Senegal vs. Irak por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Senegal y Irak correspondiente al grupo I se disputará este viernes 26 de junio a las 16.00 h en el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad de Toronto.

El presente de ambos equipos

Ambos seleccionados llegan al choque con la necesidad de recuperarse tras los resultados obtenidos en su última presentación. Senegal arriba al compromiso luego de caer 3-2 ante Noruega, mientras que Irak intentará revertir su imagen tras la derrota sufrida contra Francia por 3-0.

Estadísticas y contexto

El duelo es fundamental para definir las posiciones finales del grupo I. Tras el traspié inicial, ambos equipos buscarán ajustar piezas defensivas para sumar sus primeros puntos y cerrar la fase de grupos con una actuación positiva que les permita escalar posiciones en la tabla.

Lo que está en juego

Este partido representa una instancia clave para las aspiraciones de ambos países en el Mundial 2026. Con el desenlace de la zona en marcha, el resultado final será determinante para establecer quién logra terminar con mejores sensaciones en esta etapa del torneo.