Si Argentina le gana a Egipto, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?

El objetivo de la selección argentina es disputar ocho partidos en el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 para tener chances de defender el título que logró en Qatar 2022. De momento, atravesó cuatro escollos y llegó a los octavos de final, donde su rival será Egipto este martes 7 de julio en el estadio de Atlanta.

Más allá de la dificultad que le presenta su oponente de turno y de que no puede confiarse porque pasó zozobras contra Cabo Verde, la albiceleste mira de reojo el horizonte a sabiendas de que seguirá caminando en el torneo siempre que se imponga a los africanos. De lograrlo, en cuartos de final jugaría el sábado 11 de julio a las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City contra el vencedor del cruce entre Suiza y Colombia.

Si llega a las semifinales, el campeón de Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Las posibilidades de oponentes son dos: Inglaterra o Noruega. Ingleses y noruegos se enfrentarán entre sí el próximo sábado a las 18 (hora argentina) en Miami.

De disputar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la definición el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son muchas, con varias potencias como favoritas: Francia, España, Portugal, Marruecos, Estados Unidos y Bélgica.

Inglaterra podría ser rival de la selección argentina en semifinales del Mundial 2026 Nick Potts - PA Wire DPA

Los cruces de eliminación directa que debe jugar (y ganar) la Argentina para ser campeón del Mundial

16avos de final

Argentina 3-2 Cabo Verde.

Octavos de final

Argentina vs. Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cuartos de final

Argentina vs. Suiza o Colombia – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Argentina vs. Inglaterra o Noruega – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Argentina – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.