los jóvenes recogepelotas marroquíes se apresuraron a quitársela, interrumpiendo el ritual del portero senegalés. Conforme el partido se acercaba a la prórroga, dedicó varios minutos a vigilar y proteger la toalla de su compañero”.

Los comentarios se intensificaron cuando hasta Achraf Hakimi, defensor de Paris Saint Germain, se sumó a los intentos de quitarle de la toalla al arquero suplente de Senegal. La acción de Hakimi, que también aparece en un video difundido en las redes sociales, y los auxiliares de Marruecos, detonó un breve enfrentamiento entre los jugadores de ambos equipos, elevando la tensión en el área de Senegal en los minutos definitorios del partido.

Senegal's substitute goalkeeper Yehvann Diouf had to protect Edouard Mendy's towel in the AFCON final. 😳🇸🇳 pic.twitter.com/vuAQwhaV2P — EuroFoot (@eurofootcom) January 19, 2026

Las imágenes de la lucha de Diouf por defender la toalla circularon por las redes sociales y hasta el propio arquero compartió en su cuenta de Instagram una fotografía mordiendo la medalla de campeón con la toalla en primer plano y el mensaje: “Ahí está (la medalla y la toalla)”.Tras la obtención del título, Mendy hablo de lo que implicó ganar la Copa: “Mucho orgullo, muchísima felicidad. Es difícil expresar con palabras lo que estamos viviendo ahora mismo porque no tenemos suficiente perspectiva. Creo que podremos tomar distancia cuando volvamos a casa y celebrar con todos. Pero por ahora, solo nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho, en relación con todos los aficionados que pudieron venir. Sabemos que fue difícil conseguir entradas. Así que sí, realmente mucho orgullo por todo esto”.

El desenlace del encuentro favoreció a Senegal, que se impuso 1-0 sobre Marruecos y sumó un nuevo título continental. Mendy, arquero de Al Ahli Saudi, fue el principal protagonista del partido al atajar el penal ejecutado por Brahim, que optó por el estilo Panenka en un momento clave del partido.