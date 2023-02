Sergio Kun Agüero: su nueva pasión y por qué vive en Uruguay

escuchar

El poker en la vida del Kun está hace tiempo. El exfutbolista de 34 años empezó a jugarlo cuando tenía 19: “De pibe arranqué a jugar online y me gustó mucho. Soy mucho de los juegos y de divertirme. Además, me gusta mucho también cómo se viene desarrollando el poker en todo el mundo y está bueno”, le contó Sergio Agüero al diario El País de Uruguay, en Punta del Este.

Desde hace unos meses y antes de finalizar el 2022, el argentino tomó la decisión de instalarse en Uruguay y eligió el principal balneario para vivir. Alterna entre Punta del Este y Miami, donde también reside.

Sergio Kun Agüero con su pareja Sofía Calzetti y su hijo Benjamín en Punta del Este

“De Uruguay, lo que más me gusta es Punta del Este. Me encanta porque es tranquilo y a mí me gusta estar tranquilo. La verdad que es un lugar bastante cómodo para mí y también resalto que la gente es muy respetuosa y tranquila. Y yo que viví en otros lados, eso de la tranquilidad para mí es clave en el día a día”, remarcó.

El poker dejó de ser un juego de recreación para el Kun y ahora ya juega en eventos de primer nivel. En Punta del Este fue parte de la primera etapa del Enjoy Poker Tour 2023 y consultado acerca de con qué uruguayos armaría una mesa para jugar, el argentino dijo que “puede ser con Godín, Suárez, Cavani, Forlán. También me gustaría que estén el Chino Recoba y el Cebolla Rodríguez. Hay muchos con los que me gustaría poder armar una mesita de poker”.

Hace unos meses en las redes sociales se hizo viral la visita del Kun al Gran Parque Central y se instaló una polémica que él mismo aclaró acerca a qué equipo grande de Uruguay prefiere.

¿Peñarol o Nacional? “En realidad no soy hincha de ninguno de los dos, pero siempre me llamaba la atención Peñarol por la gente y porque siempre decían que tenía buena hinchada, pero nunca lo viví. Después sí hinché por Nacional por Suárez, que venía de una trayectoria tremenda en Europa y solamente quería que ganara Nacional por él, porque jugaba Luis”, explicó.

Sergio Agüero disfruta de Punta del Este, se roba las miradas cada vez que se deja ver en público pero no se olvida de su país ni mucho menos de lo que vivió en el Mundial de Qatar 2022 con la selección argentina: “Lo viví de manera diferente a lo que hubiese sido jugarlo, pero lo disfruté mucho que es lo importante. Que Argentina haya salido campeón del mundo fue una alegría inmensa. Viví los partidos con muchos nervios, pero la pasé muy bien”.

Sergio Kun Agüero jugando al poker en Punta del Este

El Kun Agüero ya es un uruguayo más y mientras pasa sus horas en Punta del Este, aprovecha para hacer otras actividades. Por ejemplo, ayer fue parte del Watch Party de Star+ junto al Pocho Ezequiel Lavezzi —quien también vive en Uruguay— para el partido de octavos de final de la Champions League entre PSG y Bayern Múnich. Por Enrique Arrillaga.

El País (Uruguay)