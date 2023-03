Sergio Romero, la figura de Boca: una actuación brillante para demostrar su vigencia, en un partido al que sólo le faltaron los goles

escuchar

Venía de ser suplente en la final de la Supercopa Argentina. Regresó a la titularidad que ocupa en la Liga Profesional, y fue la figura de la noche del lunes, en el vibrante 0-0 entre Boca y Defensa y Justicia, un resultado que no estuvo acorde con un partidazo repleto de situaciones para los dos equipos. Sergio Romero, con 36 años, terminó con el arco invicto, y eso tuvo mucho mérito frente a un rival que le llegó muchas veces y que lo obligó a revolcarse por el área, sobre todo en la primera mitad.

En el repaso a la libreta de anotaciones quedan la salvada en el mano a mano con Gabriel Alanís, situación que terminó con rebote y remate del volante en el caño izquierdo; la estirada para sacar un derechazo de Barbona que se metía por el primer palo; otra achicada para cerrarle el ángulo a Alanís; un manotazo providencial para sacar el zurdazo a quemarropa de Uvita Fernández dentro del área chica, y ya cerca del cierre, reflejos para contener una palomita desde cerca de Benítez, como las más importantes. En total, contuvo ocho remates a su arco. La única manchita que impidió un 10 redondito fue una mala salida en un centro, cuando Colombo se anticipó y cabeceó apenas arriba.

¡Muchísimos aplausos para Chiquito Romero en La Bombonera! El arquero de Boca fue la gran figura vs. Defensa y Justicia: sacó todo. pic.twitter.com/rOIienjD3Q — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2023

Llegó el año pasado a Boca, después de varias temporadas como suplente en Europa. La salida de Agustín Rossi le abrió la puerta para ser titular. No desaprovechó la oportunidad, en un arco que, como el de la selección, siempre es mirado con más atención que otros. Todavía con pocos partidos bajo los tres palos, se fue ovacionado de la Bombonera, con todo lo que eso significa.

“Estuvo lindo el partido, ¿no? Defensa es un equipo que juega lindo fútbol y salió un buen partido. Creo que pude ayudar al equipo a mis compañeros cuando nos metieron contra el arco. sabíamos que Defensa iba a tatar de lastimar, pero hicimos un buen trabajo defensivo, fue una lástima que no pudimos sumar los tres puntos”, destacó Romero después del cotejo.

La gran atajada ante Uvita Fernández

“Los dos tuvimos chances de hacer el gol. En lo personal me siento cada vez mejor. Por ahí se hace un poco largo después de 10 meses sin jugar y de dos operaciones, pero ahora los partidos se me hacen más cortos, me siento más cómodo, y eso es importante para el equipo”, agregó el misionero.

Una de las intervenciones de Romero en el primer tiempo, cuando Defensa llegaba con frecuencia Mauro Alfieri

“Esto es fútbol, yo no intimido a nadie. Pero hay días en que salen bien las cosas, como hoy. Los muchachos hicieron un gran esfuerzo. Por ahí un poco se sintió el cansancio, aunque se jugó de noche el clima todavía estaba muy caluroso, pero hay que acostumbrarse, y habituarse, porque a partir de abril vamos a tener que jugar cada tres días”, advirtió el exarquero de la selección.

Y agregó: “Vamos mejorando. En Santiago del Estero [en la final de la Supercopa Argentina] el equipo tuvo buenos pasajes de fútbol, y eso es lo que necesitamos, para darnos cuenta de que podemos mejorar. También hay que saber sufrir y no volverse loco cuando estás en un pozo, hoy tocó algo de eso en el primer tiempo, pero conseguimos mantener el cero en nuestro arco y eso es positivo”.

Gran salvada frente a Barbona

Aunque las largas ausencias por lesiones y la falta de partidos lo dejaron fuera de las convocatorias, Romero no olvidó su pasado en la selección. Felicitó al Dibu Emiliano Martínez (”Hizo un gran trabajo en el tiempo que lleva en la selección, lo de él es admirable y es un orgullo que sea el arquero de Argentina”), y luego admitió: “Nunca le cierro las puertas a la selección. Pero hoy me toca jugar acá, y tengo que demostrar y hacer lo mejor posible. La ilusión de estar en el grupo o en una lista son enormes, son cosas que a uno todavía lo desviven, lo de defender los colores de la selección, y hasta el último día que juegue a la pelota voy a estar ilusionado, pero ahora estoy ocupado en hacer lo mejor en Boca”. Con actuaciones como la que tuvo frente al Halcón, no hay dudas de que Chiquito Romero estará más cerca de ilusionarse de nuevo.

