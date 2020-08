Simeone tiene en claro su objetivo: "No es importante ganar, es lo único que hay" Fuente: AFP

Atlético de Madrid se prepara para enfrentarse este jueves con RB Leipzig en los cuartos de final de la Champions en Lisboa, buscando dar un paso más hacia la final del torneo continental, un título que se le negó en las finales de 2014 y 2016 ante Real Madrid. Ahora, el equipo de Diego Simeone acude al "Final 8" en Portugal con la misión de borrar aquellos malos recuerdos y alzar por primera vez en su historia la Orejona.

En la previa del duelo frente al equipo alemán, que se jugará desde las 16 en el estadio José Alvalade, de Sporting Lisboa, el Cholo dejó un concepto más que claro en conferencia de prensa que impulsa a fondo su ideología futbolística: "No es importante ganar, es lo único que hay". Y lo utilizó en dos oportunidades para describir la serie de cuartos de final que afrontará por cuarta vez como DT de Atlético (ganó dos y perdió una).

Todo surgió a partir de una declaración de Julian Nagelsmann, técnico de Leipzig, quien declaró hace unos días: "A los jugadores de Atlético les gusta dejarte un regalo cuando la pelota ya no está en juego. Buscan ganar de cualquier manera y siempre rozan la provocación. Lo hacen a conciencia. Son los mejores en eso. No podemos caer en su juego". En la primera pregunta de la conferencia de hoy, Simeone fue consultado por los dichos y prefirió no entrar en polémicas.

Atlético de Madrid jugará su cuarta definición de cuartos de final con Simeone como DT: ganó dos y perdió una hasta ahora Fuente: Reuters

"No respondo a opiniones de colegas que trabajan y no tengo nada que comentar. Mañana vamos a jugar un partido muy importante, con un equipo que juega muy bien y un entrenador joven con jugadores jóvenes que están haciendo un trabajo fantástico. Es un gran equipo y los números lo demuestran. Para eso, mucho respeto. Y para mañana hay que intentar entender que no es importante ganar, es lo único que hay", disparó el DT argentino.

"Repito. No es importante ganar, es lo único que hay para pasar en esta competición. Todo lo que pueda pasar desde el jueves a la noche, dependerá del resultado. Y nosotros tratamos de preparar el partido según lo que queremos. Estoy preocupado para intentar preparar el partido de la mejor manera y que los futbolistas entiendan como llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño. Y con la ilusión de cualquier entrenador que participa de una competencia tan bonita como la Champions", agregó Simeone.

Atlético afronta esta nueva oportunidad de ganar por primera vez el título continental con el envión de eliminar a Liverpool, último campeón, en Inglaterra. Luego del triunfo por 1-0 en el Wanda Metropolitano de Madrid, los españoles cerraron la serie en Anfield en marzo pasado con un emocionante triunfo por 3-2 en la prórroga. Pero, para el Cholo, aquel momento ya quedó en el recuerdo.

"Pasaron muchos veces y toda aquella ilusión y entusiasmo se empezó a pagar debido a los 100 y pico de día que estuvimos en casa en cuarentena, preparándonos. Después vino la Liga y ahora vuelve la Champions. Aquello quedó muy lejos, fue un grandísimo momento y quedará para la historia. Pero empieza un nuevo camino", explicó el DT del equipo español, y luego también opinó sobre el mote de favoritos. "No me centro en nada que no nos lleve a pensar en el partido de mañana. Todo la gente que pueda comentar u opinar, va en cada uno de ellos. A nosotros lo único que nos ocupa es el partido y que la competencia va a ser bonita".

En la previa, la mala noticia para el Colchonero son las bajas del argentino Ángel Correa y el croata Sime Vrsaljko, quienes dieron positivo de coronavirus antes de viajar a Lisboa, la ciudad elegida por UEFA para completar la temporada interrumpida por la pandemia.

"No tener con nosotros Sime Vrsaljko y Ángel Correa nos duele muchísimo. Se nos quedaron dos hombres importantísimos desde el corazón hacia el equipo. Espero que los podamos tener el andar si nos toca avanzar. Después no tenemos que acomodar a las circunstancias que nos toca afrontar", cerró Simeone.