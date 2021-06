Seleccion: la sorpresa de Scaloni por la presencia de público en Colombia-Argentina y las dudas sobre el equipo

Sigue la incógnita, por ahora. Lionel Scaloni no confirmó la formación de la selección de la Argentina que se enfrentará, desde las 20, a Colombia, en Barranquilla, por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas camino a Qatar 2022. El seleccionador no dio demasiadas pistas acerca de cómo podría armar el equipo, aunque se estima que Gonzalo Montiel iría desde el arranque en lugar de Juan Foyth. Sin embargo, uno de los temas que trató el DT, con cierto asombro, fue la presencia de público en el estadio Metropolitano.

Las autoridades colombianas autorizaron el ingreso de 10.000 personas en la cancha para el partido ante la selección nacional. Y eso, en un continente que hasta ahora no contó con público en los partidos de la eliminatoria, es toda una sorpresa.

“No deja de ser extraño que haya público porque toda Sudamérica está en un momento delicado -dijo Scaloni-. Espero que se tomen los recaudos necesarios, que los cuidados sean los adecuados, tanto para la gente que va a asistir y como para para nosotros también”.

Lo más curioso es que Colombia debió ser uno de los co-organizadores de la Copa América, y desistió de relizarla por no poder garantizar la seguridad ante las constantes revueltas sociales y manifestaciones en contra del presidente de Iván Duque. Protestas que aún continúan en varias ciudades del país. Sin embargo, el gobierno consideró la apertura del estadio.

Colombia, después de Brasil, es el país con más muertes registradas durante la pandemia de coronavirus (91.961) y registró 539 muertes en las últimas 24 horas. En las dos últimas semanas tiene un promedio de 25.000 nuevos contagios diarios.

El equipo de Scaloni

Se mantiene la duda de si jugará con cuatro o cinco hombres en la última línea, aunque parece claro que Scaloni moverá piezas en la mitad de la cancha y regresaría a la formación titular Giovani Lo Celso por Lucas Ocampos, que no tuvo una buen tarea en la jornada anterior frente a Chile, en Santiago del Estero.

Si bien no dio certezas y explicó que este lunes por la tarde definirá todo, se especula con que la selección de la Argentina formaría con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Ángel Di María; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Gonzalo Montiel ingresaría por Juan Foyth Archivo

Durante la conferencia de prensa tocó varios temas y la ausencia de Franco Armani, porque sus controles por Covid 19 siguen dando positivo. El seleccionador comentó: “Lo de Franco me molesta y bastante. Sabemos que no contagia a nadie. Es una situación muy difícil y compleja para él. Quiere estar, manifiesta estar. Lo peor para un futbolista es no poder estar con sus compañeros. Es un problema porque tener un jugador y no saber cuándo podes contar con él... Y no le hace bien tener esa incertidumbre. Esperamos poder contar con él muy pronto”.

Scaloni, fiel a su estilo, es mesurado a la hora de hablar y cuando se refirió a Colombia comentó: “Es una gran selección y este entrenador (Reinaldo Rueda) que lo conozco bien, le está dando una buena forma al equipo. Es una de las selecciones de las importantes. Ellos vienen de ganar y están bien, es una selección complicada como tantas otras. Que tenga jugadores conocidos nos ayuda a analizarlos mejor”.

