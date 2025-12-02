Julián Alvarez va por primera vez al Camp Nou, donde Barcelona lo sueña como recambio para Lewandowski

En la temporada pasada, la primera en el Atlético de Madrid desde que decidió irse de Manchester City porque Pep Guardiola no le daba lo minutos importantes que él creía merecer, Julián Alvarez disputó cuatro partidos de alto voltaje contra Barcelona. Dos fueron por la Liga de España y otros tantos por las semifinales de la Copa del Rey, competencias en las que el equipo de Hansi Flick se consagró campeón. La Araña convirtió un gol en una derrota por 4-2 y otro en un trepidante 4-4, en el que también dio una asistencia.

Habituado a las grandes citas, en las que refuerza su condición de delantero competitivo y agresivo, Julián tendrá una motivación extra este martes: pisará por primera vez el remodelado Camp Nou, cerrado por obras en la temporada anterior. Diego Simeone lo preservó el último sábado en el 2-0 sobre Oviedo; ingresó en la última media hora, por Sorloth.

La Araña festeja un gol contra Barcelona en la temporada pasada Getty

Si el escenario impone, lo que estará en juego también realza al encuentro por la 15a fecha de la Liga de España, a las 17 de la Argentina (televisa DirecTv). Atlético de Madrid, en caso de ganar, alcanzará en el primer puesto a Barcelona. Interés garantizado. El Cholo Simeone lo empezó a palpitar en la conferencia de prensa del lunes: “Tenemos un margen de mejora respecto de lo que venimos rindiendo. Barcelona cuenta con muchas variantes, un ataque increíble. Habrá que estar fuerte para llevar el partido adonde les podamos hacer daño”.

Tras sufrir una dura goleada 4-0 ante Arsenal por la Champions League, Atlético de Madrid reaccionó con siete triunfos consecutivos (cinco por la Liga). Barcelona atraviesa por una irregularidad que tiene inquieto a Flick, que reclama por recuperar la presión adelantada y la fluidez en el juego del curso pasado, en el que obtuvo tres títulos y disputó frente a Inter una increíble semifinal por la Champions League.

Lamine Yamal, a causa de una pubalgia, muestra intermitencias. Raphinha, indispensable en el ataque, acaba de reaparecer tras una lesión. Y Robert Lewandowski, con 37 años, transita su última temporada, su contrato vencerá en junio de 2026. Más allá de que no se olvida de hacer goles -ocho en 11 cotejos por la Liga y sin anotaciones en cuatro presencias por la Champions-, el polaco ya no es un indiscutido. En más de un encuentro fue al banco y los trascendidos apuntan a que su futuro estará en otro club a partir de julio próximo. Por ahora no hay negociaciones para renovar el vínculo.

Si se trata de buscarle un reemplazante a Lewandowski, el sueño del presidente Joan Laporta pasa por la Araña. El dirigente se terminó de llenar los ojos con el argentino en septiembre, tras los dos goles que marcó en el 5-2 a Real Madrid. Una ilusión que no es de sencilla concreción por más de un factor. En primer lugar, Atlético de Madrid lo fue a buscar al cordobés de Calchín para transformarlo en su jugador insignia por largo tiempo, el que tomará el legado futbolístico de Antoine Griezmann.

El abrazo con Simeone, que considera a Álvarez el mejor jugador del Atlético de Madrid JAVIER SORIANO� - AFP�

Simeone lo dejó en claro hace poco tiempo: “Es nuestro mejor jugador, es uno de los mejores delanteros del mundo, lo tenemos nosotros, lo tenemos que cuidar y ojalá que nos siga dando tanto como hasta ahora, que es un montón”. Esta temporada, entre Liga y Champions, Álvarez acumula 10 goles y cuatro asistencias en 18 cotejos.

El campeón del mundo tiene contrato hasta 2030 y su cláusula de rescisión es de 500 millones de euros. Mateu Alemany, nuevo director deportivo del fútbol profesional del Atlético, función que también cumplió en Barcelona, considera innegociable a Alvarez, y ya planea una mejora del contrato. Que Barcelona le lleve a la Araña sería una derrota deportiva y política, pero del otro lado está Laporta, siempre ambicioso y creativo para negociar, más allá de las dificultades económicas del Barça, que cuenta cada euro para cumplir con el Fair Play financiero.

El año próximo hay elecciones en Barcelona y Laporta podría jugar con Julián una carta seductora para los socios. La historia no es completa si no se conoce la intención de Alvarez, que desea ser pieza vital de los proyectos futbolísticos. Con ese argumento lo convencieron Simeone y sus compañeros de la selección argentina para que aceptara la propuesta del Atlético, cuando Paris Saint Germain le ofrecía 10 millones de euros por año.

Robert Lewandowski, con 37 años, no renovaría contrato con Barcelona para la próxima temporada ADRIAN DENNIS� - AFP�

Públicamente, Álvarez, que rápidamente se ganó el afecto y el reconocimiento de los hinchas colchoneros, se mostró identificado con el Atlético, más allá de los rumores de cierto malestar porque la propuesta futbolística del Cholo no termina de favorecer ni explotar sus condiciones. Julián se encargó de desmentir esos trascendidos, pero por las dudas Atlético se reforzó en el reciente mercado de pases con tres futbolistas que puedan abastecerlo y ser un complemento: Alex Baena, Thiago Almada y Nico González. También es probable que Julián alguna vez se haya imaginado lo bien que encajaría dentro del estilo ofensivo de Barcelona, rodeado de individualidades de primer nivel internacional.

Este martes, el ex-River desembarca por primera vez en el Camp Nou para ayudar al Atlético a ser puntero, quizá con una actuación que lo termine de transformar en un objeto de deseo del Barcelona para el año que viene.