Sergio Reguilón, el nuevo refuerzo de Inter Miami que tuvo un cruce con Lionel Messi y Luis Suárez

Luego de consagrarse campeón por primera vez de la MLS, Inter Miami comenzó a moverse para el armado del plantel de su próxima temporada. El equipo de Florida anunció este lunes la contratación del lateral izquierdo Sergio Reguilón. El español, de gran jerarquía en el fútbol europeo, firmó hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028. El defensor llega para reemplazar la salida de Jordi Alba -histórico socio de Leo-, que se retiró del fútbol tras la obtención del título y compartirá equipo con Lucho Suárez y Lionel Messi, futbolistas con los que tuvo un cruce picante en el fútbol español.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo”, dijo Reguilón durante su presentación en la franquicia. “Mi objetivo es seguir ganando, ir por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”, agregó tras ser presentado con la camiseta color rosa y el número 3 en el dorsal, el que habitualmente utilizan los laterales izquierdos.

Sergio Reguilón posa con la casaca número 3 de Inter Miami Inter Miami

De este modo, será compañero de Lionel Messi y Luis Suárez, dos futbolistas contra los que tuvo un cruce en un duelo de la Liga de España. El antecedente se remonta a 2019 cuando Reguilón vestía la camiseta de Real Madrid, que se enfrentaba al Barcelona del argentino y del uruguayo en el estadio Santiago Bernabéu.

En aquel encuentro, que finalizó en triunfo del equipo catalán por 1 a 0, el español quedó en el centro de la escena por un intercambio verbal con los referentes del blaugrana. “Eres un payaso. Tú sí que eres feo”, le gritó a Suárez, mientras que con Messi también hubo palabras en medio de un partido cargado de tensión: “¡¿Qué dices tú, que te pica a ti, Pulga?!”. Tras el duelo, el español relativizó lo ocurrido y aseguró: “Son cosas que quedan en el campo”.

La pelea de Reguilón con Messi y Suárez

El español de 28 años ocupará una plaza de extranjero en el plantel de Javier Mascherano, y sumará mucha experiencia al equipo, teniendo en cuenta su pasado en grandes equipos del mundo. Reguilón nació en la capital española y comenzó su carrera en las inferiores de Real Madrid. Allí estuvo durante 10 años, hasta que fue cedido a Logroñés de la Segunda División B en la temporada 2015/16.

Luego regresó a la Casa Blanca, donde jugó para el Real Madrid Castilla antes de hacer su debut con el primer equipo en octubre de 2018 en un partido de Champions League. Un mes después tuvo su presentación en la liga española y en la misma temporada formó parte del plantel que levantó el cuarto título de Mundial de Clubes del Real Madrid.

Sergio Reguilon jugó 73 partidos en Tottenham, club desde el que llegó libre CLIVE BRUNSKILL - POOL

Más adelante pasó a préstamo a Sevilla, donde formó parte de una destacada campaña en 2019/20. En el cuadro andaluz se coronó en la Europa League. Sus grandes actuaciones en España lo llevaron al fútbol inglés, a Tottenham. En los Spurs jugó dos temporadas. Luego fue cedido a Atlético de Madrid, también a Manchester United y a Brentford. En mayo del 2024 regresó a Tottenham en mayo de 2024.

En estos últimos años no fue muy tenido en cuenta en el equipo de Londres. Reguilón también tuvo participación en la selección de España. Jugó seis partidos, incluyendo tres en la Nations League de 2020 y uno en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Sergio Reguilón carga a su compañero Alejandro Garnacho durante un entrenamiento del Manchester United, en diciembre de 2023 Richard Sellers - PA

El defensor español es la nueva cara para el plantel del 2026 con un contrato hasta diciembre del 2027, pero con posibilidades de renovar hasta fines del 2028. Si continuidad, llega libre de Tottenham y su misión será la de reemplazar el puesto que dejó vacante Jordi Alba, que finalizó su carrera tras el título de la MLS obtenido por Inter Miami ante Vancouver Withecaps el pasado 6 de diciembre.

Los desafíos que tendrá Reguilón junto al plantel de Inter Miami durante 2026 serán la disputa de la MLS, la Leagues Cup y además, la deseada Concachampions que al equipo de Florida todavía se le hace esquiva.