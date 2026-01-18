Lisandro Martínez le respondió a Paul Scholes en la pelea de Manchester: del “cara a cara” al “té, sin azúcar”

Manchester United le ganó el clásico al City de Pep Guardiola por 2-0 este sábado, pero la mejor noticia fue el partido de Lisandro Martínez. El exDefensa y Justicia fue una de las figuras con la mira puesta en el Mundial que se disputará a mitad de año en Estados Unidos, México y Canadá. Se sabe, el argentino que es muy bien considerado por Lionel Scaloni, venía de una larga inactividad por lesión, pero está volviendo progresivamente a ser el zaguero que todos conocen. Encima, Martínez tuvo un cruce con Paul Scholes, exfutbolista de Manchester United, que dio que hablar en Inglaterra.

Lisandro Martínez, el defensor argentino del Manchester United, invitó a Paul Scholes a su casa para hablarle “cara a cara” después de ser objeto de burlas por parte de la leyenda del club antes de su excelente actuación en la victoria en el derbi contra el Manchester City.

Lisandro Martínez está de vuelta: muy buen partido en el clásico de Manchester DARREN STAPLES - AFP

Al participar en un pódcast antes del clásico del sábado, Scholes y Nicky Butt, otro exjugador del United, se burlaron de Martínez por cómo percibían que sería superado por Erling Haaland, el delantero del Manchester City.

Butt dijo que Haaland “alzaría a Martínez para sacarlo a pasear” y actuaría como un “papá después de la escuela corriendo por la calle con un pequeño niño”. Scholes dijo que el internacional noruego “lo lanzaría (a Martínez) a la red” después de anotar. Scholes había puesto en duda la capacidad del argentino para enfrentar al goleador noruego y sostuvo que el equipo necesitaba defensores como Matthijs De Ligt o Harry Maguire. Incluso ironizó sobre la estatura del campeón del mundo al señalar: “Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1m75 a la red”. A esas críticas se sumó Nicky Butt, otro ex jugador del club, quien exageró la comparación al afirmar: “Será como cuando ves a un padre después de la escuela corriendo por la calle con un niño pequeño”.

Cuando se le mencionó el comentario de Scholes a Martínez después del partido, el defensor argentino dijo: “No, honestamente, él puede decir lo que quiera. Respeto lo que puedan decir los exjugadores. Pero ya le dije que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa”. Y agregó: “Y creo que, para mí, respeto las relaciones cuando quieren ayudar al club porque todos pueden hablar en la televisión, pero cuando los ves acá, cara a cara, nadie te dice nada”.

Al preguntarle si los comentarios previos al partido le dieron motivación extra, Martínez dijo: “No, no, nada. No me da nada. Mi motivación es mi familia. Eso es todo”.

Scholes, que ganó 28 títulos con Manchester United y es una de las glorias históricas del club rojo, con el que disputó 718 partidos (es el tercer jugador con más apariciones en la historia del club, detrás de Ryan Giggs y Bobby Charlton), respondió el domingo los comentarios de Martínez con una historia en Instagram: “Alguien tuvo un buen partido, estoy realmente feliz por ti. Té, sin azúcar por favor ... @lisandromartinezzz”. Lejos de retractarse, Scholes recurrió a la ironía.

Todo esto se dio en un contexto en el que Lisandro Martínez venía de sufrir mucho por las lesiones. El 15 de enero de este año, había reconocido con respecto a su última lesión: “Después de las primeras dos o tres semanas no quería jugar más al fútbol. Primero me pasó la fractura del pie, después de lo de la rodilla. Y ahí dije: ‘Ya está, no quiero saber más nada’”, confesó en una charla en el canal de streaming AFA Estudio. Se refería a su rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Y agregó sobre su pensamiento de dejar el fútbol: “El dolor era inaguantable. Eso me generó un desequilibrio total. Mi primera reacción fue: ‘Me voy a casa, me voy a estar con mi familia en Argentina. Basta, no quiero sufrir más, quiero estar bien, quiero disfrutar’”. Pero al final hizo un clic: “Tenés que reinventarte, porque arrancás de cero en todos los sentidos: físico, mental y personal. Sentís que no sos un jugador de fútbol”.

Gran palomita defensiva de Lisandro Martinez ante Antoine Semenyo, flamante refuerzo del City de Pep Dave Thompson - AP

“Es un poco fuerte decir gracias a esta lesión -porque a nadie le gusta estar lesionado-, pero gracias a esta lesión hoy puedo decir que he cambiado mucho como persona. La perspectiva de la vida: valoro más la vida, el clima, el olor al césped, una pelota, salir a la cancha, todo. Cuando uno está desequilibrado puede llegar a decir cualquier cosa, porque no estás conectado con vos mismo. Después acepté esas tres semanas de luto, que no era yo”, afirmó el futbolista del Manchester United.

Manchester United con Michael Carrick haciendo su debut como entrenador, superó ampliamente a Manchester City en Old Trafford, en el comienzo de la fecha 22° de la Premier League: le ganó por 2-0 un partido que podría haber terminado en goleada y limita las chances de los Citizen para pelear el título. Y le dio aire a un United que venía en crisis luego del despido del entrenador Rubén Amorim. Carrick, que fue contratado esta semana hasta el final de la temporada, se convirtió en el sexto DT en enfrentar a Guardiola desde que el español asumió en el City en 2016 y tuvo un estreno soñado.

Sobre el resultado deportivo, Lisandro Martínez había dicho: Lisandro Martínez reveló la fórmula del éxito: “Michael Carrick dijo que aprovecháramos la energía de la gente en el estadio y eso fue lo que hicimos. Cuando estamos juntos así es imposible perder en casa. Defendimos muy bien, estuvimos compactos todo el tiempo, sentíamos una energía diferente cuando veías los ojos de los jugadores. Fue increíble”. Más allá del cruce de opiniones con Scholes, la mejor noticia del zaguero es que está nuevamente en carrera, sumando minutos y jugando bien.