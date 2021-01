Simeone fue reconocido como el mejor entrenador de la década por la Federación de Historia y Estadísticas Fuente: Reuters

Un triunfo importante, por la envergadura del rival, para consolidar el primer puesto en la Liga de España y estar a tono con la distinción que unas horas antes le concedió la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). A Diego Simeone le sobraron motivos para esbozar sonrisas, aunque su manera de vivir el fútbol está más ligada a apretar los dientes y permanecer alerta para no dormirse en los laureles. El Cholo siempre está al acecho, como su Atlético de Madrid, que en el Wanda Metropolitano venció 2 a 0 a Sevilla, en un partido pendiente de la primera fecha, en un calendario que nunca se termina de normalizar a causa del Covid-19, la superposición de torneos y, desde el último fin de semana, el temporal Filomena que cubrió de nieve a la capital española.

Simeone salió a dirigir con su habitual campera rellena de plumas y un premio que es todo un reconocimiento a su trayectoria en el Atlético. La IFFHS lo designó el mejor entrenador de la década, en una votación que sumó 152 puntos, por delante de Pep Guardiola (144) y Jürguen Klopp (105). El Cholo asumió en el Atlético a fines de diciembre de 2011 y desde entonces suma 503 partidos oficiales, con 303 victorias, 118 empates y 82 derrotas. De esos números quedaron siete títulos: una Liga, dos Europa League, una Copa del Rey, dos Supercopas de Europa y una de España. El noveno puesto lo compartieron Marcelo Gallardo y Mauricio Pochettino, ambos con 56 sufragios.

Simeone no se detuvo a valor el premio: "No estoy al tanto de eso. Nos centramos en mejorar al equipo, hicimos un cambio importante en el juego. Nos da mucha alegría por la cantidad de jugadores que entraron con nosotros y nos permiten estar con la energía del primer día que me subí al avión con la mentalidad de llevar al equipo a lo más alto de Europa".

Ángel Correa, del Atlético de Madrid, celebra su gol con sus compañeros. Fuente: Reuters

Sin nieve gracias al efecto de las lámparas de calor y los trabajos de extracción, el partido se disputó bajo una temperatura de -7 grados, según marcó el tablero del estadio. El ardor corrió por cuenta de dos equipos que hacen un credo de la aplicación táctica y de la lucha por los espacios. Por algo son los que menos goles recibieron en la Liga: seis el Atlético y 15 Sevilla. Para Simeone no hay condiciones climáticas que sirvan de excusas: "Cuando empezás a jugar no hay sol, viento, lluvia, nieve. Hay fútbol cuando la pelota rueda. Cuando estás jugando te olvidás de todo y cuando rueda la pelota la felicidad es total".

El resumen de Atlético de Madrid 2 - Sevilla 0

Simeone le está dando continuidad a un esquema que sale de su habitual 4-4-2: alinea tres zagueros y adelanta a la zona media al lateral inglés Trippier, que reapareció tras el recurso impuesto por el club a la suspensión que le aplicaron en Inglaterra por su presunta implicación en apuestas vinculadas con su transferencia de Tottenham al Atlético. De una incursión ofensiva por la derecha llegó la asistencia a Ángel Correa, que definió dentro del área con una media vuelta de zurda. El ex San Lorenzo, que formó pareja ofensiva con Luis Suárez, sin ser una figura, llena ampliamente la categoría de futbolista rendidor, de equipo. Simeone lo eligió para ser titular en lugar de la contratación más alta en la historia del club, Joao Félix, que lo reemplazó a los 20 minutos del segundo tiempo.

Saúl aseguró el triunfo para el Atlético al marcar el segundo gol Fuente: Reuters

Fue el segundo gol de Correa en 16 cotejos de la Liga. No marcaba desde el 27 de septiembre, en el 6-1 a Granada. Con 15 tantos, está segundo entre los máximos goleadores del equipo desde que se inauguró el Wanda Metropolitano, detrás de los 25 de Antoine Griezmann. El ataque colchonero se reforzará en las próximas horas con la incorporación a préstamo del francés Moussa Dembelé, desde Lyon, para satisfacer el pedido de Simeone de contar con un recambio para Lucho Suárez tras la salida de Diego Costa.

La nieve extraída del campo quedó acumulada detrás de uno de los arcos del Wanda Metropolitano Fuente: Reuters

El Atlético se impuso con un 33 por ciento de posesión. No necesitó más. Como otras veces, el arquero Oblak apareció cuando Sevilla se acercó con posibilidades. Lucas Ocampos bajó el rendimiento con respecto a meses y Marcos Acuña, como lateral izquierdo, tuvo una ocasión con un remate que salió desviado. Julen Lopetegui, el entrenador de Sevilla que acaba de renovar contrato hasta 2024 y tiene el mejor porcentaje de eficacia para un técnico en la historia de la entidad andaluza, sigue sin poder vencer a Simeone en cinco encuentros (dos derrotas y tres empates).

Lucas Ocampos intenta desbordar; el argentino bajó el nivel en Sevilla Fuente: Reuters

Para reforzar la contención, Simeone incluyó a Saúl por Lemar. Y diez minutos después el volante aseguró el triunfo al controlar y rematar un desborde de Llorente. Fue una victoria a lo Atlético: pragmática, golpeando en momentos puntuales y sin fisuras en defensa. Luis Suárez pasó en puntas de pie por el partido. No hizo falta para que el puntero mandara otro mensaje de autoridad a Real Madrid y Barcelona, que con dos partidos más están cuatro y siete puntos por debajo, respectivamente. Una diferencia que le asegura el título honorífico de campeón de invierno para que el que termina en lo más alto al cabo de la primera rueda. Este Simeone premiado por su pasado también tiene razones para brindar por el presente.

