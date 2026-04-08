Simeone, emotivo y exigente con Griezmann: “Te quiero mucho, pero si no corrés vas para afuera”

Se empieza a poner en juego la clasificación a las semifinales de la Champions League y el partido será el cuarto de una saga de cinco por tres competencias diferentes en los últimos dos meses. La ida de los cuartos de final de este miércoles, a las 16 de la Argentina, entre Barcelona y Atlético de Madrid, tiene variados abordajes deportivos, pero Diego Simeone optó por hacer un amplio paréntesis para poner en palabras todo lo que siente por Antoine Griezmann, algo que trasciende lo futbolístico y llega al plano humano.

El delantero francés está en la recta final de una carrera en el Atlético que sumará 11 años en dos períodos, con un intervalo de dos temporadas en Barcelona. Después de junio, su destino será la MLS, en Orlando City.

El abrazo entre Griezmann y Simeone durante un partido por la Champions League Angel Martinez - UEFA - UEFA

Simeone alteró el orden de la conferencia de prensa. Sentado junto a Griezmann, pidió la palabra. Era algo que tenía pensado desde unas horas antes, había preparado una exposición que le salió desde el corazón, dando paso a una emotividad que no es frecuente en su contacto con la prensa. “Antes de las preguntas a Antoine, desde mi lado de entrenador y del hincha del Atlético que podría estar acá, le quiero agradecer por todo su trabajo y humildad. Sos una persona admirable para los chicos, en una sociedad que necesita gente como vos. Gracias por lo que nos diste, lo que nos das y lo que te voy a obligar a que nos sigas dando. Gracias por tu compromiso, por cómo te comportaste siempre como profesional y persona, sabiendo diferenciar esa relación tan linda que tenemos como familia, sin pasar esa línea difícil de llevar entre el entrenador y el amigo. Te considero un jugador y luego un amigo", empezó la alocución del Cholo, mientras a un par de metros Griezmann lo escuchaba con un gesto que delataba gratitud y pudor ante tanto reconocimiento.

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El Simeone-entrenador, que no afloja en la exigencia a sus jugadores, se dejó ver en el segundo tramo de su dedicatoria a Griezmann: “Quedan ocho partidos de Liga, uno por la final de la Copa del Rey y, si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más por la Champions. Así que te invito a que sigas disfrutando. Te quiero mucho. Si aquí estuviera cualquier hincha del Atlético te diría las mismas palabras. Yo me siento un representante de ellos. Soy tu entrenador, sabés que si mañana no corrés vas para afuera". El cierre de Simeone fue coronado por los aplausos de los periodistas, mientras Griezmann le palmeó la pierna como muestra de agradecimiento.

Llegado el turno de las preguntas, por un momento se siguió con la línea argumental planteada por el director técnico argentino, que debió responder si Griezmann fue el mejor futbolista que dirigió: “Si digo que es el mejor jugador que entrené, varios se van a poner celosos, pero soy un agradecido por haber tenido un futbolista diferencial como Antoine. Llegó muy joven [desde Real Sociedad], de extremo, tirado a la banda, corriendo por el lateral. Pasó tres meses difíciles para entender que podía jugar en otra posición, más por adentro, que tenía condiciones para hacerlo por su capacidad física increíble y una mentalidad brutal. En varias temporadas marcó una cantidad de goles que nos permitió competir por los objetivos. Considero que es uno de los futbolistas más importantes que he tenido".

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A los 35 años, tras una carrera desarrollada íntegramente en Europa, Griezmann hace un giro para pasar por la experiencia del fútbol estadounidense, como en años recientes hicieron Messi, Alba, Busquets, Lloris y Müller, por citar algunos casos de individualidades que brillaron en el primer nivel europeo. Aunque no quiso revelar detalles, Simeone reconoció que Griezmann lo consultó sobre el paso que va a dar: “Lo charlamos bastante, queda en la intimidad. Le di mi impresión del lado del entrenador y de una persona que lo quiere. Siempre quiero ayudarlo porque él devolvió ese cariño en la cancha. Hablamos, me dio sus argumentos, lo entendí y ahora a compartir lo que queda”.

Griezmann admitió que la oferta de la MLS lo hizo dudar y le resultó “difícil” gestionarla. “Entre el vestuario, mi familia y el Cholo hicimos lo mejor posible”, respondió. Cuando llegó el momento de que hiciera una devolución de las palabras de Simeone, también tuvo una expresión sentida: "Le debo muchísimo al Cholo, me llevó a un nivel que nunca hubiera imaginado. Con su trabajo me hizo ver y ha enseñado muchísimas cosas. Luego está lo personal, lo admiro, lo amo. Es un honor y un orgullo jugar para él".

Musso ante Yamal, el último sábado, por la Liga de España; el arquero argentino volverá a ser titular este miércoles por la Champions League Diego Souto - Getty Images Europe

En cuanto a lo estrictamente futbolístico del partido, Simeone confirmó que Juan Musso seguirá en el arco porque Jan Oblak todavía no se recuperó plenamente de la lesión. En sentido contrario a lo que suelen ser sus equipos, el Cholo admitió que el Atlético está en un proceso en el que “ataca mejor de lo que defiende”. Convierte más de lo que era frecuente, pero también se muestra más vulnerable. En la serie por las semifinales de la Copa del Rey contra Barcelona, ganó de local 4-0 y cayó 3-0 en el Camp Nou. El último sábado, por la Liga, Barcelona se impuso 2-1 en el Metropolitano, con Atlético con 10 jugadores desde el final de la primera etapa por la expulsión de Nicolás González.

“Respetamos a Barcelona, pero también tenemos ilusión y necesitamos seguir adelante”, dijo Simeone. Griezmann, cuyo paso por Barcelona entre 2019 y 2021 puso en riesgo el afecto de los hinchas del Atlético, algo que subsanó con su vuelta, recurrió a un ejemplo muy gráfico sobre su vigilia del partido: “Estoy con mucha ilusión y ganas. Me siento como mi hijo cuando un sábado tiene un partido a las 11 y se despierta a las 6 para preparar la ropa. Quiero disfrutarlo, seguramente serán dos partidos muy bonitos".