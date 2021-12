Sergio Agüero se despedirá del fútbol este miércoles, debido a sus problemas de salud

Lo que era un rumor, se convirtió en una confirmación. Tras varias semanas de incertidumbre acerca de su futuro, Sergio Agüero anunciará este miércoles su decisión de retirarse del fútbol. Será en una rueda de prensa a las 12 de Barcelona, las 8 de la Argentina, tal como informó de manera oficial el club catalán.

En las redes sociales, la entidad blaugrana informó: “Este miércoles (12 horas) se celebrará en el Camp Nou la comparecencia de Sergio Agüero para explicar su futuro. El acto contará con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y del jugador del primer equipo”.

Este miércoles (12 horas) se celebrará en el Camp Nou la comparecencia de @aguerosergiokun para explicar su futuro. El acto contará con la participación de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona y del jugador del primer equipo. pic.twitter.com/MuQf6tKrZG — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 14, 2021

Las arritmias no benignas que le encontraron al jugador surgido en Independiente son la causa del retiro prematuro del Kun, que llegó a Barcelona en el último mercado de pases, coincidentemente con el alejamiento de Lionel Messi. Solo jugó cinco partidos y tuvo su estreno goleador en el clásico ante Real Madrid, los últimos trazos de una carrera de leyenda, que lo convirtieron en el máximo ídolo de la historia del Manchester City.

El Kun, que disfrutó este fin de semana de la definición de la Fórmula 1 desde un lugar privilegiado, jugó su último partido el 30 de octubre pasado ante Alavés por LaLiga cuando sufrió una arritmia cardíaca que lo obligó a pedir el cambio. Desde entonces, los médicos del club le indicaron un absoluto reposo deportivo durante 90 días para profundizar estudios, que finalmente demostraron la existencia de una patología maligna.

“El miércoles habrá un acto donde Agüero anunciará que se retira del fútbol”, había revelado el programa de Radio Marca este lunes, una información que se publicó también en la prensa gráfica española. Finalmente, esa despedida se confirmó.

El 12 de noviembre, frente a los rumores de su retiro, fue el propio futbolista el que decidió expresarse en sus redes sociales para calmar las aguas. “Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo”, escribió en su Twitter. Además, en Twitch agradeció las señales de apoyo: “Les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, mucha gente que me escribió, así que también a toda esa gente que me escribió decirle gracias”.