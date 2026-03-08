Atlético de Madrid vs. Tottenham, por la Champions League 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

Los octavos de final de la Champions League 2025-2026 comenzarán esta semana con los partidos de ida y una de las series que se abrirá será la de Atlético de Madrid vs. Tottenham con varios futbolistas argentinos. El primer cotejo se disputará este martes a las 17 (hora argentina) en el estadio Metropolitano y se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará el neerlandés Serdar Gözübüyük, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.58 contra 6.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.62.

El Colchonero tuvo que pasar por los playoffs para llegar a la ronda de 16 equipos. En esa etapa, en la que compitió porque se ubicó 14° en la primera fase, doblegó a Brujas de Bélgica por un global de 7 a 4 -3 a 3 en la ida como visitante y goleada 4 a 1 en la revancha-.

De la mano de Diego Simeone, el conjunto español accedió recientemente a la final de la Copa del Rey y, lejos en la pelea por La Liga -se ubica a 13 puntos del líder, Barcelona-, apunta a ser protagonista a nivel continental para sacarse la espina de conquistar la ‘Orejona’.

Asi quedaron los cruces de octavos de final de la Champions League 2025-26

Es probable que en el campo de juego haya varios argentinos, la mayoría del anfitrión donde militan Julián Álvarez, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Thiago Almada y Juan Musso. De ellos, la ‘Araña’ y el hijo del ‘Cholo’ son los que tiene más posibilidades de ser titulares y medirse contra Cristian ‘Cuti’ Romero, emblema y capitán de los Spurs.

El elenco inglés, por su parte, accedió directamente a los octavos de final gracias a que terminó cuarto en la primera etapa con 17 puntos gracias a cinco triunfos, dos empates y una derrota. La Champions League es el único título que puede obtener esta temporada, donde a la par puja por no descender en la Premier League y no tiene margen para descuidar ese certamen porque solo lo separa un punto del último equipo que está cayendo a la segunda división de Inglaterra -West Ham con 28 unidades-.

Cristian 'Cuti' Romero es un emblema en Tottenham Ian Walton - AP

Ambos clubes se enfrentaron una sola vez en un certamen organizado por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y fue en la Recopa de Europa de 1963 con triunfo de Tottenham 5 a 1.